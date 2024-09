El anterior enviado de Estados Unidos a Kiev probablemente aboga por un apoyo "más vigoroso" de Ucrania bajo Harris.

23:19 El BND no está obligado a informar a periodista sobre evaluación de UcraniaEl Servicio de Inteligencia Federal (BND) no está obligado a informar a un periodista si describió una victoria militar ucraniana como difícil o imposible en discusiones privadas. Tampoco es obligatorio mantener el anonimato de los medios que participan en dichas discusiones, según una resolución del Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. Se denegó principalmente la solicitud de una orden temporal presentada por un editor de periódico. Sin embargo, el BND debe revelar el número de estas discusiones confidenciales sobre la situación militar en Ucrania este año. La solicitud urgente se presentó debido a un artículo de periódico de mayo en el que se citó a un político de la CDU diciendo que el BND estaba intencionalmente propagando una evaluación negativa de la situación militar en Ucrania para influir en la opinión pública.

22:06 Políticos de la coalición de semáforo abogan por el uso de armas de largo alcance contra RusiaPolíticos de la coalición de semáforo apoyan la idea de permitir a Kiev utilizar armas de largo alcance contra objetivos rusos. El portavoz de política exterior del SPD, Michael Roth, le dijo a T-Online que es "correcto y coherente con el derecho internacional assault finally military targets in Russia with long-range Western missiles." Roth mencionó como posibles objetivos campos militares, centros de mando y bases de lanzamiento, ya que son los lugares desde donde se llevan a cabo "ataques crueles contra objetivos civiles ucranianos" y pueden ser más efectivamente frustrados. El presidente del comité de defensa del FDP, Marcus Faber, afirmó que es hora de permitir "atacar aeropuertos militares rusos con armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow". El político verde Anton Hofreiter enfatizó que "Rusia terroriza a la población civil ucraniana diariamente con ataques con cohetes a hospitales, edificios residenciales y el suministro de energía". Para proteger efectivamente a la población civil ucraniana, el ejército debe tener autorización para atacar bases militares en territorio ruso con armas de largo alcance.

21:35 Vance discute las ideas de Trump sobre UcraniaEl candidato republicano a la vicepresidencia J.D. Vance sugiere que el plan de Donald Trump para detener la guerra rusa podría involucrar la creación de una zona desmilitarizada neutral entre Ucrania y Rusia. En una entrevista con el productor de televisión Shawn Ryan, Vance dice que Trump podría reunir a rusos, ucranianos y europeos para "examinar qué aspecto podría tener una solución pacífica". "Creo que podría negociar un trato rápidamente", dice Vance. Trump es conocido por su apoyo al presidente ruso Vladimir Putin y sus críticas repetidas a la ayuda de EE. UU. a Ucrania. El ex presidente también afirma que podría detener la guerra en 24 horas si fuera elegido. Sin embargo, no ha elaborado su plan.

**21:03 "Somos rusos. Dios está con nosotros" - Marcha fascista en San Petersburgo"Wir sind Russen. Gott ist mit uns" - ese es el cántico de numerosos nacionalistas y fascistas rusos que marchan por San Petersburgo. También repiten: "¡Adelante, rusos!" Su marcha coincide con el aniversario del traslado de las reliquias de Alexander Nevsky, celebrado como un héroe nacional y santo de la Iglesia Ortodoxa.

20:28 Propaganda del Kremlin: "La barrera ideal es el Atlántico"El popular presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov cree que Rusia no debería detenerse en la anexión de Ucrania. "Creo que la barrera ideal es el Atlántico. Una barrera natural", dice. Propone que las tropas rusas deberían estar en Berlín, Lisboa, Madrid y incluso París. Cuando le recuerdan que no hay muchos rusos, responde: "Los hermanos bielorrusos están con nosotros". De lo contrario, China podría ser una opción.

20:01 Voluntarios británicos se preparan para el inviernoMuchas casas ucranianas que han sobrevivido a los bombardeos carecen de ventanas, lo que plantea un desafío significativo a medida que se acerca el invierno. La ONG británica "Insulate Ukraine" está abordando este problema viajando a zonas de guerra para instalar ventanas temporales.

19:34 Decenas de mineros atrapados en Donetsk150 mineros están atrapados en la mina Dobropillia debido a un corte de energía causado por ataques rusos en la región de Donetsk, según el "Kyiv Independent" y Mikhailo Volynets, jefe del sindicato de mineros ucranianos. La ciudad de Dobropillia, que tenía unos 28.000 habitantes antes de la guerra, está a unos 20 kilómetros al norte de Pokrovsk, un objetivo principal de las tropas rusas. El corte de energía ha provocado que la mina se llene de gas y se inunde, según el informe. Volynets añade que la situación en la región sigue siendo "difícil".

19:08 Suecia aumenta la financiación de la defensa civil debido a los miedos de la guerraSuecia tiene como objetivo duplicar su gasto en defensa civil en los próximos tres años para prepararse para posibles conflictos. "Las lecciones de la guerra de Ucrania demuestran que garantizar la funcionalidad de los sectores clave de la sociedad es crucial", anunció el gobierno de Estocolmo. El ministro de defensa civil Carl-Oskar Bohlin dijo que el presupuesto de defensa civil de Suecia aumentaría a 8.500 millones de coronas (740 millones de euros) este año, en comparación con los 6.500 millones de coronas del año pasado. El objetivo es tener un presupuesto anual de 15.000 millones de coronas para 2028. "La situación de seguridad sigue siendo grave y así seguirá en el futuro previsible", dijo Bohlin.

18:39 Putin Advierte Consecuencias para la OTAN si Ayuda a Ucrania con Armas de Largo AlcanceEl presidente ruso Vladimir Putin ha expresado su preocupación de que si la OTAN accede a suministrar a Ucrania armas de largo alcance para golpear objetivos en Rusia, habrá un conflicto justificado. Putin dijo esto a un reportero de la televisión estatal, sugiriendo que los países de la OTAN estarían esencialmente en guerra con Rusia. Previamente, los representantes rusos habían emitido alertas similares sobre tanques, aviones de combate y misiles. Desde la invasión de Rusia a Ucrania, Moscú ha emitido con frecuencia amenazas de escalada, cambios en la dinámica de la guerra y hasta amenazas nucleares. Ucrania ha estado pidiendo el permiso del Oeste para utilizar armas occidentales de largo alcance para prevenir ataques de Rusia, que ha estado targeting consistentemente con su ejército durante meses.

18:07 Zelensky Califica de Destructiva la Iniciativa de Paz China-BrasilEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha criticado una iniciativa de paz chino-brasileña, tildándola de destructiva y un espectáculo político vacío. Zelensky le dijo a un medio brasileño llamado Metropoles que ofrecer una propuesta de paz sin consultar primero con Ucrania es confuso. "¿Qué es este espectáculo?" preguntó. En mayo, China y Brasil abogaron por una conferencia internacional de paz, pero Zelensky notó que esto se hizo sin la entrada de Ucrania, a diferencia de con Moscú.

17:40 Misil Ruso Impacta Buque de Carga UcranianoUn buque de carga ucraniano que transportaba grano fue alcanzado por un misil ruso, según fuentes ucranianas. El ataque ocurrió mientras el barco navegaba en el Mar Negro, pero había salido de las aguas territoriales ucranianas con anterioridad. El presidente Volodymyr Zelensky lo describió como un ataque flagrante contra la libertad marítima y la seguridad alimentaria global, y dijo que no hubo bajas. El portavoz de la marina ucraniana afirmó que el barco no estaba dentro del corredor de tránsito seguro ucraniano en el momento del bombardeo, sino dentro de las aguas económicas de Rumania. Por otro lado, el portavoz de la marina rumana afirmó que el barco nunca estuvo en aguas territoriales rumanas.

17:12 Xi Jinping Visitará Rusia de NuevoEl presidente chino Xi Jinping visitará Rusia en octubre. Xi asistirá a la cumbre del BRICS en Kazán, confirmó el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, quien se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en San Petersburgo. Ambos líderes elogiaron las relaciones florecientes entre China y Rusia. Xi aceptó agradecido la invitación de Putin para participar en la cumbre del BRICS en Kazán, según Wang. Putin mencionó que él y Xi tendrían una reunión privada para discutir cuestiones críticas sobre su relación, que está experimentando un progreso constante.

16:50 EE. UU. Está Preparado para Modificar la Ayuda Militar a UcraniaEl secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, indicó que la ayuda militar para Ucrania se ajustará según sea necesario. Preguntado durante una conferencia de prensa en Varsovia si EE. UU. había dado permiso a Ucrania para bombardear objetivos dentro de Rusia con armas occidentales, Blinken dijo: "Le puedo asegurar que seguiremos haciendo lo que hemos estado haciendo: ajustaremos, ajustaremos si es necesario, incluyendo en relación con los instrumentos a disposición de Ucrania". Blinken tuvo conversaciones extensas con su homólogo británico, David Lammy, en Kiev el miércoles, ofreciendo información sobre la evaluación de los ucranianos del campo de batalla y sus necesidades. Estas consideraciones serían tenidas en cuenta, dijo Blinken, y se realizarían modificaciones si fuera necesario.

16:35 Stoltenberg será el Presidente de la Conferencia de Seguridad de MúnichEl secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, será el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de 2025. El presidente actual, Christoph Heusgen, quien ha servido desde 2022 y tuvo cercanos lazos con la canciller Angela Merkel como su consejero de política exterior, renunciará a su cargo. El antiguo presidente de larga data, Wolfgang Ischinger, asumirá el papel de presidente de la junta de la fundación. Stoltenberg renunciará a su cargo como secretario general de la OTAN en octubre, cediendo ante el antiguo primer ministro de Holanda, Mark Rutte.

16:11 Tres Trabajadores de la Cruz Roja Muertos en UcraniaTrabajadores ucranianos de la Cruz Roja fueron reportados muertos por el fuego ruso, según las autoridades ucranianas. El incidente ocurrió en un pueblo de la región de Donetsk, dijo la oficina del fiscal general de Ucrania a través de Telegram. Dos trabajadores más han sido hospitalizados, uno de ellos en estado crítico. "Otro crimen de guerra ruso. Hoy, el agresor atacó vehículos pertenecientes a la misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja en la región de Donetsk", escribió Zelenskyy en Twitter. El defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, emitió un comunicado instando al CICR a reconocer la violación de las normas de la Convención de Ginebra por parte de Rusia.

15:18 Confrontación Naval en el Mar NegroEl Mar Negro es testigo de una confrontación naval y aérea entre Ucrania y Rusia, supuestamente. La inteligencia militar ucraniana reporta que un avión de combate ruso Su-30 fue derribado usando un arma portátil de defensa aérea durante una operación marítima (según la entrada de las 08:04). No hay más detalles disponibles sobre la operación del martes por la noche desde Kiev. Por otro lado, el ministerio de defensa de Rusia afirma que Ucrania intentó un asalto a una plataforma de perforación rusa en el Mar Negro usando lanchas rápidas, lo que resultó en la destrucción de ocho de catorce lanchas. Las otras lanchas se retiraron, pero no se menciona la pérdida de un avión en Moscú. Sin embargo, el blog militar Rybar sugiere que un Su-30 fue derribado durante la repeler del ataque ucraniano.

14:54 Soldados Ucranianos: "Estamos Hartos de Esta Guerra"Los soldados ucranianos deben hacer lo mejor con sus armas y municiones escasas. La reportera de ntv, Kavita Sharma, ve la realidad en la línea del frente: armas soviéticas antiguas con munición limitada y algunas, pero mejores, armas modernas occidentales.

14:23 Zelensky: Rusia lanza contraofensiva en KurskEl presidente ruso Vladimir Zelensky anuncia una contraofensiva rusa en la región de Kursk, cerca de la frontera rusa. Zelensky cree que esta acción se ajusta a la estrategia de Ucrania en una conferencia de prensa en Kyiv, sin proporcionar detalles adicionales. El ministerio de defensa de Rusia informes que sus unidades liberaron diez asentamientos en la región de Kursk en dos días.

13:55 Político iraní cuestiona la amistad con RusiaUn político iraní prominente critica de manera inusual las relaciones Irán-Rusia a medida que aumentan las sanciones y las tensiones diplomáticas. En la plataforma X, el antiguo vicepresidente del parlamento Ali Motahari condena las nuevas sanciones alemanas, francesas y británicas debido a los suministros de misiles a Rusia. El ministerio de asuntos exteriores de Irán niega firmemente las exportaciones de misiles.

13:38 Ciudad ucraniana Pokrovsk enfrenta crisis de agua y gasDespués de los ataques rusos, la ciudad ucraniana de Pokrovsk en Donetsk carece de un suministro regular de agua potable, y varios residentes enfrentan escasez de gas para cocinar y calentar, según el gobernador. Una planta de tratamiento de agua fue dañada en conflictos recientes, y Pokrovsk ahora depende de más de 300 pozos de emergencia para agua potable. Ayer, los rusos destruyeron un centro de distribución de gas, dejando a 18,000 residentes en Pokrovsk sin gas.

13:07 El poder naval de Rusia puede estar subestimadoRusia puede tener menos barcos de guerra de lo que se afirma, según un informe independiente de un portal ruso. Utilizando datos de Global Naval Powers Ranking 2024 y RussiaShips.info, el portal sitúa el número de barcos de guerra en 264 y 299, respectivamente, significativamente menor que el recuento de 400 barcos del Ministerio de Defensa ruso para Ocean-2024. Hasta 50 barcos y submarinos pertenecen a la Flota del Mar Negro, que no participa en el ejercicio. Se han formulado acusaciones anteriores de exageración de la fuerza militar en Rusia.

12:28 Rusia aumenta la espionaje contra la BundeswehrLos servicios de inteligencia rusa han intensificado la espionaje contra la ayuda militar alemana a Ucrania y la Bundeswehr, según el nuevo informe anual de MAD. El informe indica que los servicios de inteligencia rusa han centrado su interés en el nivel táctico, buscando información sobre la ayuda militar a Ucrania, incluyendo las rutas de transporte de armas y municiones, los procedimientos de despliegue y los sistemas de armas occidentales en Ucrania. Además, la capacidad de la Bundeswehr para la defensa territorial y de la alianza está bajo escrutinio de la inteligencia rusa.

11:52 Munz: No es improbable que Rusia amenace a Berlín con armas nuclearesRusia podría coercionar a Reino Unido y EE. UU. para aprobar los ataques ucranianos en territorio ruso. Reino Unido y EE. UU. han impedido esto hasta ahora mediante amenazas, explica el corresponsal de ntv Rainer Munz. Por lo tanto, no es sorprendente que un experto en armas nucleares sugiera apuntar a Berlín.

11:15 La decisión sobre el uso de misiles de largo alcance podría tardar másEl uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance occidentales en Rusia podría retrasarse más de lo esperado. Una resolución de la Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre, donde asistirán alrededor de 150 líderes mundiales, es poco probable, según Bloomberg. El secretario del Foreign Office británico Lammy indica que la Asamblea General de la ONU sería la próxima oportunidad para discutir el uso de misiles de largo alcance. El presidente ucraniano Zelensky planea reiterar su demanda en la reunión. El miércoles, Lammy y el secretario de Estado de EE. UU. Blinken visitaron Kyiv para discutir los planes de ataque terrestres de Zelensky. Blinken consultará con el presidente Biden el viernes, y el primer ministro británico Starmer se unirá a la conversación el mismo día.

10:31 Blinken se dirige a Polonia después de su visita a KyivEl secretario de Estado de EE. UU. Blinken visita Polonia, un aliado sólido de Ucrania, durante su regreso de Kyiv. Blinken se reunirá con el primer ministro Tusk y el presidente Duda para discutir la cooperación adicional con Polonia, el principal centro logístico de la ayuda occidental a Ucrania. Polonia también ha aumentado significativamente su gasto militar desde la invasión rusa de Ucrania y ha ordenado 96 helicópteros de ataque Apache de la gigante de la defensa estadounidense Boeing por diez mil millones de dólares.

09:59 Ucrania identifica 64 drones rusos y 5 misiles en el ataque nocturnoLa fuerza aérea ucraniana alega que el ejército ruso atacó Ucrania durante toda la noche con 5 misiles y 64 drones de asalto iraníes. Se neutralizaron aproximadamente 44 drones. Sin embargo, los informes militares no pueden ser confirmados con pruebas concluyentes. Las defensas aéreas estuvieron activas alrededor de Kyiv para interceptar los drones entrantes.

here.08:04 El ejército ucraniano reporta la derribo de un caza rusoDespués de informesayer sobre la desaparición de un caza ruso Su-30SM de los radares, la inteligencia militar ucraniana ahora afirma que las tropas ucranianas derribaron un avión de este tipo durante una operación en el Mar Negro. Informe Kyiv Independent. El caza, valorado en unos 50 millones de dólares y con base en Crimea, supuestamente fue destruido por un sistema portátil de defensa aérea.

07:26 Ucrania reporta más de una docena de heridos después de un ataque con drones en KonotopEl número de víctimas del ataque masivo con drones rusos durante la noche en la infraestructura energética de Konotop en la región de Sumy ha ascendido a 14, según informó la agencia de noticias del estado ucraniano Ukrinform, citando la administración militar regional. Entre otros incidentes, se informó que un edificio residencial en el centro de la ciudad fue alcanzado.

06:42 Los ucranianos en Alemania mantienen su estatus protegido en viajes a casaEl Bundestag discutirá por primera vez hoy el paquete de seguridad propuesto por el gobierno, que propone revocar el estatus protegido de los solicitantes de asilo que viajan a sus países de origen. Sin embargo, hay excepciones, como los refugiados ucranianos.

06:04 Los medios rusos acusan a Trump de desventajas durante el debate televisadoComentadores de la televisión estatal rusa han acusado "sabotaje" contra Trump durante su debate televisado contra Kamala Harris, según informó Kyiv Independent. Afirmaron que Trump estaba "desventajado". La verificación de los comentarios de Trump fue criticada. Numerous observers perceived Trump to have lost the debate. If Trump wins the election, he has pledged to immediately end the Ukraine conflict.

04:50 Ataque ruso en Konotop: Daños graves a la infraestructura energéticaUn ataque ruso en la ciudad de Konotop en la región de Sumy ha dejado a varios civiles heridos. Según el alcalde Artem Semenikhin, el suministro de agua en la ciudad se vio momentáneamente afectado. También hay daños significativos a la infraestructura energética, y es incierto cuándo las viviendas privadas tendrán electricidad nuevamente. Después del ataque en el centro de la ciudad, se registraron varios incendios, y edificios escolares y residenciales resultaron dañados. Dos personas fueron llevadas al hospital, y una de ellas se encuentra en estado crítico.

03:29 Letonia envía ayuda militar adicional a UcraniaLa primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, anuncia un paquete de apoyo militar para Ucrania durante su visita a Kyiv. Incluirá vehículos de combate de personal. Esta información la compartió el primer ministro ucraniano Denys Shmyhal después de la reunión con Siliņa. Según Shmyhal, ambos países también discuten una expansión de las colaboraciones de la industria de defensa.

01:32 Reino Unido convoca a empresario iraní por sospechas de envíos de misiles a RusiaEn respuesta a las presuntas entregas de misiles iraníes a Rusia, el Reino Unido ha convocado a un empresario iraní, según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres. "El gobierno del Reino Unido ha comunicado que cualquier transferencia de misiles balísticos a Rusia sería percibida como una escalada perjudicial y provocaría una respuesta definitiva", señala el comunicado. El martes, Alemania, Francia y el Reino Unido anunciaron sanciones adicionales contra Teherán en respuesta a las presuntas entregas de misiles, incluyendo la suspensión de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo. La Unión Europea citó "información creíble" el lunes sobre la entrega de misiles iraníes a Rusia.

00:14 Ucrania: Rusia está desplegando soldados inexpertos en VovchanskSegún informes del ejército ucraniano, Rusia está enviando soldados sin experiencia de combate al frente de Járkov. Según Vitalii Sarantsev, portavoz del grupo táctico operacional de las fuerzas armadas en Járkov, las unidades involucradas en las operaciones de ataque en Vovchansk están mal entrenadas. Se cree que los refuerzos que se están desplegando son una reserva mobilizada reunida por Rusia. Aún no está claro si son antiguos prisioneros o soldados reclutados de otros países, como Asia Central, África o el Oriente Medio.

22:39 Alcalde de Ucrania occidental introduce vigilantes del idioma rusoEl alcalde de Ivano-Frankivsk, una ciudad en el oeste de Ucrania, ha propuesto patrullas para monitorear el creciente uso del ruso. Esta iniciativa está abierta a cualquier persona, según el alcalde Ruslan Martsinkiv, hablando en el canal de televisión NTA. Muchos desplazados de las áreas de habla rusa en el este y sur de Ucrania se han establecido en la ciudad. Martsinkiv espera al menos 100 vigilantes del lenguaje y actualmente tiene alrededor de 50 voluntarios registrados. Los ciudadanos pueden reportar a presuntos hablantes de ruso en espacios públicos mediante una línea directa proporcionada. El conflicto ha provocado la huida de millones, principalmente de áreas de habla rusa en el este y sur, hacia el oeste relativamente seguro de Ucrania.

21:42 Erdogan insta a Rusia a devolver Crimea a UcraniaEl presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha abogado por la restauración de Crimea, un peninsula anexada por Rusia, a Ucrania. Erdogan dijo: "Nuestro compromiso con la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania remains unwavering. The restoration of Crimea to Ukraine is a requirement of international law", en un mensaje de video en la apertura de la cumbre de la Plataforma de Crimea. Esta plataforma, establecida en 2021, tiene como objetivo aumentar la concienciación mundial sobre la situación en la península de Crimea.

21:05 Ucrania planea presentar estrategia a EE. UU. para derrotar a RusiaEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, destacó el apoyo de EE. UU. como vital para repeler la invasión rusa. "La estrategia para la victoria depende en gran medida de la asistencia de EE. UU. y de otros aliados", expresó en una conferencia de prensa en Kyiv. El plan se presentará en la próxima Conferencia de la Paz de Ucrania y busca "fortalecer significativamente a Ucrania" y "obligar a Rusia a cesar las hostilidades". Según Bloomberg, Zelenskyy presentará un argumento convincente para strikes contra Rusia antes de levantar las restricciones sobre el despliegue de armas occidentales. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el secretario del Foreign Office británico, David Lammy, reportedly están interesados en discutir una estrategia a largo plazo con Zelenskyy para comprender mejor los objetivos de Ucrania.

20:37 Blinken detalla el enfoque de Biden sobre el uso de armas contra RusiaEl secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, confirmó los esfuerzos para cumplir con la solicitud de Ucrania de utilizar armas occidentales de largo alcance contra objetivos rusos. Biden y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, discutirán estos requisitos el viernes, reveló Blinken en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo británico, David Lammy, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiga, en Kyiv. "Estamos haciendo todo lo posible para equipar a Ucrania con lo que necesita para defenderse efectivamente", afirmó Blinken, agregando: "Queremos que Ucrania triunfe".

