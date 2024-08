El artista grabista Grabinski pretende volver a recorrer su camino hacia el triunfo

Tres derrotas consecutivas, algo que Mo Grabinski no había probado en su carrera de MMA hasta su último combate. Ahora, el alemán busca remontar ante su público en Oberhausen y promete cambios.

Desde que Marcel Mohamed Grabinski comenzó a practicar deportes de combate hace 16 años, la idea de tener una carrera profesional estaba muy lejos de su mente. Hoy, el luchador de artes marciales mixtas de Alemania es uno de los veteranos del deporte, pero está lejos de colgar los guantes. El de 32 años tiene sus miras puestas en brillar en Oktagon 60 el 7 de septiembre en Oberhausen y luego iniciar una racha de victorias. Para lograr esto, está dispuesto a soportar meses de sacrificios, perdiendo toneladas de peso.

En una entrevista con ntv.de, el residente de Düsseldorf muestra su entusiasmo por su deporte. El dinero no era un factor motivador en sus años jóvenes. "Ahora gano un ingreso justo que me permite vivir cómodamente", dice.

En la escuela, Grabinski era uno de esos niños que no estaban seguros de su futuro. Después de obtener una certificación en comercio de fitness, estableció su propio gimnasio, combinando fácilmente sesiones atléticas profesionales diarias con el espíritu empresarial.

Sin embargo, el entrenamiento no es suficiente por sí solo. El MMA es un estilo de vida. "Ya sacrificaba cada momento libre en mi juventud. Mientras otros disfrutaban nadando en aquellas hermosas tardes de verano, yo iba al gimnasio. Y siempre me invitaban a unirme a ellos en la piscina, diciendo 'Ven a nadar con nosotros, es un día hermoso, ¿para qué entrenas?' Pero esos son los chicos que me animarán en mi pelea del 7 de septiembre y ahora son mis mayores fans".

Cuando se le pregunta sobre el secreto del éxito, Grabinski atribuye sus raíces a los sacrificios que ha hecho conscientemente. "Mientras otros salían de fiesta los sábados, yo me acostaba a las 8 pm porque tenía que entrenar temprano al día siguiente. Sacrificios como ese han sido - y siguen siendo - hechos".

El luchador de peso ligero (hasta 70 kg) experimenta una transformación única antes de cada uno de sus combates. Para prepararse para su próximo combate, el antiguo campeón de GMC tiene que perder peso, a menudo pesando más de 90 kg. "He seguido un plan de dieta diseñado por mi entrenador nutricional Max Merten durante los últimos tres meses", dice Grabinski. "Aproximadamente tres semanas antes de la pelea, ya he perdido 10 kg".

Grabinski revela un estilo de lucha completamente nuevo

El de 32 años está listo para perder aún más peso en las próximas semanas y días previos a la pelea a través de sesiones de sudor intensas. Después de la pesada, recupera rápidamente su peso normal, un proceso que todos los luchadores de MMA siguen en cierta medida.

"Perder peso es una cosa", dice el luchador del gimnasio UFD de Düsseldorf. "Pero cómo lo haces es otra". Entrenar dos veces al día y acabar agotado no es una buena idea, aconseja Grabinski.

Pero Grabinski no solo es flexible en cuanto al peso, sino también dentro del ring. Para su próxima pelea contra Jakub Bahnik, insinúa que podría mostrar "un nuevo estilo". Su oponente checo es un striker excepcional y un paquete inesperado. El alemán, con un récord de carrera de 23 victorias y 10 derrotas, nunca había experimentado tres derrotas consecutivas antes. La decepcionante derrota por puntos contra el luchador español Acoidan Duque hace unos meses aún duele.

Su objetivo principal es triunfar en Oberhausen y volver a la senda de las victorias. A diferencia de la gestión del peso, el 'cómo' no es tan crucial para el éxito en su 34º combate profesional.



