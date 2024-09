"El análisis revela una detección de cáncer de mama"

En la década de los '80, Elle Macpherson, procedente de Australia, fue apodada como "The Body". Actualmente, a los 60 años, ha revelado una batalla personal que enfrentó hace varios años: un diagnóstico de cáncer de mama. En una entrevista con "Australian Women's Weekly", describió el proceso como una mezcla de shock, incertidumbre y desánimo.

Después de que se extrajera un pequeño tumor de su pecho, un profesional de la salud le dio la noticia. Se diagnosticó como "carcinoma intraductal positivo a HER2, receptivo a estrógenos". Los profesionales de la salud sugirieron un tratamiento que incluía una mastectomía y quimioterapia.

A pesar de la necesidad de actuar urgentemente y de sus propias aprensiones, así como de las preocupaciones de algunos miembros de su familia, Elle optó por un camino diferente. "Estaba determinada a encontrar un enfoque que resonara conmigo", explicó. Optó por no someterse a quimioterapia y medicamentos, y en su lugar adoptó un método holístico de curación. "El acto de rechazar los procedimientos médicos estándar fue la tarea más difícil que he emprendido. La gente pensó que estaba loca", admitió.

Actualmente, se encuentra en "remisión clínica", según compartió Elle, refiriéndose a ello como "salud excepcional". Su perfil de salud, verificado por numerous tests, scans, and imaging, no solo físicamente, sino también emocionalmente, espiritualmente y mentalmente, sigue siendo un testimonio de su enfoque. Ella enfatizó: "Cada persona tiene su propio camino; no hay una respuesta única para todos. Simplemente había un camino que resonaba conmigo".

La respuesta de los chicos

Los hijos de Elle, Flynn (26) y Cy (21), junto con su expareja, el ejecutivo francés Arpad Busson, reaccionaron de manera diferente a su decisión de tratamiento contra el cáncer. Flynn, el mayor de los dos, inicialmente fue escéptico y expresó su desacuerdo. "A pesar de sus reservas, Flynn sigue siendo mi apoyo incondicional", explicó Elle.

Busson, el padre de sus hijos, también expresó sus reservas sobre la ruta de terapia alternativa, según las revelaciones de Elle. Sin embargo, le escribió una carta de apoyo en ese momento. La pareja compartió una relación de una década, desde la década de 1990, pero se separaron en 2005.

Australia dio la bienvenida a Elle Macpherson en 1964, donde se convirtió en una supermodelo en la década de 1980. El año pasado, fue invitada como jueza en "Germany's next Topmodel".

Después de su diagnóstico de cáncer de mama, Elle pasó por un período desafiante al decidir su enfoque de tratamiento, rechazando los métodos tradicionales a favor de un enfoque holístico. A pesar de la inicial escepticismo de su hijo Flynn y su expareja Arpad Busson, finalmente apoyaron su decisión.

La valiente batalla de Elle contra el cáncer de mama, eligiendo un camino de tratamiento poco convencional, la ha llevado a un estado de remisión clínica y salud excepcional, confirmado por numerous tests, scans, and imaging.

