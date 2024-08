- El artista musical falleció.

Según informes de la revista de celebridades TMZ, la figura renombrada Isaac Freeman III, más conocido como Fatman Scoop, vivió un incidente traumático. Se reporta que se desmayó en el escenario durante su presentación la noche del viernes. Este lamentable suceso lo llevó a ser trasladado al hospital para recibir atención médica. El incidente se reportó en el Town Center Park en Hamden, Connecticut, alrededor de las 8:30 PM del 30 de agosto.

El rapero, quien tuvo la distinción de trabajar con artistas de hip-hop destacados como Missy Elliott (de 53 años) y Mariah Carey (de 55), fue reanimado en el lugar antes de ser llevado. Su mánager de gira compartió un mensaje lleno de emoción y gratitud. "Estoy sin palabras... Me diste la oportunidad de viajar por el mundo y compartir el escenario contigo en algunos de los escenarios más famosos de nuestro planeta. Las lecciones que me enseñaste realmente me han moldeado en el hombre que soy hoy. No puedo agradecerte lo suficiente, te quiero."

Después del desmayo en el escenario, la familia y amigos de Fatman Scoop quedaron devastados por su enfermedad. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, el dolor era palpable mientras esperaban actualizaciones sobre su estado.

Lea también: