El artista estadounidense de hip-hop BeatKing fallece a los 39 años.

Justin Riley, una figura destacada en la escena del rap de Texas, obtuvo reconocimiento a nivel nacional tras su ascenso meteórico a la fama en TikTok. Trabajó con pesos pesados de la música como Ludacris. Tristemente, ya no está con nosotros a la edad de 39 años.

Se han extendido informes sobre la muerte del rapero y productor BeatKing, de 39 años, en los medios de comunicación. Su mánager ha confirmado oficialmente la noticia, anunciando el fallecimiento del artista el 15 de agosto de 2022.

Según la fuente de noticias de celebridades TMZ, Justin Riley, cuyo nombre real era BeatKing, falleció a causa de una embolia pulmonar. Antes de su colapso durante una presentación en un programa de radio, fue llevado a un hospital en Houston, donde finalmente falleció. Se dice que sus dos hijas estuvieron a su lado en todo momento.

Nacido y criado en Texas, BeatKing era un artista frecuente en fiestas universitarias y clubes. Hizo su debut en la industria musical en 2010 con su álbum "Kings of the Club" y produjo éxitos como "SDAB" con la participación de 2 Chainz y Juicy J, "Outside", "Keep It Poppin'" con la participación de Ludacris y "Queendom Come".

Su fama a nivel internacional despegó en 2020 con el éxito viral de "Then Leave" en TikTok. Posteriormente, colaboró con el rapero Ludacris y compartió escenario con el rapero número uno en las listas Drake. No está claro si estaban planeando un álbum conjunto. Recientemente, actuó como artista de apertura en un concierto de Nicki Minaj.

La noticia del fallecimiento de Justin Riley, conocido como BeatKing, ha llevado a un aumento en los informes de muertes en la industria musical. Su muerte a la edad de 39 años a causa de una embolia pulmonar ha dejado un vacío significativo en la escena del rap de Texas, donde obtuvo gran reconocimiento.

