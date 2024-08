El anterior comisario de la UE, Oettinger, apoya a los dudosos titanes de la moda

Después de su mandato como Ministro-Presidente de Baden-Württemberg y Comisario de la UE, Günther Oettinger estableció una empresa de consultoría. Ahora, el gigante chino de la moda Shein ha contratado sus servicios. La empresa está siendo objeto de escrutinio por parte de los defensores de la protección del consumidor y la política europea.

El antiguo Comisario de la UE, Günther Oettinger, también consultará para el minorista asiático de moda digital, Shein. La empresa lo confirmó en informes de los medios, emocionada por la oportunidad de aprovechar su experiencia.

Shein, fundada por Chris Xu en 2008, es un minorista de moda y ropa deportiva. Con sede en Singapur, ahora es uno de los mayores gigantes de la moda a nivel mundial. Con miles de entregas directas, principalmente desde China, Shein está presionando a los minoristas de moda tradicionales. Incluso hay rumores de una OPI en el futuro.

En consecuencia, Shein ha estado Recently, Shein has been in the political spotlight. There have been calls to abolish the duty-free allowance, among other things. In April, Shein was also categorized as a "large online platform" by the European Commission, increasing its regulatory expectations. Consumer protection advocates have repeatedly criticized the company and competitors like Temu, focusing on product quality and misleading discounted pricing.

Shein se prepara para posibles derechos

Oettinger comentó en Die Welt que, "Tengo un contrato como consultor independiente - limitado a ciberseguridad, protección de datos y geopolítica". Las preocupaciones de Shein incluyen los actuales desarrollos en la política comercial, los posibles derechos o sanciones, alineados con los objetivos de la UE. Aunque solo consumirá una pequeña parte de su tiempo, Oettinger compartió que "Shein es un líder global. No he comprado allí personalmente, pero conozco a numerosos jóvenes que eligen Shein como su minorista en línea preferido".

Como Ministro-Presidente de Baden-Württemberg de 2005 a 2010, Oettinger luego se trasladó a Bruselas como Comisario de la UE. Inicialmente responsable de la energía, más tarde supervisó la economía digital y el presupuesto de la UE. Después de dejar la política, Oettinger estableció una firma de consultoría con su socio, centrada en la consultoría económica y política.

Es importante destacar que Oettinger ha tropezado con la controversia en el pasado. A principios de 2017, hubo críticas después de su discurso en Hamburgo, donde supuestamente se refirió a las personas chinas como "ojos rasgados".

