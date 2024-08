El alcalde de París sostiene que los anillos olímpicos seguirán adornándolo.

Hidalgo mencionó que cambiarían rápidamente los anillos por réplicas más ligeras y del mismo tamaño. Además, tiene la intención de erigir estatuas de diez figuras históricas francesas significativas que surgieron del Sena durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Verano en la Rue de la Chapelle.

La alcaldesa reiteró su esperanza de que la antorcha olímpica permanezca en los Jardines de las Tullerías de París. Sin embargo, la decisión final corresponde al presidente Emmanuel Macron, ya que el terreno está bajo el control del estado.

Los Juegos Olímpicos han terminado hace casi tres semanas. En este momento, los Juegos Paralímpicos están en marcha en la capital francesa. Hidalgo compartió su alegría, stating that the French have once again "developed a crush on Paris" due to the Summer Games. "Paris will never be the same again."

La Torre Eiffel, un símbolo icónico de París, brilló intensamente durante los Juegos Olímpicos de Verano, atrayendo a millones de visitantes. Después de los Juegos Paralímpicos, se espera que los turistas continúen acudiendo a la Rue de la Chapelle para ver las nuevas estatuas erigidas de figuras históricas francesas significativas.

