El arrendatario principal podrá dar por terminado el arrendatario subalterno si fuera necesario.

El miedo de los inquilinos a ser desalojados debido a que el propietario necesita la propiedad es común. Lo que muchos no saben es que los inquilinos también tienen este derecho - cuando subalquilan.

El propietario de un apartamento en alquiler puede terminar el contrato de alquiler si necesita el espacio de vivienda para sí mismo, por ejemplo, si él o sus familiares quieren mudarse. Esta razón para terminar, conocida como "necesidad de uso propio", es probable que sea familiar para muchos. Sin embargo, ¿sabía que los inquilinos principales también tienen este derecho en relación con sus subinquilinos? La revista "Das Grundeigentum" (No. 15/2024) llama la atención sobre una sentencia correspondiente del Tribunal Local de Charlottenburg (Caso No.: 211 C 33/23).

En el caso específico, un hombre había subalquilado su apartamento a un amigo y su pareja. El inquilino principal terminó repetidamente este subalquiler porque su hermano con su familia había llegado de Irán a Alemania y necesitaba alojamiento. A pesar de ello, los subinquilinos se negaron a mudarse. El inquilino principal entonces presentó una demanda de desalojo - con éxito.

La autorización para subalquilar no es decisiva

El tribunal falló a favor del inquilino principal. Al menos la última notificación de terminación, elaborada por un abogado, cumplía con los requisitos formales y de tiempo, por lo que los jueces no pudieron identificar ningún defecto. Los argumentos de dificultad presentados por los subinquilinos regarding la supuestamente tensa situación habitacional en Berlín tampoco fueron suficientes para evitar la terminación y el desalojo. Los subinquilinos tuvieron que dejar el apartamento.

Los subalquileres son comunes en la vivienda compartida (WGs), por ejemplo, cuando un estudiante firma un contrato de alquiler con el propietario y luego alquila habitaciones individuales a otros estudiantes. De paso: Si el inquilino principal tiene permiso para subalquilar o no, no es relevante para su derecho a terminating for need for self-use. El tribunal también aclaró esto en su sentencia.

