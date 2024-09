El artista Udo Jürgens reanuda sus actuaciones melódicas.

El año pasado, el legendario músico Paul McCartney hizo noticia con la ayuda de la IA, lanzando lo que parecía ser una "nueva" canción de los Beatles titulada "Now and Then". Diez años después de su muerte, el famoso cantante alemán Udo Jürgens también se une a la contienda con un tema desconocido: "Als ich fortging".

Mientras el mundo conmemora el 10º aniversario del fallecimiento de Jürgens, a los 80 años, sus éxitos emblemáticos como "Ich war noch niemals in New York", "Griechischer Wein" y "Aber bitte mit Sahne" siguen resonando en el tiempo.

La carrera musical de Jürgens abarcó más de 6 décadas, y a menudo ocurre que canciones menos conocidas son creadas y luego archivadas o ignoradas por diversas razones. "Als ich fortging" es un ejemplo de esto, según lo declarado por Sony Music. Originalmente escrita para su álbum de 1985 "Treibjagd", esta canción finalmente fue omitida debido a la falta de alineación con el tema del álbum. Permaneció olvidada hasta su redescubrimiento durante el trabajo de archivo. Fue la decisión de los hijos del compositor, John y Jenny, de lanzar esta composición póstumamente.

Un hallazgo Notable

El letrista Michael Kunze escribió las letras de "Als ich fortging". La canción experimentó una metamorfosis gracias a la experiencia del baterista y productor Curt Cress. El proceso de renovación, similar al lanzamiento de "Now and Then" de los Beatles el año anterior, se basó en el poder de la IA.

"Todo lo que teníamos era una grabación demo, sin multitracks, sin batería, guitarra o piano - nada", explicó John Jürgens. La IA permitió separar las voces de los elementos restantes de la demo. "Luego tuvimos una versión 'a cappella'", continuó. La grabación de la voz estaba en excelentes condiciones, lo que permitió a Curt Cress rehacer las partes instrumentales según su experiencia.

John Jürgens nos recuerda: "Es una bendición que hayamos encontrado esto. Siempre habíamos buscado algo que Udo escribió". Jenny Jürgens comparte una opinión similar, expresando la confianza de que su padre habría apoyado el lanzamiento de la canción. La canción parece contar una historia emotiva cargada de profunda emoción, recordando a los oyentes la legado de Jürgens y su eventual partida.

"Als ich fortging" está incluido en el álbum "udo 90", programado para su lanzamiento el 27 de septiembre, en honor al que habría sido el 90º cumpleaños de Jürgens tres días después. El álbum presenta 90 sencillos de Udo Jürgens a lo largo del período de 1965 a 2014. "Als ich fortging" ocupa un lugar especial como pista 91. También se creó un video musical para la canción, que presenta al famoso actor alemán Albrecht Schuch en el papel principal en el vibrante encanto de Viena.

