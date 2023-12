El arte del caddie: ¿Qué debe tener un buen compañero de golf?

Después de que el campeón del Open , Collin Morikawa, alzara la Jarra de Clarete, pidió conmovedoramente a los enjambres de fanáticos bañados por el sol que ayudaran a celebrar el 39 cumpleaños de su caddie, JJ Jakovac, a lo que los fieles golfistas de Kent respondieron con una alegre canción.

Los caddies nunca están lejos de los focos y tienen una perspectiva única del mundo del deporte profesional de alto nivel.

Ya se trate de Eddie Lowery, de 10 años, en el US Open de 1913 -que ayudó al amateur Francis Ouimet a conseguir una famosa victoria contra los gigantes del juego Harry Vardon y Ted Ray y luego se hizo multimillonario- o de Fanny Sunesson, la primera mujer caddie que ganó un Major masculino en la bolsa de Nick Faldo en el Masters de 1990, es un trabajo como ningún otro.

"Mi pequeño caddie, Eddie Lowery... no mucho más grande que un cacahuete, era una auténtica inspiración en todos los sentidos; y sería difícil encontrar a un tipo más brillante o con más cabeza", escribió Ouimet para The American Golfer.

"No puedo sobrestimar la influencia (de Eddie) en mi juego".

Hay un tesoro de historias de caddies por ahí, como la del desventurado responsable del nombre del hoyo 10 -llamado South America- del campo anfitrión del Open Británico Femenino, Carnoustie.

La leyenda cuenta que, borracho, se jactó de que al día siguiente emigraría a ese lejano continente, y por la mañana lo encontraron dormido en el green.

Y así fue como el hoyo adquirió su singular nombre.

El veterano caddie Billy Foster, el inglés que ha trabajado con Gordon Brand Jr, Seve Ballesteros, Darren Clarke, Thomas Bjorn, Sergio García, Lee Westwood, Tiger Woods en la Presidents Cup de 2005 y actualmente Matt Fitzpatrick, ha visto de todo en sus casi 40 años de caddie.

Recuerda cómo era la profesión en la década de 1980: durmiendo en tiendas de campaña, autobuses e incluso en un arbusto en una autopista francesa una noche, viviendo sin teléfono móvil ni tarjeta de crédito, sin libros de yardas e incluso de pie en medio de un campo de prácticas atrapando las bolas de otros jugadores intentando no ser golpeado.

"Los postes han cambiado un poco", explica a CNN Sport.

"En aquella época no había libros de yardas, así que tenías que llegar el lunes y dibujar tu propio libro de yardas con la rueda. Sólo eso te llevaba entre siete y ocho horas".

Sunesson, al igual que Foster, le dijo a CNN en 2018 que se dedicó al caddying como un medio para viajar y conocer lugares.

"Entonces no se pensaba en ganar dinero en el juego en absoluto", añadió Foster, quien dijo que hoy en día los exprofesionales consideran la elección de la carrera.

Incluso al tres veces campeón de Grand Slam Andy Murray le entusiasma la idea de ser caddie, aunque, como perfeccionista que es, hay un aspecto del trabajo que podría quitarle el sueño.

LEER: Collin Morikawa, tras su segunda victoria en el Open, disfruta de la oportunidad de representar al equipo de EE.UU. en Tokio 2020.

La pesadilla de los quince palos

Como caddie de Clarke en el tercer puesto del Open de 2001 en Royal Lytham & St Annes, Foster recuerda que Ian Woosnam, colíder en la ronda final, fue penalizado con dos golpes por llevar dos drivers en la bolsa, el momento "más triste" que recuerda en toda su carrera.

A día de hoy, Foster incluso se despierta varias veces al año con sudores fríos por el pánico a tener 15 palos, uno más que la cantidad legal introducida en la década de 1930.

"Intentas sacar el palo, luego aparecen otros tres, luego hay 18 palos en la bolsa, te deshaces de ellos ¡y aparecen otros cinco! Es la peor pesadilla del caddie".

El caddie de Woosnam, ex campeón del Masters, Miles Byrne, le dio la noticia a su jefe mientras éste ocupaba el primer puesto de la clasificación.

"Lo sentí por Miles de inmediato. Es el error cardinal, y ha ocurrido bastantes veces. Podría haber sido en el Open de Francia o en el Open de España, pero estar en el último grupo, liderando el Open Championship... es un pensamiento horrible, horrible".

Foster relató cómo el destino jugó en contra de Woosnam y Byrne aquel domingo, desde que el galés llevara un driver de repuesto al campo de tiro de antemano para afinar su juego hasta los rumores de que le habían metido prisa en el tee, el del par tres primero.

"Woosie jugó toda esa semana con un solo driver en la bolsa, una funda para la cabeza. Uno pensaría que podría haber sido un poco de un giveaway había dos cubiertas de la cabeza.

"Pero Woosie estaba tirando de la cadena en el campo de prácticas, y su entrenador Pete Cowen le dijo a Woosie que golpeara unos cuantos hierros seis antes de salir al tee porque inusualmente Lytham empieza con un par tres".

Cuando se dirigían al primer hoyo, las últimas palabras que al parecer pronunció Cowen a Byrne fueron: "No te olvides de meter el driver de repuesto en la taquilla", antes de que todo se desatara.

"¿Qué es lo primero que haces en el primer tee? Quitar la cubierta de la cabeza", dijo Foster.

"Pero el primero en Lytham es un par tres. Así que Miles tiene la hoja del pin, le da a Woosie la distancia en yardas, pega un hierro seis otra vez, muerto como una piedra, birdie.

"Ahora lidera el Open, a los 43 años, su última oportunidad, y sé que Miles dio dos pasos desde el primer tee y vio los dos drivers. Y quería estar enfermo. Se quedó a unos 10 metros del primer green y dijo: 'Woosie, te vas a volver loco'".

A continuación, las imágenes de Woosnam arrojando furioso el palo entre los arbustos, mientras que Foster afirma que habría saltado la valla hasta la cercana vía del tren.

"Habría estado tumbado allí esperando a que pasara el tren de las tres de Lytham y me arrancara la cabeza.

"Debe haber sido la sensación más horrible, nunca lo superarías, y hasta el día de hoy apuesto a que Miles nunca lo ha hecho y tampoco Woosie".

'Estaba pensando eso pero no lo dije'

No siempre es un camino lleno de baches. Asociaciones a largo plazo como la de Jim "Bones" Mackay y Phil Mickelson prosperaron durante 25 años, ganando cinco majors entre 2004 y 2013.

O la improbable pareja formada por Andy Sutton y Ben Curtis en el Open de 2003: el dúo se conoció una semana antes de que el estadounidense Curtis se convirtiera en el primer hombre desde Ouimet en ganar un major en su primer intento.

Padraig Harrington, tres veces ganador de majors y capitán europeo de la Ryder Cup en 2021, y Ronan Flood son otra pareja que ha superado la prueba del tiempo, mientras que el estadounidense Chad Lamsback fue reconocido por sus conocimientos locales, su dominio del japonés y su cabeza fría por Tsubasa Kajitani, ganadora del Augusta National Women's Amateur en 2021.

"El caddie de hoy se llama Chad, y Chad ha hecho de caddie para algunos japoneses antes", dijo el joven de 17 años. "Por eso confiamos en él".

Varios jugadores han empleado a familiares o amigos como caddies desde la pandemia de coronavirus, e incluso antes de eso, Rory McIlroy incorporó a su bolsa a su amigo Harry Diamond. Austin, el hermano de Dustin Johnson, ha ejercido de caddie en los dos grandes títulos del jugador de 37 años.

El hermano de Mickelson, Tim, estuvo junto al estadounidense cuando éste, de 51 años, se convirtió en mayo en el campeón de major de más edad, y la hermana de Brooke Henderson, Brittany, ha recorrido las calles con la ganadora canadiense de un major.

Hace un año, el novio golfista profesional de Sophia Popov, Max Mehles, llevó la bolsa de la alemana en su memorable triunfo en el AIG Women's Open de Troon, un favor que Popov le devolvió en marzo, cuando Mehles jugó en el Torneo de Clasificación del PGA Tour de Canadá.

Sean Russell, ex presidente de la Asociación de Caddies del Circuito Europeo y propietario de The Tour Caddies, que ha sido caddie de Kenneth Ferrie, ganador en varias ocasiones, y de Diana Luna en el Circuito Europeo Femenino, así como en la Solheim Cup de 2009, afirmó que las normas Covid habían sido un factor claro en el cambio de guardia.

"Si vas a pasar mucho tiempo con alguien, es mejor que sea con un amigo", declaró a CNN Sport.

"Creo que Covid ha acelerado lo que era una tendencia antes de esto: tener a un amigo, marido, mujer en la bolsa. Rory recibe muchas críticas en la 'Twittersfera', pero no oirás a un solo caddie decir que Harry es un mal caddie, es realmente bueno". Lee Westwood y Helen también, desafío a cualquiera a que diga que no son una buena combinación.

"Siempre digo que puedes enseñar a alguien a ser caddie, pero no puedes enseñarle a ser tu compañero".

Russell tiene cuatro principios clave a los que siempre se aferró como caddie: hacer bien lo básico, ser adaptable, ser capaz de llevarse bien con cualquiera y tener la habilidad de superar las cosas.

"Creo que los caddies tienen la piel bastante gruesa, unos más que otros", afirma.

"Cuando era caddie, la primera pregunta que le hacía al jugador era: '¿Qué odias de los caddies o qué odias que hagan los caddies?

"La respuesta siempre variaba desde cosas como que los caddies dijeran: 'Estaba pensando eso pero no lo dije', o que otro jugador dijera que no quería que los caddies estuvieran demasiado a la defensiva. Por ejemplo: 'Si está a dos metros de la derecha del green, vamos al pin. No me hagas jugar a la izquierda'".

Visita CNN.com/sport para ver más noticias, reportajes y vídeos

Foster tiene un consejo principal: elige con cuidado a tu pareja golfista.

"Son 30 semanas al año, eso es más una relación que un matrimonio, así que hay que saber llevarse bien.

"El arte de ser caddie consiste en ser positivo y comprometerse con las respuestas. Cuando el jugador hace una pregunta, hay que estar preparado. Prácticamente sé la respuesta antes de que hagan la pregunta".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com