El anterior campeón de la NBA Derrick Rose anuncia su retiro de la Liga de Baloncesto

Draftado en primera posición en 2008 de la Universidad de Memphis por la NBA, jugando un total de 16 temporadas, las primeras 7 de las cuales fueron con los Chicago Bulls, fue Rose.

Rose compartió sus planes de jubilación en las redes sociales y en los periódicos locales de las 6 ciudades de la NBA donde había jugado, escribiendo un emotivo tributo al juego del baloncesto.

"Gracias, mi primer amor...Estuviste a mi lado en los momentos difíciles, mi roca cuando todo lo demás parecía inestable. Me mostraste lo que era el amor verdadero. La cancha se convirtió en mi santuario, mi refugio seguro donde podía expresarme libremente. Cada mañana temprano y noche tardía que pasamos juntos valió cada gota de sudor", escribió.

"Me aseguraste que siempre podría confiar en ti, que en cada momento de duda, me mostrarías mis capacidades. Me llevaste a nuevos lugares y me presentaste a nuevas culturas que un niño de Chicago solo habría soñado.

"Me enseñaste que cada pérdida era una lección, cada victoria una razón para estar agradecido.

"Me ofreciste sabiduría que iba más allá del juego; se trataba de la vida, la disciplina, el trabajo duro, la perseverancia. Me enseñaste que la pasión era un regalo para atesorar, asegurándote de que vertiera mi corazón en cada dribling, cada tiro, cada juego. Estuviste a mi lado incluso cuando el mundo parecía estar en mi contra, incondicionalmente, esperando que me levantara de nuevo.

"Me diste un regalo precioso, nuestro tiempo juntos, que atesoraré para siempre. Me permitiste decir adiós, asegurándome que siempre serías parte de mí, dondequiera que la vida me lleve. Tuyo sinceramente, Derrick Rose"

Rose jugó para seis equipos diferentes de la NBA durante su carrera, pero siempre será recordado por su tiempo con los Bulls.

En su temporada de debut, Rose ganó el premio al Rookie del Año y se convirtió en la cara de la franquicia.

A los 22 años, Rose promedió 25.0 puntos y 7.7 asistencias durante la temporada 2010-11, lo que culminó en que ganara el prestigioso premio al Jugador Más Valioso (MVP), convirtiéndose en el recipiente más joven-ever.

Desafortunadamente, en la siguiente postseason, Rose sufrió una rotura del ACL contra los Philadelphia 76ers, lo que marcó el comienzo de una serie de lesiones que plagaron el resto de su carrera.

Después de su lesión, Rose jugó para los New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons y Memphis Grizzlies.

Rose, tres veces All-Star, concluyó su carrera con un promedio de 17.4 puntos, 5.2 asistencias y 3.2 rebotes.

A pesar de haber sufrido varias lesiones a lo largo de su carrera, Rose continuó destacando en el deporte del baloncesto, mostrando consistentemente sus habilidades y talento. Su pasión por el juego nunca decayó, y continuó dando lo mejor de sí mismo en la cancha, independientemente del equipo para el que jugara.

Lea también: