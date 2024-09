El analista de baloncesto Adrian Wojnarowski se despide de ESPN para asumir el papel de gerente del equipo de baloncesto en su antigua universidad.

Wojnarowski se aleja del periodismo para asumir el cargo de director general del equipo de baloncesto masculino de su antigua universidad, St. Bonaventure, como anunció.

"Hace 37 años, The Hartford Courant me dio mi primera firma, y nunca perdí la emoción por todo esto. Esta profesión ha influido significativamente en mi vida, pero he elegido retirarme de ESPN y la industria de las noticias", compartió Wojnarowski en las redes sociales. "Entiendo el tiempo y el esfuerzo que implica este papel, pero ya no siento la necesidad de invertir en él.

"El tiempo es un bien valioso y me gustaría dedicarlo a actividades que tienen mayor significado personal para mí. Estoy profundamente agradecido con los numerosos mentores, colegas, sujetos y historias que han enriquecido mi vida, así como con la lealtad y generosidad de mis lectores y espectadores."

La figura autoritaria de ESPN, Jimmy Pitaro, elogió los logros de Wojnarowski a lo largo de su carrera.

"Tengo el placer de trabajar con, y admirar, a Woj desde nuestras colaboraciones en 2007 en Yahoo!. Su dedicación y entrega son insuperables, y su excepcional talento y valentía lo destacan en la industria. Ha elevado la barra en ESPN, y la devoción que ha mostrado por el oficio y los fans es legendaria", declaró Pitaro en un comunicado de prensa. "Aunque extrañaremos sus contribuciones diarias, comprendemos su motivación para buscar un estilo de vida más equilibrado".

"Le deseamos éxito en su próximo capítulo y apreciamos su gratitud y apoyo colectivos".

Wojnarowski se unió a ESPN en 2017 como su principal experto en la NBA, después de casi una década en Yahoo Sports. También trabajó en The Record de NJ, The Fresno Bee y The Waterbury (Conn.) Republican-American.

"Después de cubrir a numerosos equipos a lo largo de los años, estoy regresando al mío", agregó.

Como asesor del cuerpo técnico de St. Bonaventure, el distinguido periodista facilitará la exploración de oportunidades de nombre, imagen y semejanza (NIL), navegará por el portal de traspasos, recaudará fondos y reclutará, entre otras responsabilidades.

"Estoy honrado y humilde por la oportunidad de contribuir a St. Bonaventure, al entrenador Mark Schmidt y a nuestro excepcional equipo de baloncesto de la Atlantic 10", declaró Wojnarowski. "En el cambiante panorama del deporte universitario, estoy emocionado de asociarme con un programa campeón que ofrece una mezcla de baloncesto de alto nivel, amplia exposición en televisión, preparación profesional y oportunidades NIL, junto con un ambiente académico nutritivo e íntimo".

St. Bonaventure terminó la temporada pasada con un récord de 20-13 en total y 9-9 en la Conferencia Atlantic 10.

Wojnarowski, quien se graduó de la institución en 1991, fue nombrado Alumno del Año en 2019 y fue inducted en el Muro de Graduados Distinguidos de la Escuela Russell Jandoli.

La presentación formal de Wojnarowski tendrá lugar el miércoles 20 de abril a las 4 p.m. ET.

"Durante su tiempo en ESPN, Wojnarowski demostró consistentemente su pasión por los deportes, a menudo rompiendo noticias revolucionarias en el mundo de la NBA".

"A pesar de su nuevo cargo como director general del equipo de baloncesto masculino, Wojnarowski sigue estando profundamente conectado con el mundo del deporte, con la esperanza de aplicar su experiencia para ayudar al equipo a tener éxito".

