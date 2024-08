El asalto a la presa produjo un daño mínimo y significativo.

16:46 Ministro de Defensa de Ucrania Declara Venganza por los Asaltos Rusos El Ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umjerov, ha declarado venganza contra los importantes ataques rusos a su país. "Ucrania está preparando su réplica. Armas de nuestra propia producción", dice, según cita el Ministerio de Defensa en X. También insta a los aliados occidentales a ampliar las capacidades de alcance de Ucrania y a eliminar las restricciones en los ataques contra las instalaciones militares rusas.

16:12 Grupo Wagner Niega Presencia de Mercenarios en Ucrania El Grupo Wagner niega la presencia de sus mercenarios en el conflicto actual junto al ejército ruso en Ucrania. Según un comunicado publicado en Telegram y reportado por "Kyiv Independent", los mercenarios de Wagner actualmente solo están operativos en Bielorrusia y África. El Grupo Wagner asegura que su personal no está involucrado en la Guardia Nacional Rusa ni en las filas del Ministerio de Defensa Ruso. Hasta ahora, Wagner no está participando en la invasión rusa de Ucrania, afirma el grupo, agregando que cualquier cambio en la situación se anunciará.

15:40 Kyiv Experimenta la Segunda Alerta Antiaérea más Larga desde el Inicio de la Guerra Debido a los ataques rusos en Ucrania, una alerta antiaérea en Kyiv duró 7 horas y 46 minutos. Es la segunda alerta antiaérea más larga en la capital desde el inicio de la guerra, según el periodista Denis Trubetskoy. La más larga duró 9 minutos más, escribe en X. Según el antiguo asesor del Ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko, la alerta antiaérea duró hasta 10 horas en otras regiones de Ucrania.

15:15 Tropas Rusas Atacan Posesiones Ucranianas en Kursk Según el Ministerio de Defensa Ruso en Moscú, las tropas rusas han atacado a soldados ucranianos en numerosos lugares a lo largo del frente en la región rusa de Kursk. También se repelieron ataques ucranianos en siete otros lugares de Kursk. Además, las fuerzas ucranianas fueron atacadas en 16 lugares de la región de Sumy, que limita con el Kursk ruso.

14:55 Grossi Lidera Inspección de la IAEA en la Central Nuclear de Kursk El Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), Rafael Grossi, lidera la inspección de la central nuclear de Kursk en la región rusa del mismo nombre. Esto se debe a la situación seria, anunció Grossi en X. "Reitero: La seguridad de las instalaciones nucleares no debe comprometerse bajo ninguna circunstancia". La visita está programada para el martes. Miles de soldados ucranianos entraron en Kursk en un ataque sorpresa el 6 de agosto.

14:47 Incendio en la Mayor Refinería de Petróleo de Rusia Se ha producido un incendio en la mayor refinería de petróleo de Rusia en la ciudad de Omsk, según el operador Gazprom. Dos personas resultaron heridas, pero la operación continúa, dijo la compañía de energía estatal en un comunicado. "El incendio en la refinería de Omsk está bajo control. El sistema de seguridad automático de la instalación ha detectado un incendio en el equipo técnico", dijo. La producción sigue sin verse afectada.

14:32 Fuerzas Rusas Atacan Instalaciones de Energía y Armas Occidentales en Ucrania Según el Ministerio de Defensa Ruso en Moscú, las fuerzas rusas han atacado estaciones de compresión de gas y transformadores de potencia en Ucrania. Las instalaciones de energía fueron objetivo de drones y misiles, informó el ministerio. Suministraban electricidad al complejo militar-industrial de Ucrania. Además, se atacaron armas y municiones occidentales almacenadas en dos aeropuertos ucranianos.

14:09 Washington Post Informa sobre más de 247 Soldados Rusos Capturados en Kursk Desde su sorpresiva incursión en la región rusa de Kursk a principios de agosto, las tropas ucranianas han capturado a más de 240 soldados rusos, según un informe del Washington Post. El periódico analizó más de 130 fotos y videos tomados desde la incursión del 6 de agosto. La mayoría parecían haber sido filmadas por soldados ucranianos y compartidas en las redes sociales. El análisis también included fotos tomadas por un fotógrafo de un periódico donde se presume que están siendo retenidos soldados rusos capturados en Ucrania. "Las imágenes verificadas muestran al menos 247 prisioneros rusos y respaldan las afirmaciones de las autoridades ucranianas de que cientos de rusos fueron capturados durante la incursión", escribe el periódico. Según el informe, se capturó un gran número de jóvenes militares que parecían rendirse sin resistencia.

13:43 Objeto No Identificado Ingresa en el Espacio Aéreo Polaco Durante el ataque ruso a Ucrania, un objeto no identificado ingresó en el espacio aéreo polaco y probablemente aterrizó en territorio polaco, según la agencia de noticias del estado PAP, citando el comando de operaciones del ejército. La búsqueda del objeto, que no es un misil, continúa. "Durante el ataque masivo en el territorio ucraniano el lunes, un objeto probablemente ingresó en el territorio polaco", dijo el general Maciej Klisz, el comandante operativo de las fuerzas armadas, según informó Polsat News. The Guardian informó, citando a un portavoz del ejército, que el objeto era probable que fuera un drone.

13:21 Presunta Misil Ruso Impacta en Presa al Norte de Kyiv En el gran ataque aéreo en Ucrania el lunes por la mañana, una presa al norte de Kyiv fue impactada por un presunto misil ruso, según informes de los medios ucranianos. Una parte de la planta hidroeléctrica puede verse en llamas en un video compartido por el periodista Yaroslav Trofimov del Wall Street Journal, entre otros. "Si la presa se rompe, millones de personas aguas abajo podrían morir", escribió Trofimov. No hay declaraciones oficiales sobre los daños a la estructura.

12:57 Zelenskyy califica como "ataque severo" el de RusiaSegún fuentes ucranianas, Rusia utilizó más de 100 misiles y casi 100 drones de origen iraní en el último ataque sustancial. El presidente Volodímir Zelenskyy, en un mensaje de Telegram, lo describió como "uno de los ataques más severos". Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber alcanzado todos los objetivos ucranianos durante estos ataques masivos a la infraestructura del país. Zelenskyy explicó que se trató de un "ataque combinado", que involucró más de 100 misiles de diverso tipo y alrededor de 100 drones Shahed. El Ministerio ruso lo describió como un "golpe masivo utilizando armas de largo alcance de alta precisión" contra "instalaciones importantes de infraestructura energética".

Ucrania insta a Occidente a permitir ataques en territorio ruso

Ucrania insta al Occidente a permitir el uso de armas para atacar profundamente en territorio ruso. Según el jefe destaff del presidente Volodímir Zelenskyy, Andriy Yermak, a través de Telegram, tal medida pondría fin rápidamente al "terror ruso".

Peskov considera negociaciones con Ucrania obsoletas

Rusia indica que las conversaciones con Ucrania sobre un alto el fuego son virtually irrelevantes. La incursión de Ucrania en la región fronteriza de Kursk es inaceptable, afirma Dmitri Peskov, portavoz de la administración presidencial rusa.

Munz: El ejército de Belarús carece de fuerza

El dictador Lukashenko congrega a decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania, lo que preocupa a los países vecinos. Sin embargo, según el corresponsal de ntv Rainer Munz, se trata principalmente de una muestra de fuerza y no de una amenaza real.

Inteligencia sugiere sabotaje ruso detrás de la alarma de Geilenkirchen

Un informe de inteligencia sobre una posible amenaza debido a un acto de sabotaje ruso con un drone disparó la alerta temporal en el nivel de seguridad de la base de la OTAN en Geilenkirchen cerca de Aquisgrán. Hubo una fuerte indicación de un servicio de inteligencia extranjero sobre posibles acciones preparatorias para un acto de sabotaje ruso contra la base de la OTAN, según fuentes de seguridad alemanas.

Imágenes satelitales: Russians luchan por controlar el incendio del depósito de combustible de Proletarsk

El depósito de combustible en Proletarsk, en el sur de Rusia, ha estado ardiendo durante más de una semana, según indican las imágenes satelitales actuales del sistema de monitoreo de incendios y bosques de NASA FIRMS. El incendio en el depósito, que contiene más de 70 tanques individuales, fue provocado por un ataque con drone ucraniano la noche del 18 de agosto. Se informaron ataques frescos el viernes por la mañana. Las autoridades del distrito de Proletarsk han declarado un estado de emergencia. Según TASS, 47 bomberos han resultado heridos en el incendio hasta ahora.

Aviones de combate polacos movilizados

El masivo ataque aéreo de la mañana también afecta a un país vecino de Ucrania: debido a la proximidad de los ataques rusos a la frontera polaca, se enviaron interceptores militares polacos, según informó la agencia de noticias PAP. También participaron aviones aliados, según informes. La fuerza aérea ucraniana informó que la ejército ruso desplegó temporalmente 11 bombarderos de largo alcance Tu-95, carrying misiles. Además, según informes, se lanzaron misiles hipersónicos Kinzhal contra Ucrania. También se informaron ataques desde el Mar Negro.

10:22 Soldado ucraniano dispara contra misil crucero ruso con ametralladora montada en camión

Un video compartido por el gobernador Viktor Mykyta en las redes sociales muestra a soldados de la defensa aérea ucraniana en la región occidental de Transcarpacia disparando contra un misil crucero ruso con una ametralladora montada en un camión. El misil, supuestamente lanzado desde la región vecina de Lviv, fue derribado, según se informó, por el 650º batallón separado de defensa antiaérea con ametralladoras. La autenticidad del video ha sido confirmada por el equipo de verificación RTL/ntv. Sin embargo, el tipo exacto de misil derribado aún no se ha verificado de forma independiente. Según el Independiente de Kiev, no fue el fuego de la ametralladora lo que derribó el misil, sino un misil de defensa aérea ucraniano, según declaró el ex portavoz de la Fuerza Aérea Yuriy Ihnat.

10:03 15 regiones ucranianas afectadas por Rusia - Infraestructura energética objetivo

Más de la mitad de las regiones de Ucrania fueron atacadas por Rusia en las primeras horas, según el primer ministro Denys Shmyhal. "Hoy, 15 regiones fueron atacadas en un asalto masivo de Rusia. El atacante empleó múltiples tipos de armas: drones, misiles, misiles hipersónicos Kinzhal. Hay bajas", escribió Shmyhal en Telegram. Las autoridades ucranianas informaron que la infraestructura energética en cuatro regiones fue alcanzada. Las autoridades de Saporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv informaron ataques a la infraestructura energética en sus regiones. En ciertas áreas de Kiev, se interrumpieron los servicios de electricidad y agua, según el alcalde Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Rusia Desvía su Atención a Kursk desde Otros Frentes en UcraniaSegún expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), parece que el ejército ruso está transfiriendo tropas de los frentes secundarios en Ucrania a la región de Kursk. Altos oficiales de la 810.ª Brigada de Infantería de Marina, la 155.ª Brigada de Infantería de Marina, la 11.ª Brigada de Infantería Aerotransportada (VDV), el 56.º Regimiento de VDV (7.ª División de VDV) y el 51.º Regimiento de VDV (106.ª División de VDV) habrían discutido operaciones de combate adyacentes a Ucrania con el presidente Vladimir Putin, lo que podría hacer referencia a la región de Kursk. El ISW ha detectado actividad de la 810.ª Brigada de Infantería de Marina, la 155.ª Brigada de Infantería de Marina y la 11.ª Brigada de VDV en la región de Kursk, y ha oído rumores de que la dirección del ejército ruso Recently moved components of the 56th VDV Regiment from the Robotyne area in western Saporizhzhia to the border region. The Russian military leadership appears to be resisting pressure to pull troops from strategic objectives to capture Pokrovsk in the Donetsk region, as per the ISW experts.

09:14 Se Reportan las Primeras Víctimas por Bombardeo Aéreo RusoLas autoridades ucranianas informan de al menos tres muertos por los ataques aéreos rusos. Se han recibido informes de víctimas en Luzk en el oeste, Dnipro en el este y Saporischschja en el sur. El alcalde de Luzk, Ihor Polischtschuk, menciona que un edificio multifamiliar fue atacado por el enemigo, lo que resultó en una víctima mortal. Los gobernadores de las regiones de Odessa, Saporischschja y Kharkiv informan de explosiones en sus respectivas regiones y piden a sus residentes que busquen refugio. Anteriormente, el gobernador de la región de Poltava, Filip Pronin, informó que cinco personas resultaron heridas en un ataque a una instalación industrial.

aquí.08:50 Ucrania Vigila los Movimientos Militares de BielorrusiaUcrania mantiene un ojo vigilante sobre los movimientos militares de Bielorrusia cerca de su frontera compartida. La actividad actual es mayor de lo habitual y una invasión militar inminente por parte de Bielorrusia podría tener consecuencias catastróficas, según la reportera de ntv Nadja Kriewald.

08:22 Explosiones en Varias Ciudades Ukrainianas - Corte de Luz en KyivSe escuchan explosiones en varias ciudades ucranianas después del intenso asalto aéreo ruso (ver entrada de las 07:24). Las sirenas de ataque aéreo resonaron en todo el país alrededor de las 6 a.m. hora local. Las primeras explosiones en Kyiv se escucharon justo antes de las 8:30 a.m., seguidas de más. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, menciona que hay cortes de luz en "varios distritos" de la capital y también problemas de suministro de agua en el lado derecho de la ciudad. Se informan explosiones en Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Saporischschja, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi y Kryvyi Rih.

07:53 Moscú Anuncia la Destrucción de 20 Drones UcranianosLa defensa aérea rusa supuestamente ha derribado 20 drones dirigidos hacia el territorio ruso desde Ucrania, según el Ministerio de Defensa ruso. Nueve fueron interceptados sobre la región de Saratov, tres sobre Kursk y dos cada uno sobre Belgorod, Bryansk y Tula. Un drone fue descubierto sobre las regiones de Oryol y Ryazan.

07:24 Rusia Lanza un Intenso Asalto sobre UcraniaUcrania está experimentando un intenso asalto, según varios informes. "Explosiones en Kyiv en este momento mientras Ucrania está bajo un ataque masivo de misiles y drones desde tierra, aire y mar", indica el "Kyiv Post" en X. El experto militar Nico Lange informes que Rusia está lanzando misiles desde barcos en el Mar Negro y desde 11 bombarderos Tu-95, al tiempo que utiliza drones y misiles balísticos. "El ataque aéreo ruso sobre Ucrania es masivo". Los informes sugieren que se escuchan explosiones en varias ciudades.

07:07 Comandante Checheno Detalla las Pérdidas Ukrainianas en KurskLos luchadores del grupo especial Achmat de los chechenos, junto con la 2.ª Brigada de fuerzas especiales, afirman haber eliminado dos vehículos de personal blindado, cinco vehículos de combate blindados y un tanque ligero de diseño francés (AMR) en la región de Kursk en el último día, según la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando al general mayor Apti Alaudinow, el comandante. "Además, hemos eliminado una unidad de lanzagranadas automáticas y un mortero, así como la destrucción de un cañón", dijo. "A través de estos ataques a estas instalaciones militares, nuestras fuerzas han infligido presuntamente pérdidas significativas a las tropas ucranianas". Según Alaudinow, el avance de las tropas ucranianas ha sido detenido. "El enemigo está intentando avanzar, pero sin éxito. Ya hemos iniciado ataques en varios frentes y liberado algunos asentamientos. Creo que este trabajo continuará todos los días".

6:41 Corea del Norte: Kim Jong Un Aboga por el Aumento de la Producción de Drones SuicidasEl líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha instado a la creación y producción de más drones suicidas como "un aspecto significativo de la preparación para la guerra", informó la agencia de noticias estatal KCNA. El anuncio se produjo durante una prueba de drones fabricados en el país. Los drones suicidas son vehículos aéreos no tripulados cargados de explosivos que se dirigen hacia objetivos enemigos. Rusia ha estado utilizando consistentemente drones iraníes del tipo Shahed en Ucrania. La relación entre Corea del Norte y Rusia en términos de cooperación militar ha fortalecido. Según KCNA, la prueba de drones tuvo lugar el sábado, en medio de tensiones crecientes con la nación vecina del Sur. Las instantáneas capturadas por la agencia estatal muestran objetos aéreos blancos con alas en forma de X volando hacia objetivos de tanques y detonando. Según la agencia de noticias de Corea del Sur, Yonhap, estos objetivos de práctica se asemejan a los tanques K-2 de Corea del Sur.

6:34 Ucrania: Se Informa que 1.140 Soldados Rusos Han Sido Matados o Hieridos en las Últimas 24 HorasSegún informes militares ucranianos, 1.140 soldados rusos han sido muertos o heridos en las últimas 24 horas. Desde el inicio del conflicto, el recuento de militares rusos muertos ha alcanzado los 608.820. Estas estadísticas no pueden ser verificadas de forma independiente. Kiev afirmó que cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones han sido destruidos.

6:12 Kiev Advertencia a Minsk contra Errores LamentablesUcrania está instando a Bielorrusia a evacuar las grandes contingentes de tropas y equipo militar que, según se alega, se han congregado en su frontera compartida. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno de Minsk se insta a "abstenerse de acciones hostiles" y a retirar sus fuerzas de la zona fronteriza. Ucrania advierte a Bielorrusia contra cometer "errores lamentables" debido a la influencia de Moscú. No se ha emitido ninguna respuesta por parte de Bielorrusia, aliado cercano de Rusia. Según informes ucranianos, entre las tropas estacionadas en la frontera se encuentran unidades especiales de Bielorrusia y ex mercenarios de Wagner, armados con tanques, artillería, sistemas de defensa aérea y equipo de ingeniería desplegado en la región de Gomel cerca de la frontera norte de Ucrania. El comunicado concluye stating que Ucrania "nunca ha iniciado hostilidades contra el pueblo bielorruso y no lo hará en el futuro".

5:46 Gobernador Ruso Informa Daños por Escombros de Drones UcranianosLa región rusa de Saratov ha informado de daños en diversas viviendas causados por escombros de drones ucranianos abatidos, según el gobernador local. Las ciudades de Saratov y Engels están afectadas, con todos los servicios de emergencia movilizados según el mensaje del gobernador difundido a través de Telegram. Engels sirve como base de bombarderos estratégicos de Rusia.

3:52 Defensa Aérea Informa de Ataque con Drones en KievLos sistemas de defensa aérea ucranianos están activos en la zona de Kiev para combatir los ataques con drones rusos, según fuentes ucranianas. "Se ha detectado un movimiento de drones enemigos. Los sistemas de defensa aérea de la región están activos", informó la administración militar regional a través de Telegram. No se han dado actualizaciones sobre posibles daños o víctimas hasta el momento.

0:19 Zelensky Describe el Ataque a Equipos de Reuters como "Completamente Dirigido"En su discurso nocturno, el presidente ucraniano Zelensky habló sobre el ataque con cohetes mortales a periodistas de Reuters en la ciudad ucraniana oriental de Kramatorsk. Un empleado de Reuters murió y otros dos resultaron heridos cuando un hotel fue impactado, informó la agencia. La víctima, el británico de 38 años Ryan Evans, había trabajado para Reuters desde 2022, ofreciendo asesoramiento en seguridad a periodistas en Ucrania, Israel y en los Juegos Olímpicos de París. Zelensky describió el ataque como "completamente dirigido, calculado". "Mis condolencias más sinceras a la familia y amigos". La Oficina del Procurador General de Ucrania anunció una investigación preliminar en Telegram. El incidente tuvo lugar el sábado a las 22:35 hora local. Reuters no ha podido verificar si el cohete fue lanzado desde Rusia ni si el hotel fue objetivo intencional. No se ha emitido ninguna declaración por parte de Rusia.

La Comisión ha expresado su preocupación por el posible compromiso de la seguridad de las instalaciones nucleares en la región de Kursk debido al conflicto en curso. La Comisión, en referencia a la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), insta a que se aborde la situación para garantizar que no se violen las medidas de seguridad.

El Grupo Wagner, a pesar de ser acusado de estar involucrado como mercenarios en Ucrania, ha negado oficialmente cualquier participación en el conflicto junto al ejército ruso, limitando sus operaciones a Bielorrusia y África por el momento. La Comisión, en este contexto, podría ser cualquier cuerpo gobernante relevante responsable de mantener la paz y la seguridad en la región.

