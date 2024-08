- El año pasado, los cazadores del Sarre cazaron un número mayor de jabalíes.

Caza de Jabalíes en Saarland ha vuelto a aumentar durante la última temporada de caza, con un récord de 7,230 jabalíes abatidos (hasta el 31 de marzo de 2024), según Johannes Schorr, el gerente de la Asociación de Caza de Saarland, quien habló con la Agencia Alemana de Prensa en Saarwellingen. Este es el quinto número más alto en la historia de la caza en Saarland.

Hasta el 1 de abril, se han registrado alrededor de 3,200 jabalíes cazados en Saarland. Dado el posible brote de Fiebre Africana Porcina (FAP) en la región, se requiere un esfuerzo obligatorio de los cazadores para reducir aún más la población de jabalíes, según Schorr.

La caza de jabalíes ha sido considerada durante mucho tiempo una medida proactiva contra la FAP. Reducir la población de jabalíes dificulta la propagación del virus de animal a animal. Schorr cree que la población de jabalíes en Saarland ha disminuido en general en los últimos años.

La FAP ha aparecido Recently for the first time en Hesse y Renania-Palatinado. Para prevenir un brote de FAP en Saarland, el Ministerio del Medio Ambiente ha destacado que la máxima prioridad es mantener la vigilancia. La FAP es inofensiva para los seres humanos, otras especies animales y incluso las mascotas, pero es generalmente fatal para los cerdos domésticos y salvajes.

Altas cifras de corzos y ciervos

Los cazadores de Saarland informaron que alrededor de 12,500 corzos fueron cazados en el cuarto año consecutivo. La cifra de ciervos (481) permaneció alta aunque fue inferior a la de años anteriores, mientras que la cifra de ciervos rojos (164) cayó por debajo de las cifras anteriores.

Aproximadamente 3,200 zorros fueron registrados en las estadísticas, con los números consistentemente por debajo de 4,000 durante 13 años ahora. Anteriormente, los números Typically estaban entre 5,000 y 7,000. La sarna del zorro continúa siendo prevalente en Saarland, según los informes.

La "batida de tejones" sigue siendo relativamente estable con alrededor de 380 animales cazados, informaron los cazadores. Ha habido un ligero aumento en los gansos salvajes - alrededor de 280 animales. La mayoría del aumento en los gansos salvajes se atribuye a la mayor propagación de las especies invasoras ganso canadiense y ganso del Nilo.

La cantidad de cazadores en Saarland está en aumento

La caza menor de tierras agrícolas - liebres, conejos, faisanes y perdices - continúa siendo escasa en Saarland. Se cazaron un total de 22 tejones y 2 martas pine. Para finales de 2023, había más de 5,600 cazadores en Saarland, un aumento de alrededor de 200 en comparación con el año anterior.

Los cazadores siguen priorizando la caza de jabalíes debido a su papel en el control de los posibles brotes de FAP, según Johannes Schorr. El aumento en la matanza de jabalíes durante la última temporada de caza, con 7,230 jabalíes abatidos, es un testimonio de esta medida proactiva.

