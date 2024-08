- El árbitro Brych vuelve a Aalen

El árbitro principal Felix Brych regresa este sábado en la Copa DFB después de una lesión en el ligamento cruzado. El muniqués de 49 años dirigirá el partido de primera ronda entre VfR Aalen y FC Schalke 04 (15:15/Sky), según las designaciones arbitrales publicadas por la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Brych sufrió la lesión en noviembre de 2021, ironicamente durante su partido número 344 en la Bundesliga, en el que igualó el récord de Wolfgang Stark. Desde principios de este mes, se sabía que también estaría en acción en la nueva temporada de la Bundesliga.

"Felix Brych está en forma. Felix Brych ha superado la prueba de rendimiento", dijo el jefe de árbitros Knut Kircher. "Creo que cada liga en Europa puede sentirse orgullosa de tener a un Felix Brych". Con su estilo de arbitraje, ha ganado reconocimiento a nivel mundial. Brych ha sido árbitro de la DFB desde 1999, arbitrando partidos de primera división desde 2004, y también ha participado en los Mundiales de Brasil en 2014 y Rusia en 2018.

En su último partido, arbitró el partido de prueba del Bayern Munich contra el equipo de la Bundesliga austriaca SG Wattens Tirol, sin informes de problemas. Aunque no hay un límite de edad fijo para los árbitros en la DFB, hace muchos años que se ha establecido una práctica común. El año pasado, el Tribunal Regional de Frankfurt am Main dictaminó en el caso de Manuel Gräfe que el límite de edad de 47 años para los árbitros de élite en la DFB no es legal.

El regreso de Brych al arbitraje se espera con gran expectación, ya que estará al frente de un partido de fútbol entre VfR Aalen y FC Schalke 04 en la Copa DFB.

