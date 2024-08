- Él arriesgó su riqueza en la producción de la película.

En su primera entrega de la serie western "Horizon," la figura cinematográfica Kevin Costner (69) realiza un proyecto ambicioso que ha estado cultivando desde finales de los '80. Los estudios de cine principales de Estados Unidos rechazaron financiar su visión western, por lo que Costner invirtió personalmente al menos $38 millones en el proyecto.

En "Horizon," Costner asume roles principales, dirige, produce y co-escribe el guion. La trama se centra en pioneros blancos que se adentran en el oeste en 1861, invadiendo territorio apache y encontrando feroz resistencia. Mientras tanto, un cowboy solitario interpretado por Costner se enfrenta a una banda de forajidos y debe cruzar el wilderness junto a una mujer enigmática y un niño indefenso, mientras los supervivientes de una brutal masacre apache planean su venganza, desencadenando un ciclo interminable de violencia.

Durante una entrevista con el medio de noticias Spot on News, Costner explica por qué arriesgó sus propios recursos en "Horizon" y aborda la crítica dirigida a su producción. El respetado actor western también reflexiona sobre cómo habría navegado aquellos tiempos.

El dicho en el mundo del cine es 'Nunca inviertas tu propio dinero en un proyecto'. Obviamente, tú lo ignoraste. ¿Por qué lo ignoraste?

Costner: La sabiduría convencional dice que no se debe invertir en películas. Eso es una máxima de siempre, supongo. Pero ¿y si todos están equivocados? Para mí, ésa es una respuesta sencilla.

En la actualidad, las películas dependen en gran medida de la imagen generada por ordenador para efectos como animales y llamas. En "Horizon" optaste por no utilizar esa técnica. En su lugar, el reparto navegó físicamente por el terreno mostrado en la película.

Costner: Sí, así fue.

¿Por qué decidiste no utilizar la CGI en lugar de esas situaciones?

Costner: Porque se sentía bien así. Sabemos en nuestro corazón que esos lugares siguen intactos. Donde rodamos, no es un parque temático. Esos eventos realmente ocurrieron. La tierra dictó nuestros movimientos y determinó los momentos adecuados. La tierra fue tanto un aliado como un obstáculo peligroso.

La recepción de "Horizon" ha sido mixta, con críticas positivas y negativas. ¿Has conocido esta publicidad adversa y revisas ese tipo de revisiones?

Costner: Normalmente no las leo. Reconozco que algunos espectadores pueden haber quedado confundidos con la película, ya que he intentado explicar que forma parte de una serie de cuatro partes y que la primera entrega establece el escenario para las tres siguientes. Pero mis aclaraciones pueden no llegar muy lejos.

No espero que el éxito de la película determine su final. Estoy comprometido a terminar el proyecto una vez que se produzca la cuarta película, y cada película mantiene su tensión mientras se prepara para la siguiente. La historia completa tendrá más sentido cuando se vea como un conjunto. Tengo fe en la historia completa y dedico suficiente tiempo a crear cada capítulo.

Además de dirigir "Horizon", también interpretas a uno de los personajes principales. ¿Quién es Hayes?

Costner: Hayes es un cowboy típico del Viejo Oeste que se gana la vida con su caballo. Sus únicas posesiones son una silla de montar, mantas, alforjas y su ropa. Algunos pueden verlo como romántico, pero era simplemente un trabajador. Ganaba su

