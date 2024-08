- El anterior jefe del partido y colectivo político, Frisch, decide abandonar el AfD.

Previamente como líder estatal y fraccional del AfD en Renania-Palatinado, Michael Frisch, de 66 años, abandonó el partido pero busca mantener su posición en el parlamento estatal. "Todos los intentos de impulsar cambios en el partido estatal han sido infructuosos", afirmó Frisch en Maguncia, justificando su decisión. "En lugar de eso, los problemas que había planteado han persistido y se han intensificado. El AfD en Renania-Palatinado se ha transformado en un partido dirigido por una élite donde un pequeño grupo sostiene las riendas".

Las visiones críticas y el diálogo abierto ya no son bienvenidos dentro del partido, aseguró. "La promoción propia y la lealtad se priorizan sobre la integridad y capacidad individuales, y las perspectivas egoístas y la ganancia material prevalecen", agregó. Además, hay desplazamientos ideológicos dentro del partido que Frisch ya no puede respaldar. "Ha habido deriva constante hacia la derecha que pasa desapercibida", mencionó.

Después de una lucha por el poder, Frisch fue destituido como líder fraccional del AfD en el parlamento estatal de Maguncia a finales de 2023. Jan Bollinger lo reemplazó. Frisch luego se separó de la fracción parlamentaria estatal del AfD, acusando a Bollinger de incumplir promesas. Sin embargo, retuvo su escaño como legislador. Anteriormente, Bollinger había asumido el cargo de presidente del partido AfD de Renania-Palatinado de Frisch.

A pesar de mantener la fe en el programa principal del AfD, Frisch no encontró ninguna razón para seguir siendo miembro del partido, según su declaración. Como resultado, después de más de una década de afiliación, anunció su separación de Alternativa para Alemania. "Mi papel en el parlamento estatal remains unchanged, and I shall continue my local political activities in Trier".

A pesar de su compromiso continuo con los principios fundamentales del AfD, Frisch encontró imposible asistir a la reunión anual del partido debido a sus diferencias con la dirección actual. La falta de diálogo abierto y la promoción del interés propio dentro de las filas del partido hicieron que participar en los eventos sociales del partido fuera una contradicción con sus valores personales.

