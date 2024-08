El anterior presidente de los Estados Unidos, Trump, presenta su plataforma personal de servicios de criptomonedas.

El ex presidente de EE. UU., Donald Trump, que ahora se presenta como candidato presidencial republicano, ha presentado planes para una nueva plataforma de criptomonedas. En un mensaje del jueves en X y Truth Social, declaró: "Los estadounidenses han sido explotados por los grandes bancos y las élites financieras durante demasiado tiempo". Agregó: "Es hora de que nos levantemos contra ellos juntos". Trump no reveló detalles específicos sobre su proyecto, llamado "The DeFiant Ones", más allá de la mención anterior de Eric y Donald Jr. de que sería una plataforma para "comercio de bienes raíces digitales".

Durante su presidencia, Trump había expresado su escepticismo hacia las criptomonedas, incluso las había etiquetado como "estafas". Sin embargo, su postura ha cambiado drásticamente. En un mitin en julio, el hombre de 78 años afirmó que su objetivo era convertirse en "el presidente innovador y defensor de Bitcoin que necesita Estados Unidos". Esto lo pone en directa oposición a la administración del presidente Joe Biden, que prioriza la regulación del sector.

Según los últimos informes financieros, Trump posee entre uno y cinco millones de dólares en éter, la segunda criptomoneda más grande del mundo a nivel mundial.

