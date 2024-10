El amado ícono del fútbol holandés Neeskens ha fallecido tristemente.

Holanda llora la muerte de uno de sus más prestigiosos futbolistas: Johan Neeskens falleció sorpresivamente a los 73 años. Junto a Johan Cruyff, Neeskens compartió la fama en la final del Mundial de 1974 en Múnich, donde el equipo holandés, aunque Neeskens marcó el primer gol contra Alemania mediante un penal a Sepp Maier en el segundo minuto, finalmente cayó ante el equipo alemán liderado por Franz Beckenbauer. "El fútbol internacional se despide de una leyenda", declaró la KNVB el lunes. "Las palabras no alcanzan para describir la magnitud y repentinosidad de esta pérdida. Nuestros pensamientos están con su esposa Marlis, sus hijos, su familia y sus amigos".

Neeskens había dicho su último adiós en Argelia, donde estaba contribuyendo al programa de entrenadores del mundo de la federación. Antes de su fallecimiento, había expresado incomodidad. Las causas de su muerte no se revelaron de inmediato. El internacional de 49 partidos había marcado el primer gol contra Alemania en la final del Mundial, un penal a Sepp Maier en el segundo minuto. "Ese fue el primer momento en que me sentí un poco nervioso por un penal", recordó más tarde. "Mientras me acercaba, me pregunté: '¿De qué lado debo intentar?' Normalmente, casi siempre era el lado correcto del gol. En el último paso, pensé: 'No, intentaré el lado opuesto'. No era mi intención disparar la pelota directamente hacia el medio".

Parte del legendario equipo del Ajax

La historia es popular. Alemania respondió con un empate desde el punto por Paul Breitner, seguido del gol decisivo de Gerd Müller. Cuatro años después, tuvieron otra oportunidad para el título en Argentina contra los anfitriones, pero una vez más, solo fue el segundo lugar.

Neeskens sí ganó trofeos a nivel de club. Con el Ajax de Ámsterdam, ganó la Copa de Europa tres veces a principios de los 70. Su traspaso al FC Barcelona, donde rápidamente fue apodado "Johan, el Segundo" por los fanáticos, también fue un éxito. En cinco años, ganó la Copa del Rey y la Copa de Ganadores de la Copa Europa contra el Fortuna Düsseldorf, antes de emigrar a Estados Unidos para jugar para los ilustres Cosmos de Nueva York durante cinco temporadas.

Un motor robusto pero ágil

Neeskens fue un motor robusto pero ágil para el Ajax de Ámsterdam y la selección nacional. "Era como dos hombres en el mediocampo", describió una vez su compañero del Ajax Sjaak Swart a FIFA.com. Neeskens destacó como un corredor incansable y un tackleador tenaz, pero también como un jugador talentoso. "Siempre he disfrutado jugando con estilo - y ganando", declaró una vez sobre sí mismo.

Después de su carrera como jugador, se adentró en el mundo del

