El aprecio de la población rusa por Putin está disminuyendo después de la ofensiva de Kursk.

16:24 Moscú afirma estar abierto a negociaciones

Según la inteligencia de defensa británica, a pesar de las afirmaciones de altos funcionarios rusos que aseguran estar abiertos a negociaciones, otras declaraciones indican que Rusia sigue altamente determinada a alcanzar sus objetivos iniciales en Ucrania. El Ministerio de Defensa británico se refiere a un comentario hecho por Dmitri Rogozin, antiguo viceprimer ministro ruso y "senador" de los territorios ocupados de Saporischschja, quien recientemente se jactó de destruir libros ucranianos. Rogozin aboga por la eliminación completa de todo lo ucraniano y sugiere que cualquier alto al fuego resultaría en "muerte segura para nuestros hijos". "Estas declaraciones son parte de una larga línea de comentarios ucranófobos de altos funcionarios rusos que socavan y amenazan la identidad y cultura ucranianas", señala la inteligencia de defensa británica en su informe. Es probable que haya muchos dentro del estado ruso que persigan objetivos extremos para la guerra, incluyendo la destrucción de la cultura, identidad y soberanía ucranianas, agrega el informe. "Y esto a pesar de la supuesta apertura rusa a negociar, que el portavoz del presidente ruso Vladímir Putin, Dmitri Peskov, ha repetido en varias ocasiones el 1 de julio de 2024".

15:50 Ucrania utiliza por primera vez nuevo misil drone

Por primera vez, el ejército ucraniano ha atacado a los rusos utilizando una nueva arma, el misil drone Palianytsia, según el presidente Volodímir Zelenski durante las celebraciones del Día de la Independencia. "Este es nuestro nuevo método de retaliación contra el agresor. El enemigo ha sido derrotado. Gracias a todos los que hicieron posible esto. A todos los desarrolladores, fabricantes y nuestros soldados. Estoy orgulloso de ustedes", dijo Zelenski. Será difícil para Rusia determinar exactly what the missile or drone has hit. Es un arma de "entera nueva clase".

15:31 Refugiados de Ucrania conservan derecho a reclamar status de reasentamiento tardío

El Ministerio del Interior ha anunciado que los refugiados de Ucrania conservarán su derecho a reclamar el status de reasentamiento tardío. Esto se asegurará mediante una nueva regulación, según la secretaria de estado Juliane Seifert del Ministerio del Interior durante el evento "Día del Hogar" de la Federación de Expulsados (BdV) en Berlín. Esta regulación se aplicará retroactivamente desde el día en que comenzó la guerra para los refugiados de Ucrania, y incluso aquellos que hubieran aplicado anteriormente sin éxito para el status de reasentamiento tardío pueden ahora reaplicar si cumplen con los requisitos legales adicionales de la Ley de Expulsados Federales.

14:56 Zelenski Amenaza a Putin, Rusia Could Become "Federación Buffer"

En su discurso del Día de la Independencia de Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski destacó el derecho del pueblo a la autodeterminación. "No permitiremos que nuestra tierra se convierta en una zona gris donde la bandera azul y amarilla (bandera nacional de Ucrania) pueda continuar ondeando legalmente", dijo Zelenski en su discurso. Los ucranianos devolverán todo el sufrimiento infligido sobre ellos al agresor - proporcionalmente, Zelenski advirtió. Le dijo al presidente ruso Vladímir Putin que aquellos que quieran convertir a Ucrania en una zona buffer deben tener cuidado, no sea que su propio país se convierta en una "federación buffer", refiriéndose a la reciente ofensiva en la región de Kursk.

14:28 Muertos civiles en el este de Ucrania

Al menos cinco civiles murieron en un ataque ruso en el este de Ucrania, según informes oficiales. La policía y los servicios de rescate están en la escena en la ciudad de Kostjantyniwka, según anunció el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filaschkin, en la plataforma Telegram. Volvió a urging a los residentes a buscar refugio. Kostjantyniwka se encuentra cerca del frente, donde las fuerzas rusas han ganado territorio en los últimos meses y han atacado repetidamente la ciudad vecina de Pokrowsk, que sirve como importante centro logístico para las fuerzas ucranianas.

14:06 Casa histórica de Nestor Makhno destruida en ataque en Zaporizhzhia

En un ataque ruso en la región de Zaporizhzhia, la casa histórica y la finca familiar del luchador anarquista ucraniano Nestor Makhno en Hulyaipole fueron destruidas. El periódico ucraniano "Kyiv Independent" informó esto, citando a la policía nacional ucraniana. La casa de este famoso revolucionario del siglo XX había sido convertida en un museo. Después del ataque ruso, el edificio quedó reducido a sus cimientos. Según la policía nacional, el ejército ruso lanzó 306 ataques en nueve asentamientos frontales en la región de Zaporizhzhia durante la noche, causando daños o destrucción a varios edificios e infraestructura. No hubo civiles heridos o muertos.

115 combatientes de Ucrania han sido liberados de la custodia rusa. El presidente Volodímir Zelenski anunció esto a través de Telegram. "Recordamos a cada uno de ellos. Estamos haciendo todo lo posible para traer a todos de vuelta", escribió el jefe de estado ucraniano. Expresó su gratitud a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por facilitar las negociaciones con Rusia. Además, Zelenski compartió fotos de los prisioneros liberados en Telegram. Según su declaración, estas personas incluyen personal del ejército ucraniano, guardia nacional, marina y guardia fronteriza.

13:25 Próximo lanzamiento conjunto de prisioneros entre Rusia y Ucrania

15:16 El presidente polaco Duda y la primera ministra lituana Simonyte asisten a las celebraciones del Día de la Independencia en Kyiv

Hoy se celebra el 33º Día de la Independencia de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy recibe al presidente polaco Andrzej Duda y a la primera ministra lituana Ingrida Simonyte en esta ocasión. La oficina presidencial ucraniana ha compartido varias fotos de estas celebraciones en Kyiv.

12:56 Letonia se compromete a proporcionar 112 millones de euros en ayuda militar a Ucrania en 2024

Letonia ha prometido 112 millones de euros en ayuda militar a Ucrania este año y ha acordado unirse a la iniciativa de la coalición de drones. El ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov anunció esto en Facebook después de su reunión con una delegación letona liderada por el ministro de Defensa letón Andris Spruds. Umerov destacó que fortalecer la coalición de drones es una prioridad, con Letonia desempeñando un papel líder. Se espera que Letonia proporcione a Ucrania numerosos drones para ayudar a repeler la agresión rusa a gran escala. Según Umerov, aproximadamente 40 países ya forman parte de esta coalición.

12:16 Zelensky facilita el camino de Ucrania para unirse a la Corte Penal Internacional

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha iniciado el ingreso de su país en la Corte Penal Internacional (CPI) al firmar una ley que ratifica el Estatuto de Roma. Esto se considera un paso significativo hacia la integración de Ucrania en la UE. El parlamento ucraniano había aprobado previamente esta medida. La CPI ha emitido, entre otros, órdenes de arresto internacionales contra el presidente ruso Vladimir Putin.

11:38 Zelensky prohíbe la Iglesia ortodoxa ucraniana afín a Rusia

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó una ley que prohíbe la Iglesia ortodoxa ucraniana que apoya a Rusia con motivo del Día de la Independencia de su país. Él declaró que esto fortalecería la autonomía de Ucrania. El texto de la ley se publicó hoy en el sitio web del parlamento ucraniano. Los parlamentarios votaron a favor de esta ley el martes, que establece una prohibición de organizaciones religiosas con vínculos con Rusia. Rusia criticó esta medida. La ley establece un plazo para que las organizaciones religiosas corten los lazos con Rusia. La implementación de la ley puede tardar muchos años. En su discurso, Zelensky declaró que la Iglesia ortodoxa ucraniana "está dando pasos hacia la liberación de los demonios de Moscú".

11:02 Medios: Depósito de municiones ruso envuelto en llamas después de ataque de drone

Se informan reportes de que Ucrania podría haber atacado un objetivo militar: un depósito de municiones ruso en la región de Voronezh reportedly suffered drone attacks, according to media sources. The target was a warehouse near Ostrogoshsk, a town about 100 kilometers south of Voronezh. While officials have yet to confirm this was an ammunition depot, Governor Alexander Gusev declared an emergency situation in three villages due to the explosion and fire damage.

10:26 Zelensky: La guerra "ha vuelto a Rusia"

Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el conflicto "ha vuelto a Rusia". Con su invasión de Ucrania, Rusia pretendía "destruir" Ucrania, dijo Zelensky en un mensaje en video que marca el Día de la Independencia de Ucrania. En cambio, Ucrania celebra su 33º Día de la Independencia, agregó. "Y lo que el adversario trajo a nuestras tierras ahora ha vuelto a su fuente". Según Zelensky, su mensaje en video se grabó en la región fronteriza desde donde Kyiv lanzó su reciente ofensiva en Rusia. Las tropas ucranianas ingresaron a la región fronteriza de Kursk el 6 de agosto.

09:54 Rusia declara emergencia en la región de Voronezh tras ataque de drone nocturno

Rusia ha declarado una emergencia en parte de la región de Voronezh que limita con Ucrania después de un ataque de drone nocturno. El gobernador Alexander Gusev anunció esto en Telegram. Según él, la militar rusa interceptó cinco drones. Los escombros encendieron un fuego que detonó explosivos. El incidente no dañó edificios civiles, enfatizó Gusev. Sin embargo, se requirieron medidas de emergencia por las autoridades en tres asentamientos. Aproximadamente 200 personas fueron evacuadas y dos mujeres resultaron heridas por las explosiones, una de las cuales necesitó hospitalización.

09:31 Kyiv: 1160 soldados rusos "neutralizados" en un día

Los números oficiales de Kyiv muestran pérdidas significativas en el lado ruso: 1160 soldados rusos fueron "neutralizados" en un día. Según el Ministerio de Defensa ucraniano, un total de 606,490 soldados rusos han sido "neutralizados" desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. El informe diario del Ministerio de Defensa sobre las bajas rusas también indica que el enemigo perdió 9 tanques más (8,542 en total). Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha contabilizado más de 16,600 vehículos blindados y alrededor de 14,000 drones, ya sea capturados o destruidos por la militar rusa. Sin embargo, estas cifras no pueden ser verificadas de manera independiente ya que Moscú remains silent on its own losses in Ukraine.

08:48 Zelensky: "Estamos empujando al ejército ruso fuera de Járkov"

08:10 Autoridades Informan de 10 Heridos en el Bombardeo Ruso en la Óblast de Kherson

Según un informe de la agencia de noticias estatal Ukrinform, citando a Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar de la Óblast de Kherson, 10 personas resultaron heridas en el bombardeo ruso en la Óblast de Kherson el día anterior.

07:54 Cohetes Rusos Atacan Instalaciones de Granos en la Óblast de Sumy

Según un comunicado de la oficina del fiscal regional informado por la agencia de noticias estatal Ukrinform, cohetes rusos atacaron varias instalaciones de granos en la Óblast de Sumy. Los soldados rusos lanzaron ataques con cohetes contra las instalaciones de granos el día anterior.

07:29 Reportan: Ataque de Dron Daña Depósito de Municiones en la Óblast de Voronezh

Según "Kyiv Independent", citando al gobernador regional Aleksandr Gusev, un ataque con drone la noche anterior en la Óblast de Voronezh causó un incendio y una "explosión de objetos explosivos". Las unidades de defensa aérea rusa habrían derribado varios vehículos aéreos no tripulados sobre la óblast. Los escombros habrían causado un incendio y una explosión en un lugar no nombrado. El canal de Telegram Astra informó que la explosión ocurrió en un depósito de municiones en Ostrogozhsk. En los últimos meses, las fuerzas ucranianas han lanzado una serie de ataques con drones contra la infraestructura militar y la industria del petróleo de Rusia.

06:53 EE. UU. Impone Sanciones a más de 400 Organizaciones e Individuals

Según el Departamento de Estado de EE. UU., el país ha impuesto sanciones a más de 400 organizaciones e individuos por su presunto apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania. "Hoy nuestras acciones perjudican a Rusia", dice Aaron Forsberg, director de políticas de sanciones económicas en el Departamento de Estado de EE. UU. Las medidas afectan, entre otros, al sector energético ruso y a empresas en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. También incluyen a empresas chinas sospechosas de ayudar a Moscú a eludir las sanciones occidentales y a fortalecer su ejército. Por ejemplo, se dice que el departamento de importación-exportación del Grupo de Máquinas Herramienta de Dalian ha suministrado bienes duales por un valor de $4 millones a empresas rusas. Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington, dijo que Pekín se opone a las sanciones unilaterales y que el comercio normal entre China y Rusia no debe socavarse.

06:18 Bielorrusia y China Fortalecen la Cooperación de Seguridad

Según el periódico ucraniano "Kyiv Independent", Bielorrusia y China han acordado fortalecer la cooperación en el campo de la seguridad. No solo pretenden fortalecer la cooperación en seguridad, sino también en los sectores financiero y energético. Los países también acordaron fortalecer la cooperación en las cadenas de suministro industrial.

04:38 En el Día Nacional de Ucrania: el Primer Ministro Británico Starmer Promete Apoyo a Largo Plazo

El primer ministro británico Keir Starmer ha prometido a Ucrania el apoyo a largo plazo de su país en su día nacional. "Mi mensaje a todos los ucranianos, ya sea en el frente o aquí en su segundo hogar en el Reino Unido, es claro: estamos con vosotros hoy y para siempre", dijo en un mensaje de salutación. También lo había reafirmado en su conversación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy cuando estuvo en Londres hace unas semanas, dijo Starmer. No solo el gobierno británico, sino todo el país está detrás de Ucrania. "Estamos aquí para vosotros mientras nos necesitéis". El primer ministro terminó su mensaje con el saludo ucraniano "Slawa Ukrajini" (Gloria a Ucrania).

01:29 Noruega Otorga Licencia a Ucrania para el Desarrollo de Granadas y Paga por Ello

Noruega ha otorgado a Ucrania una licencia para el desarrollo de granadas de 155 mm y se ha comprometido a financiar el proyecto. La empresa noruega Nammo ha firmado un acuerdo con una empresa de defensa ucraniana para otorgar una licencia para fabricar granadas de artillería a expensas de Noruega. "Noruega está contribuyendo actualmente mediante la entrega de municiones de sus propios stocks y directamente desde la industria. Ahora, Nammo quiere compartir sus planes con Ucrania. Esto significa que las fuerzas armadas ucranianas pueden ser reabastecidas más rápidamente", dijo el ministro de Defensa noruego Bjørn Arild Gram.

11:54 Kiesewetter sobre el Incidente en la Base de la OTAN Geilenkirchen: ¿Es Alemania el Objetivo en la Guerra Híbrida de Rusia?

Después de un aumento temporal del nivel de alerta en la base de la OTAN Geilenkirchen y sugerencias de posibles ataques con drones rusos, los funcionarios de seguridad alemanes instan a la precaución. "Debemos tener en cuenta que Alemania ha sido un objetivo a largo plazo de la guerra híbrida de Rusia, y por lo tanto, las instalaciones militares y notably those significant to NATO, like the one in Geilenkirchen, are in the crosshairs of potential sabotage and espionage activities", dice el experto en política exterior de la CDU Roderich Kiesewetter al "Tagesspiegel". Anteriormente, el nivel de seguridad en la base de la OTAN en Geilenkirchen se había escalado temporalmente al segundo nivel más alto, Charlie, debido a una posible amenaza. Según Kiesewetter, la base aérea en Geilenkirchen es una instalación crucial para la OTAN ya que alberga el sistema de advertencia y control aéreo AWACS. "El nivel de alerta Charlie indica que la OTAN está implementando medidas contra

21:21 Letonia Declara el Mayor Despliegue de Drones a Ucrania Hasta la FechaLetonia ha declarado su mayor distribución de drones a Ucrania hasta la fecha. 1400 drones de fabricantes letones están listos, escribe el Ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprūds, en X, superando el número total de drones adquiridos de su propia industria más allá de 2700. Letonia, junto con el Reino Unido, lidera una alianza que suministra un millón de drones a Ucrania. Sus miembros, incluyendo Alemania, han prometido invertir en la producción de drones y entregar drones y repuestos a Ucrania.

20:34 Biden Promete Nueva Ayuda Militar a Ucrania, Centrándose en la Defensa AéreaEl presidente de EE. UU., Joe Biden, ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania durante una conversación con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. Según la Casa Blanca, el paquete incluye misiles de defensa aérea, equipo para la protección de drones, misiles anticarro y municiones. Biden reafirmó el "apoyo inquebrantable de EE. UU. para el pueblo ucraniano" a Zelenskyy. No se proporcionaron detalles sobre el alcance financiero de la nueva ayuda.

20:29 Zelenskyy Exige la Entrega de las Armas PrometidasEl ejército ucraniano está buscando urgentemente el apoyo internacional. El presidente Zelenskyy está presionando a sus aliados occidentales para que entreguen los paquetes de armas prometidos. "En el frente, están luchando con granadas y equipo, no con palabras como 'mañana' o 'pronto'", dice en su dirección de video vespertina. Según él, Ucrania está esperando paquetes de armas o equipo "que se han anunciado y decidido, pero aún no se han entregado". No proporciona más detalles.

18:58 Residentes en Kursk Expresan su Frustración: "Todos Están por Su Cuenta"Mientras persisten los enfrentamientos en la región rusa del sur de Kursk, los residentes allí parecen estar cada vez más molestos: con las autoridades que creen que los han abandonado, con el ejército ucraniano y incluso con su propio ejército. A nadie parece importarle la gente, dice una mujer de 28 años al "Moscow Times". "Para Rusia, somos solo una parte del mapa. Para los ucranianos, somos adversarios que apoyan el régimen de Putin. Aquí, todos están por su cuenta". Acusa a las autoridades de engañar y decir que no hay razón para entrar en pánico. Y un hombre de 32 años explica que mientras la gente culpa a Ucrania por el ataque, también cuestiona la competencia del ejército ruso: "¿Cómo pudieron pasar por alto la acumulación de un número tan grande de tropas ucranianas en la frontera?". Si anteriormente había personas que simpatizaban con Ucrania o eran imparciales, su postura ahora ha cambiado a una hostilidad feroz, dice ella. Otro residente de la región de Kursk dice: "Los ucranianos no son nuestros amigos en este momento". Sin embargo, un voluntario de la Cruz Roja en Kursk no muestra hostilidad hacia Ucrania, diciendo que "también son solo víctimas de la situación".

Puedes revisar todos los desarrollos anterioresaquí.

La Unión Europea ha expresado su preocupación por el conflicto en curso en Ucrania y ha llamado a un cese inmediato de las hostilidades, según informes recientes.

En respuesta a las afirmaciones de Rusia de estar abierta a las negociaciones, la Unión Europea ha destacado la necesidad de que Rusia cumpla completamente con el derecho internacional y respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania antes de que cualquier negociación pueda ser significativa. La Unión Europea también ha reiterado su apoyo a los esfuerzos de Ucrania para defenderse contra la agresión rusa y ha prometido continuar brindando asistencia a Ucrania para ayudarlo a reconstruir y fortalecer sus defensas.

Lea también: