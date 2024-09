El análisis indica que la utilización de medicamentos GLP-1 podría evitar potencialmente alrededor de 34.000 casos de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares anualmente en los Estados Unidos.

Recientes datos de la compañía farmacéutica Novo Nordisk demostraron que las personas que utilizaban Wegovy tenían un 20% menos de riesgo de incidentes cardiacos en comparación con celles que recibieron un placebo. En marzo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprobó una modificación en la etiqueta de Wegovy, mejorando sus beneficios en cuanto a la salud cardiovascular, lo que lo convierte en el primer medicamento para perder peso autorizado para reducir el riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o fallecimientos relacionados con el corazón en pacientes de alto riesgo.

Wegovy pertenece a una categoría de medicamentos llamada agonistas de receptores de GLP-1, y su ingrediente principal, la semaglutide, también está aprobada para gestionar la diabetes tipo 2 como Ozempic.

El ensayo de Novo Nordisk se centró en personas obesas que habían tenido un ataque al corazón, un accidente cerebrovascular o síntomas de enfermedad arterial periférica, como las arterias obstruidas en los brazos o las piernas.

Investigación reciente de Dandelion Health, una plataforma que utiliza datos del mundo real y IA clínica para avanzar en el cuidado personalizado, sugirió que los medicamentos GLP-1 también podrían actuar como prevención primaria, reduciendo significativamente el riesgo para personas con enfermedad cardiovascular leve o moderada que no habían sufrido un incidente cardiovascular.

Utilizando inteligencia artificial, los investigadores analizaron registros médicos del mundo real de un grupo de pacientes similares a ceux que participaron en el ensayo clínico de Novo Nordisk, pero sin antecedentes de eventos cardiovasculares adversos graves.

Al rastrear años de historial médico con un enfoque particular en las lecturas del electrocardiograma, o mediciones de la actividad eléctrica del corazón, los investigadores emplearon un modelo de IA para predecir los beneficios que los GLP-1 podrían ofrecer en la reducción del riesgo de ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, que luego validaron con eventos reales.

Descubrieron que los GLP-1 reducían el riesgo de ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares en un 15% a un 20%, lo que coincide con los hallazgos del ensayo clínico, pero para una población más amplia, que podría beneficiar a hasta 44 millones de personas más.

Los autores del estudio estimaron que si todas las personas de esta población más amplia de pacientes elegibles utilizaran GLP-1, podría haber 34,000 ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares menos cada año.

"En la investigación clínica, te concentras en pacientes de moderado a grave porque necesitas fewer pacientes para demostrar la eficacia. Sin embargo, hay un serio peligro de que consistently pases por alto el impacto del medicamento en poblaciones más amplias debido simplemente a que no puedes permitirte el tiempo o el dinero para estudiarlos. Es simplemente un flaw natural de la investigación clínica", dijo Elliott Green, cofundador y director ejecutivo de Dandelion Health.

La inteligencia artificial ayudó a ampliar el alcance del análisis, permitiendo capturar un grupo de pacientes que los expertos de Dandelion Health consideraron "clínicamente silenciados".

Los medicamentos GLP-1 ya han transformado significativamente el cuidado cardiovascular, y la posibilidad de utilizarlos como método de prevención primaria podría cambiar aún más el panorama.

"Pienso en estos medicamentos no como medicamentos para perder peso o incluso para la obesidad, sino como promoters de la salud. Mejoran la salud", dijo el Dr. Harlan Krumholz, cardiólogo y científico de la Universidad de Yale y el Hospital Yale New Haven, que no participó en el nuevo análisis.

Más evidencia de los beneficios de utilizar GLP-1 para tratar la obesidad podría ser fundamental para convencer a las personas, según Krumholz.

"Podríamos reframar la discusión. Se trata de intentar meterlos en una categoría de menor riesgo y ayudarles a vivir una vida más larga y saludable", explicó Krumholz.

El Dr. Brendan Everett, cardiólogo del Hospital Brigham and Women's y profesor asociado de la Escuela de Medicina de Harvard, ha recetado GLP-1s a algunos de sus pacientes.

"Como cardiólogo preventivo que quiere que las personas estén bien y ha observado la epidemia de obesidad y lo que llamamos enfermedad cardiometabólica consumir los Estados Unidos en las últimas dos o tres décadas, si quieres dar un buen cuidado a tus pacientes, tienes que al menos pensar en ellos y saber cómo usarlos. Entonces, cada vez más, estoy tratando la obesidad para tratar la obesidad", dijo Everett.

Los GLP-1 han iniciado un "cambio de paradigma absoluto" en el cuidado de las personas con enfermedad cardiovascular, dijo Everett. Ampliar su uso a personas con enfermedad leve o moderada podría ser ventajoso, siempre y cuando se entiendan los costos y los objetivos de la prevención.

Dr. Jody Dushay, endocrinóloga en el Centro Médico Beth Israel Deaconess y profesora adjunta de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard, le mencionó a CNN en marzo que esperaba la aprobación ampliada de Wegovy, incluyendo ventajas cardiovasculares, para mejorar la cobertura del seguro, especialmente desde que los medicamentos genéricos para perder peso pueden presentar problemas cardíacos. También sugirió que podría centrar el uso de estos medicamentos en aquellos con obesidad de alto riesgo que también tienen enfermedades cardiovasculares.

