Lamentable Noticias en el Mundo de la Música: El Hype Man y Rapero Fatman Scoop Muere Después de Desvanecerse en Escenario. Edad 53.

Isaac Freeman III, más conocido como Fatman Scoop, ha fallecido. Esta noticia circula a través del portal de noticias de celebridades estadounidense "TMZ". El veterano músico, que tenía solo 53 años, se desplomó en el escenario durante el fin de semana. Su manager de gira anunció a través de una publicación: "Estoy simplemente sin palabras... Me has llevado por todo el mundo y me has permitido compartir el escenario contigo en algunos de los lugares más impresionantes y espectaculares que ofrece el planeta. Las lecciones que me has enseñado realmente me han moldeado en el hombre que soy hoy. Gracias, te quiero".

Nacido y criado en Nueva York, lamentablemente, Fatman Scoop necesitó reanimación y fue trasladado a un hospital, según "TMZ". El incidente se reportó cerca del Parque del Centro Comercial en Hamden, Connecticut. El artista se desmayó y cayó en el escenario alrededor de las 8:30 PM, según "TMZ".

Fatman Scoop, conocido por ser un hype-man (cantante de apoyo) y personalidad de radio y televisión, irrumpió en la escena en 1999 con su éxito "Be Faithful". La canción, que cuenta con la participación de Crooklyn Clan y utiliza la misma muestra que "Love Like This" de Faith Evans, disfrutó de popularidad en su tierra natal de Nueva York antes de tener éxito internacional tras su re lançamento en 2003. Fatman Scoop ha colaborado con numerosos iconos de la música hip-hop, incluyendo a Missy Elliott y Mariah Carey.

La trágica noticia del fallecimiento de Fatman Scoop ha provocado duelo en la industria musical. Su estilo enérgico de hype-manship y colaboraciones con artistas como Missy Elliott y Mariah Carey hicieron que su música fuera inolvidable.

