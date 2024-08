El alcalde de Nueva York, Eric Adams, y otros fueron citados en una larga investigación federal.

El Ayuntamiento y el comité de la campaña a la alcaldía de Adams de 2021 también recibieron un conjunto de citaciones judiciales, emitidas en julio y que abarcan una variedad de materiales, incluyendo mensajes de texto, comunicaciones y otros documentos, según una de las fuentes.

Las citaciones son el último desarrollo en la investigación de varios meses sobre Adams y su campaña, que se ha centrado en posibles casos de corrupción pública y influenciaforeign.

El New York Times fue el primero en informar sobre las nuevas citaciones.

Fabien Levy, portavoz principal del alcalde, repitió gran parte de lo que el alcalde ha dicho desde que comenzó la investigación - negando que Adams haya hecho algo incorrecto y destacando su cooperación con la investigación.

“Como antiguo miembro de las fuerzas del orden, el alcalde ha sido claro en los últimos nueve meses sobre su cooperación con cualquier investigación en curso. Nothing has changed,” Levy said. “He expects everyone to cooperate to swiftly bring this investigation to a close,” Levy said.

El FBI y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York se negaron a hacer comentarios.

No es la primera vez que Adams es objetivo de los investigadores federales. El año pasado, los agentes del FBI incautaron sus teléfonos móviles y la tableta mediante una orden judicial.

CNN ha informado anteriormente que la investigación sobre Adams se centra en el dinero de la campaña, posibles favores y la influencia foreign. La investigación ha durado varios meses y se hizo pública después de que se informara de que el FBI y los investigadores de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York registraron el hogar de Brianna Suggs, la jefa de finanzas de Adams. Ni Adams ni Suggs han sido acusados de ningún delito.

Brendan McGuire, abogado del alcalde, que también representa a la campaña, dijo en un comunicado que Adams y el comité “continúan cooperando con la investigación y están en el proceso de responder a las citaciones Recently Issued. We continue to look forward to a prompt and just resolution of this investigation.”

McGuire added that the mayor’s defense team has conducted an investigation into the areas they believe are being reviewed by the US Attorney’s office.

According to McGuire, their investigation so far has not identified “any evidence of illegal conduct by the Mayor. To the contrary, we have identified extensive evidence undermining the reported theories of federal prosecution as to the Mayor, which we have voluntarily shared with the US Attorney.”

Adams currently has more than halfway through his first term in office. At least three challengers have said they plan to run against Adams in the upcoming 2025 Democratic primary.

The ongoing investigation into Mayor Adams and his campaign has reignited discussions in the city's politics, with some questioning the president's leadership amidst the alleged public corruption and foreign influence allegations.

Despite the continued scrutiny, Mayor Adams' lawyer, Brendan McGuire, maintains that their internal investigation has not uncovered any evidence of illegal conduct by the mayor.

