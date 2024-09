El artista celestial equivale a un mero boxeador

Igual que siempre: Stefan Raab lucha contra un boxeador experimentado en el ring. De forma inusual, el artista se queda sin aliento rápidamente, lo que afecta negativamente a su rendimiento en el boxeo. Sin embargo, también muestra las cualidades que el público adora y genera emoción para su próximo espectáculo.

Una vez más: Stefan Raab regresa a la escena de prime time de RTL - y con un gran estruendo. El entretenedor ofrece un espectáculo espectacular. Después de una retrospectiva de su carrera notable, desciende del cielo al arena, inicialmente envuelto solo en una luz brillante y una bata de boxeo, luego se cae el telón y Raab revela - para sorpresa de muchos - su impresionante físico. Sin embargo, a pesar de parecer en forma para su edad, el de 57 años parece haber descuidado el entrenamiento y la condición física del boxeo.

Por supuesto, se debe comparar sus habilidades de boxeo con su edad. Al igual que en su encuentro anterior hace 17 años, Raab se movió bien en la primera ronda, bailando en círculos hacia atrás alrededor de Regina Halmich, quien intentaba compensar la brecha de alcance con avances rápidos. Durante este tiempo, Raab tuvo sus mejores momentos al lanzar golpes precisos que sorprendieron a Halmich y le mostraron que el "Killerplautze" tenía potencia detrás de sus golpes.

Sin embargo, cuando el golpe fallaba y Halmich se agachaba debajo, lo que lograba con frecuencia debido a su delgada figura, la guardia de Raab estaba abajo. Probablemente se haya fracturado una costilla debido a uno de los golpes corporales potentes de Halmich, según sugirió su entrenador después. Raab mismo admitió esto durante la conferencia de prensa posterior a la lucha como "un poco adolorido", lo que podría explicar por qué no sintió dolor durante la lucha.

Lo que Raab necesitó más en esta lucha fue resistencia. Después de solo un minuto, el de 57 años parecía exhausto y jadeaba pesadamente. Había pasado los últimos 20 minutos haciendo un set dinámico de canciones, lo que podría haberle hecho conservar energía para la lucha. Sin suficiente resistencia, Raab luchó por seguir un golpe exitoso con una combinación matching con su fuerte derecha. Los ataques de Raab eran raros, y el entretenedor favorito demostró ser un oponente débil para Halmich, quien lo empujaba constantemente hacia atrás.

El espíritu indomable sigue vivo

Halmich, por otro lado, impresionó en todos los aspectos, dejando claro quién era la boxeadora profesional y quién la de exhibición en esta situación. Para ella, Raab era un objetivo estático, no más que un saco de boxeo viviente. En última instancia, la lucha solo sirvió como un medio para un fin. El evento principal fue el espectáculo de Raab, que ahora culmina en un nuevo espectáculo semanal donde el entretenedor alemán enfrentará a oponentes. Si hay un premio en juego, perhaps Raab podría reconsiderar incluir el boxeo como una de las competencias en su show "No Ganarás el Millón".

Al menos: Raab logró terminar la lucha, aunque fue contado como si estuviera quieto una vez. Prueba del espíritu indomable que ha marcado al Raabinator en todos sus formatos competitivos a lo largo de los años. Y eso es lo que el público quiere ver: un Raab implacable que entrega el gran espectáculo, ya sea en la victoria o en la derrota. Y ciertamente lo hizo en la lucha de boxeo, aunque no tanto con su rendimiento atlético.

En la antesala de su nuevo espectáculo semanal, Stefan Raab busca generar emoción entre el público con sus entretenidos

Lea también: