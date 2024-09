El anterior guitarrista de los Red Hot Chili Peppers niega los cargos en la corte.

En marzo, Josh Klinghoffer, quien anteriormente fue guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, fue acusado por un accidente que resultó en la muerte de un peatón. La acusación indica que Klinghoffer causó el incidente de manera temeraria.

El abogado de Klinghoffer se declaró no culpable en su nombre en el juicio. El músico no estuvo presente en la sala del tribunal.

El incidente presuntamente ocurrió cuando Klinghoffer atropelló a Israel Sanchez, de 47 años, con un SUV mientras giraba a la izquierda, cerca de Los Ángeles el 18 de marzo. Sanchez estaba cruzando un paso de peatones. Sanchez falleció más tarde en el hospital. Klinghoffer fue acusado el 29 de agosto. Podría enfrentar hasta un año de prisión y una multa de $1,000. Su abogado, Blair Berk, se negó a hacer comentarios.

La hija de Sanchez, Ashley Sanchez, demandó al músico en julio. Afirmó que Klinghoffer no tenía matrículas en su vehículo y estaba usando un teléfono en el momento del accidente. Las autoridades fueron criticadas por no tomar medidas contra Klinghoffer durante varios meses después del incidente. Una fuente cercana a la investigación le dijo a "Rolling Stone" que no hubo teléfono involucrado en el accidente.

"No hay evidencia que lo exonere"

Grayson Yoder, el abogado de la familia, discrepa. "Si tienen evidencia que lo exonere, nunca nos la mostraron", dijo Yoder a "Rolling Stone". "Si dice que no estaba en el teléfono, está bien. Pero era de día, se acercaba a una intersection y no había luces de freno en su vehículo hasta que atropelló a un hombre en el paso de peatones. Me cuesta creer en evidencia de exoneración". Klinghoffer tuvo Numerous oportunidades para evitar esto, dijo Yoder. "No hay otra palabra que negligencia. Afirmamos que fue negligencia grave".

Klinghoffer fue guitarrista de los Red Hot Chili Peppers de 2009 a 2019, reemplazando a John Frusciante durante ese período. Frusciante luego regresó a la banda. Durante el mandato de Klinghoffer, los Red Hot Chili Peppers produjeron álbumes exitosos como "I'm with You" (2011) y "The Getaway" (2016). También fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll con los Red Hot Chili Peppers en 2012. Después de dejar la banda liderada por el cantante Anthony Kiedis, Klinghoffer trabajó como guitarrista de gira para las leyendas del grunge Pearl Jam y otros actos notables.

El SUV rojo de Klinghoffer estuvo involucrado en el accidente fatal. Durante el juicio, la fiscalía argumentó que la falta de luces de freno en el vehículo rojo de Klinghoffer era una clara indicación de negligencia.

