- El alcohol nunca es saludable <unk> ni siquiera con moderación

El alcohol debe evitarse por completo, según una reciente evaluación de la Sociedad Alemana de Nutrición. La sociedad, que se describe a sí misma como una asociación independiente de investigadores, aconseja no consumir alcohol en absoluto.

Esto cambia la evaluación anterior de la sociedad. Even en moderación, el alcohol no es saludable - no hay una cantidad potencialmente saludable y segura de alcohol para el consumo, escribe la sociedad experta en su nuevo documento de posición. "El alcohol es una droga psicoactiva" que se ha identificado como la causa de más de 200 consecuencias negativas para la salud, como enfermedades y accidentes. Este documento reemplaza el valor de referencia anterior para el consumo recomendado de alcohol.

"Droga psicoactiva": grandes cantidades de alcohol siempre son perjudiciales

Sin embargo, si alguien todavía quiere beber alcohol, debe evitar especialmente grandes cantidades, aconseja la sociedad experta. Esto se aplica especialmente a los jóvenes. Los niños, los adolescentes, las mujeres embarazadas y las mujeres en período de lactancia no deben beber alcohol en absoluto.

Esto también fue el resultado de un análisis de varios estudios sobre la relación entre el consumo de alcohol y la salud. La razón por la cual los estudios han encontrado beneficios para la salud del consumo moderado de alcohol se debe a sesgos causados por defectos en el diseño del estudio, como descubrieron los investigadores de la Universidad de Victoria en Canadá. Habían evaluado 107 estudios a largo plazo sobre la relación entre el consumo de alcohol y la mortalidad.

La relación entre el consumo de alcohol y la salud es compleja, según la Sociedad Alemana de Nutrición. En algunas enfermedades crónicas, se han observado asociaciones que reducen el riesgo con el consumo de alcohol. En general, la carga de enfermedad y muerte causada por el alcohol a nivel mundial, y especialmente en Europa, es significativa. El consumo promedio de alcohol en Alemania en 2019 fue más del doble del promedio mundial.

El consumo de alcohol se asocia con trastornos del desarrollo en niños nonatos, accidentes, lesiones, violencia y "impairments psychosociales de las personas que beben alcohol, así como su entorno social", escribe la sociedad. Los efectos a corto plazo incluyen impairments de la coordinación, la atención y el tiempo de reacción.

El cáncer y el Alzheimer son solo algunas de las consecuencias

A largo plazo, el alcohol no solo representa un riesgo de adicción, sino que también causa enfermedades, según los expertos: cáncer (especialmente de mama y colon), enfermedades cardiovasculares, enfermedades del estómago e intestino, diabetes mellitus y el declive del rendimiento cognitivo, Alzheimer y otras enfermedades de demencia.

A pesar de la evaluación anterior de la sociedad, ahora aconsejan evitar cualquier uso de alcohol debido a sus numerosos riesgos para la salud. Si alguien aún elige consumir alcohol, debe evitar grandes cantidades, especialmente para grupos como los jóvenes, los niños, las mujeres embarazadas y las mujeres en período de lactancia. Los supuestos beneficios para la salud del consumo moderado de alcohol a menudo se deben a sesgos en el diseño del estudio, como sugiere la investigación de la Universidad de Victoria en Canadá.

Lea también: