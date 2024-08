El alcalde de Moscú reconoce: Este incidente fue uno de los ataques con drones más importantes que se hayan dirigido a la capital de la ciudad.

16:20: La Iglesia Ortodoxa Ucraniana Alienta el Paso a los Leales

El líder de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania independiente, el Metropolitan Epifanio, ha instado a los creyentes de la Iglesia Ortodoxa prohibida y afín a Moscú a cambiarse. El Parlamento ucraniano prohibió todas las organizaciones religiosas asociadas con Rusia el martes. "Esta ley permite a todas las instituciones religiosas que aún no lo hayan hecho, desvincularse completamente del control de Moscú", explicó Epifanio en la televisión de noticias ucraniana. "A su vez, instamos a todos los cristianos ortodoxos de Ucrania que aún no lo hayan hecho, a librarse de este yugo ruso para siempre".

15:54: El PM Modi Pide Paz Antes de su Visita a Ucrania

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha llegado a Varsovia en su primera visita a Europa Oriental. Modi marca un hito histórico, ya que es el primer jefe de gobierno indio que visita Polonia en 45 años. El viernes, Modi se convertirá en el primer primer ministro indio en visitar Ucrania. Antes de su partida, Modi instó a la restauración de la paz en Ucrania. Como "amigo y aliado" de Kiev, India espera una pronta restauración de la paz y la estabilidad en la región, escribió en medios digitales.

15:28: Elecciones en Kursk Postergadas en Siete Municipios

En respuesta a la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, Rusia pospuso las elecciones locales en siete municipios de la región. "La Comisión Electoral Central aprueba la propuesta de la comisión electoral de la región de Kursk para posponer las elecciones en siete municipios", anunció la comisión. Las elecciones se celebrarán una vez que se aseguren "garantías de seguridad completas para los votantes", añadió la comisión. En las áreas restantes de Kursk, la votación continuará según lo planeado entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre para elegir al gobernador de la región. El ejército ucraniano entró en la región rusa de Kursk en una ofensiva que comenzó el 6 de agosto, afirmando haber tomado numerosos asentamientos. Según fuentes rusas, más de 120.000 civiles han evacuado la zona.

15:07: Tropas Ucranianas Confirman el Uso de Armas Occidentales en Territorio Ruso

Ucrania afirma haber utilizado misiles HIMARS de EE. UU. para atacar puentes de reemplazo sobre el río Seim en Rusia. "¿Adónde desaparecen los puentes pontoneros en la región de Kursk? Las fuerzas de despliegue ... los están destruyendo con precisión", afirmaron las tropas especiales ucranianas a través del servicio de mensajería Telegram. Se están empleando sistemas de cohetes HIMARS de EE. UU. Esta es la primera vez que Ucrania confirma el uso de tales armas occidentales en su ofensiva en territorio ruso. Países como EE. UU. y Alemania no han objetado. Sin embargo, Rusia lo ha condenado como una escalada del conflicto. Los expertos militares han especulado que los misiles HIMARS podrían haber jugado un papel en la demolición de al menos tres puentes originales sobre el Seim. La destrucción dificulta que el ejército ruso suministre la zona y lance una contraofensiva.

14:52: Diez Drones Ucranianos Derribados Cerca de Moscú

Drones de Ucrania se acercan nuevamente a la capital rusa. Varios clips de video muestran derribos y grandes bolas de fuego en el aire, mientras que el ejército ruso afirma haber destruido al menos diez vehículos aéreos. El alcance de cualquier daño o bajas sigue sin aclararse.

14:25: El Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán: "Rusia No Está Interesada en Negociar"

Según el análisis del gobierno alemán, Rusia no muestra disposición para negociar un fin del conflicto. "Rusia no está interesada en negociaciones", dice un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en Berlín. En lugar de negociar la paz con Ucrania, el gobierno ruso exige la anexión de territorios que las fuerzas rusas no controlan. Además, Rusia tiene el poder de poner fin a la guerra en cualquier momento. Para contrarrestar la invasión ilegal, Ucrania necesita armas adecuadas, destaca el portavoz, haciendo hincapié en las demandas en las campañas electorales en curso en Turingia y Sajonia para detener las entregas y perseguir soluciones diplomáticas con más ahínco.

13:53: Sin Amistad Incondicional: "Kadyrov Asegura a Putin en Chechenia"

Por primera vez en 13 años, el presidente Vladímir Putin visita la república rusa de Chechenia. Es recibido por el fuerte hombre Ramsan Kadyrov. Los dos autócratas reconocen públicamente su lealtad mutua, con Kadyrov regalando a Putin. Sin embargo, la amistad no es incondicional, según el reportero de ntv Rainer Munz.

13:30 Moscú Informa sobre la Captura de otro Pueblito en la Región de Donetsk, Ucrania El ejército ruso afirma haber conquistado otro pueblo en la región oriental ucraniana de Donetsk. Las tropas rusas declaran la victoria en el pueblo de Shelanne, según informó el ministerio de defensa ruso en su informe diario. El pueblo se encuentra al noreste de la ciudad de Donetsk, actualmente bajo control ruso. A unos 20 kilómetros de Shelanne se encuentra la ciudad de Prokhorovka, considerada un importante centro logístico. Sin embargo, el equipo de inteligencia del conflicto, una organización independiente que monitorea la situación en Ucrania, sugiere que el lugar ya había sido tomado el 18 de agosto.

12:57 Ucrania Aproba la Adhesión a la Corte Penal Internacional El parlamento ucraniano vota a favor de ratificar el Estatuto de Roma, allanando el camino para que Ucrania se una a la Corte Penal Internacional. Esta decisión marca un hito significativo en el esfuerzo de Ucrania hacia la integración con la Unión Europea. La Corte ha emitido órdenes de arresto internacionales contra varias personas, incluyendo al presidente ruso Vladimir Putin.

12:45 Ucrania Desvía un Gran Ataque con Drones desde Rusia La fuerza aérea ucraniana informa haber derribado con éxito 50 drones de ataque rusos en un asalto nocturno. Además, otras 16 drones probablemente fueron derribadas por contramedidas electrónicas, según la inteligencia militar. Un drone regresó a Rusia. En total, Ucrania fue atacada por 69 drones, con uno adicional procedente de Bielorrusia. Rusia también empleó dos misiles balísticos y un misil crucero durante el ataque, pero solo el misil crucero fue interceptado. No se ha informado sobre bajas o daños. Moscú aún no ha emitido un comunicado sobre el incidente.

12:22 Tropas Rusas Presionan a las Defensas Ucranianas en el Este de Ucrania Las fuerzas ucranianas siguen enfrentando ataques implacables de las tropas rusas en la parte oriental del país, según la inteligencia militar. El Estado Mayor en Kiev informes que hubo 66 ataques rusos en la línea del frente de Pokrovsk el martes, todos los cuales fueron repelidos. La lucha continúa en numerosos pueblos a lo largo de la ruta hacia Pokrovsk, ubicada a unos diez kilómetros de distancia. El comandante en jefe Olexander Syrsky reconoce las difíciles circunstancias. En el frente ruso, se informa que las defensas ucranianas en Pokrovsk están flaqueando. Los blogueros militares rusos afirman la victoria de sus tropas.

11:50 Medvédev: No Habrá Diálogo con Ucrania hasta que el Enemigo sea Derrotado El ex presidente ruso Dmitri Medvédev, quien ahora sirve como vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, indica que el diálogo entre Ucrania y Rusia es poco probable. Medvédev, quien se ha vuelto cada vez más radical en los últimos años, afirma que dadas las recientes ganancias de Ucrania en Kursk, las negociaciones entre las dos partes son imposibles. "No habrá conversaciones entre Moscú y Kiev hasta que Ucrania sea completamente derrotada en el campo de batalla", escribe Medvédev en su canal de Telegram. "El tedioso parloteo de los mediadores auto-proclamados sobre el noble tema de la paz ha llegado a su fin. Todos reconocen la realidad de la situación, a pesar de su incapacidad para hablar abiertamente sobre ella", concluye Medvédev.

11:22 La Implicación de Mercenarios de Wagner en los Conflictos de África Aumenta Los mercenarios rusos continúan ejerciendo una gran influencia en África, un año después de la muerte del líder de Wagner, Yevgeniy Prigozhin. Según los analistas de la organización de datos de conflictos Acled, "A pesar de la muerte de Prigozhin y la posterior reestructuración en el Cuerpo de África, la presencia de Wagner en África es probable que se expanda aún más". En la primera mitad de 2024, hubo más incidentes de violencia política relacionados con mercenarios rusos en África que en todo el lifetime de Prigozhin. Los mercenarios de Wagner lucharon en Ucrania, Siria y diversas naciones africanas, actuando en interés de Rusia. En junio de 2023, Wagner lideró una rebelión contra el Kremlin. El 23 de agosto de 2023, el avión de Prigozhin se estrelló, matándolo a él y a sus colaboradores más cercanos.

10:50 Director de Funeraria en Kursk Ofrece Consejos Inusuales Un hombre que se presenta como un oficial militar en un video distribuido por Telegram reprende a los hombres que huyen de Kursk. Sin embargo, el hombre no es un soldado activo, sino el director de funeraria de 39 años Kirill Suworow, residente de San Petersburgo, según informó la agencia de noticias rusa Agentstvo. En su video, Suworow confronta a los hombres de Kursk, acusándolos de cobardía. Les insta a unirse a la lucha o al menos contribuir al esfuerzo de guerra cavando trincheras. También anima a los locales a donar sus vehículos al ejército en lugar de abandonar el área. Cuando se entrevistó con Agentstvo, Suworow confirmó sus críticas y se negó a revelar si él mismo participaría en la guerra.

10:03 En el Frente Oriental, una Ventaja de Tres a Uno para los Rusos sobre los Ucranianos El presidente ucraniano Zelensky reconoce una situación difícil en el frente oriental. Según informó la periodista de ntv Nadja Kriewald desde la región, la situación es "desoladora", con las tropas rusas superando en gran medida a las fuerzas ucranianas. Además, la dirección rusa parece indiferente a sus propias bajas.

09:37 Kiev: El Ejército Ucraniano Afirma Haber Attackado Sistema de Defensa Aérea en Rostov El ejército ucraniano afirma haber atacado un sistema de defensa aérea en la región rusa del sur de Rostov. Según el Estado Mayor, se trató de un sistema de misiles antiaéreos S300. Rusia ha utilizado este tipo de misil en ataques a la infraestructura civil de Ucrania. El ataque ucraniano tuvo como objetivo un sistema de misiles cerca del asentamiento de Novoshakhtinsk. Se detectaron explosiones en ciertas áreas objetivo y se investiga la precisión del impacto. El gobernador de Rostov, Vasili Golubev, revela que la fuerza aérea rusa destruyó un misil lanzado desde Ucrania sobre la región. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso no menciona esto en su informe diario de situación.

09:09 Ataque de Drones Deja Inoperativos Tres Aeropuertos de Moscú Un ataque con drones en Moscú requirió limitaciones temporales en el funcionamiento de tres de los aeropuertos de la ciudad durante cuatro horas durante la noche. Según el control de tráfico aéreo en Telegram, estas restricciones afectaron a los aeropuertos de Vnukovo, Domodedovo y Sheremetyevo, pero no al aeropuerto principal, Sheremetyevo. La fuerza aérea rusa eliminó once drones que se acercaban a Moscú. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, lo describió como uno de los mayores ataques de drones jamás visto en la ciudad.

08:41 Portavoz de Política Exterior del SPD: "Este Beast Imperialista Putin Puede Ser Derrotado" El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del SPD, Michael Roth, aboga por un fuerte apoyo a Ucrania, especialmente en esta "fase difícil". "La única manera de obligar a Putin a negociar es que reconozca su incapacidad para dominar Ucrania. Y eso solo puede suceder si nosotros, Alemania, Europa, EE. UU. y various otros aliados continuamos abasteciendo a Ucrania tanto como sea posible, militarmente", declaró Roth en una entrevista temprana de ntv. También expresó su alegría por los logros en el suelo ruso, afirmando que los ucranianos finalmente pueden encontrar el coraje en el hecho de que "este beast imperialista Putin puede ser derrocado".

08:12 Woidke Expresa Preocupación por las Prestaciones para Refugiados Ucranianos El ministro-presidente de Brandeburgo, Dietmar Woidke, cuestiona las prestaciones para refugiados ucranianos. "La decisión fue correcta en ese momento porque teníamos que actuar rápidamente. Ahora debemos cuestionar si este tipo de apoyo sigue siendo relevante", dijo a "Stern". En otros países de la UE, muchos más ucranianos trabajan que en Alemania. "Tenemos que revisar eso. Beneficiaría a nuestra economía -necesitamos mano de obra- y promovería la integración", declaró Woidke. Brandeburgo celebrará nuevas elecciones estatales en septiembre.

07:40 Ucrania Estimates: Esta Cantidad de Cohetes y Drones Rusia Ya Ha Utilizado Desde el inicio del conflicto, Rusia ha desplegado más de 9.600 cohetes y casi 14.000 drones de ataque contra Ucrania, según fuentes ucranianas citadas por "Kyiv Independent". De estos, 5.197 cohetes apuntaron a áreas civiles, con la nación principalmente atacada con misiles S-300/S-400, que impactaron 3.008 veces. Las segundas armas más comúnmente utilizadas fueron los misiles Kh-555/Kh-101, con 1.846 ataques documentados.

07:08 Ejército Alemán Fortalece Medidas de Seguridad en Barracas El ejército alemán está fortaleciendo significativamente las medidas de seguridad en todas las barracas. Según "Der Spiegel", las barracas han sido instruidas para inspeccionar a fondo las cercas exteriores de todas las instalaciones en busca de aberturas y monitorearlas más de cerca, especialmente por la noche. También se está sensibilizando a los soldados para que tomen nota de personas no autorizadas en áreas de seguridad y informen cualquier sospecha de inmediato. Esta medida surge en respuesta a informes de intrusos en áreas de seguridad sensibles. Según "Der Spiegel", un general de alto rango admite que la protección de las barracas alemanas todavía funciona en "modo de paz", con controles de entrada y salida a menudo manejados por proveedores de servicios privados, así como patrullas a lo largo de las cercas de las barracas.

06:40 Habeck: Si la Ayuda de la G7 No Llega, Ucrania Debe Ser Apoyada de Otra Manera El ministro federal de Economía, Robert Habeck, garantiza el apoyo continuo a Ucrania, independientemente de si la ayuda multimillonaria esperada de los países del G7 se materializa. "La G7 ha puesto todo en marcha: Ucrania recibirá dinero en el futuro, lo que le permitirá adquirir los sistemas de armas urgentemente necesarios", dijo el político verde al grupo de medios Funke. "Eso es correcto y llegará antes de que termine el año -según he oído". Ucrania recibiría entonces 50.000 millones, con otros 4.000 millones del presupuesto federal en 2025. Si eso no ocurre, "debemos reconsiderar", exige Habeck. El compromiso con Ucrania "permanece inquebrantable". Entonces, el apoyo "debe asegurarse de otra manera". Habeck reconoce que pasar a

06:08 Infiltración en Kursk: Moscú acusa a agencias de espionaje occidentalesSegún un periódico, Rusia cree que las agencias de espionaje occidentales son las arquitectas detrás de la última incursión ucraniana en la región rusa de Kursk. "Las operaciones militares ucranianas en la región de Kursk fueron orquestadas con la participación de los servicios de inteligencia de EE. UU., Reino Unido y Polonia", cita el periódico ruso "Izvestia" a la inteligencia exterior rusa SVR. Se afirma que las fuerzas involucradas coordinaron sus tácticas de combate en centros de entrenamiento en Reino Unido y Alemania. Se dice que asesores militares de naciones de la OTAN guiaron a las unidades militares ucranianas que cruzaron la frontera rusa, así como les ayudaron a gestionar las armas y el equipo militar occidental. También se alega que las naciones aliadas proporcionaron a las fuerzas militares ucranianas datos de vigilancia por satélite sobre el despliegue de tropas rusas en la zona operativa.

05:39 Fuentes rusas: Dañados o destruidos todos los tres puentes sobre el SeimLa fuerza militar ucraniana ha dañado o demolido los tres puentes que cruzan el río Seim en el oeste de Rusia, según fuentes rusas. Los ataques ucranianos a los puentes del Seim en Kursk podrían llevar a la rodeo de tropas rusas entre el río, el avance ucraniano y las fronteras de ambos países. Estos ataques parecen estar ralentizando la respuesta rusa al asalto de Kursk, iniciado por Ucrania el 6 de agosto.

04:30 Rusia anuncia ataque con drones ucranianos en gran escala

Rusia ha informado de un amplio ataque con drones ucranianos en varias regiones. Según las autoridades, tres drones fueron derribados a unos 38 kilómetros al sur de Moscú y otros 15 en la región fronteriza de Bryansk. Antes, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó de que tres drones que se dirigían hacia Moscú fueron interceptados sobre la ciudad de Podolsk. No se han informado daños ni heridos en Bryansk y Podolsk. Se informan interceptaciones similares en las regiones de Tula y Rostov, sin informes de daños ni heridos. El número exacto de drones y misiles lanzados sigue sin especificar. Ucrania generalmente se abstiene de comentarios sobre tales incidentes.

03:50 Putin y Kadyrov visitan a las tropas en Chechenia

Por primera vez en 13 años, el presidente ruso Vladimir Putin visita la república del Cáucaso del Norte de Chechenia. Junto al líder checheno Ramzan Kadyrov, inspecciona a las tropas y voluntarios que se preparan para su despliegue en Ucrania. "Mientras tengamos hombres como ellos, somos absolutamente invencibles", dice Putin a las tropas en la Universidad de Fuerzas Especiales Rusas en Gudermes, según el sitio web del Kremlin. La visita sorpresa tiene lugar en medio de los recientes avances ucranianos en la región rusa de Kursk. Kadyrov informa a Putin que Chechenia ha enviado a más de 47.000 combatientes a Ucrania desde el inicio de la guerra, incluyendo unos 19.000 voluntarios. Kadyrov se refiere a menudo a sí mismo como "el soldado de a pie de Putin".

02:44 Defensa aérea rusa frustra ataque de drones sobre Moscú

Rusia afirma haber frustrado un ataque con drones sobre la capital, Moscú. Según el mensaje de Telegram del alcalde Sergei Sobyanin, tres drones ucranianos lanzados fueron derribados por la defensa aérea. Los primeros informes no indican daños ni heridos por escombros caídos.

01:50 Confesión del supuesto traidor: el FSB verifica el arresto de un científico

El servicio de seguridad ruso FSB verifica el arresto de un científico por sospechas de traición. El individuo no identificado habría confesado haber llevado a cabo ataques informáticos contra la infraestructura crítica de Ucrania, enviar dinero al ejército ucraniano y recopilar información sobre el ejército ruso. El FSB no revela cuándo tuvo lugar el arresto. Los medios de comunicación rusos distribuyen un video que se dice que muestra el arresto, con nieve visible de fondo. Según el canal de Telegram Ostoroschno Nowosti, el hombre es un físico que supuestamente fue arrestado en diciembre de 2023, según informes anteriores de los medios.

00:59 Zelensky respalda la prohibición de la Iglesia ortodoxa leal a Moscú en UcraniaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogia al parlamento por su decisión de prohibir una rama de la Iglesia ortodoxa aliada con Moscú. "Me gustaría felicitar al trabajo del Verkhovna Rada, que ha aprobado una ley que defiende nuestra independencia espiritual", dice Zelensky en su mensaje de video diario. El parlamento, después de prolongadas discusiones, ha aprobado una prohibición de la Iglesia ortodoxa ucraniana, que había estado bajo el control de Moscú durante décadas. Esta rama de la iglesia en Ucrania se acusa de haber apoyado o incluso colaborado con el enemigo, los crímenes cometidos por Rusia contra su propio pueblo. La iglesia se ha distanciado oficialmente de Moscú pero aún reconoce al Patriarca de Moscú. Este último apoya la guerra de Rusia en Ucrania y es amigo del líder del Kremlin, Vladimir Putin.

23:07 Pentágono: Rusia encuentra dificultades para contrarrestar el avance ucraniano en KurskSegún la evaluación del Departamento de Defensa de EE. UU., Rusia está experimentando dificultades para responder a la contraofensiva ucraniana en la región de Kursk. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, en Washington, afirma que hay indicios de que Rusia está moviendo algunas unidades a la zona. "Sin embargo, en general, diría que Rusia está verdaderamente enfrentando dificultades", añade Ryder. El avance ucraniano "ha puesto a su rival a la defensiva", enfatiza Ryder. Cuando se le pregunta si Washington está apoyando públicamente a la prensa ucraniana, Ryder no ofrece una respuesta directa, pero se refiere al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha dicho que el objetivo es crear una zona de amortiguación. Ryder dice que están en contacto con Kyiv para conocer más sobre los objetivos específicos.

22:10 Zelensky: La importancia de equilibrar la movilización de tropas y la economía El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre la movilización de tropas y la protección de la economía azotada por la guerra. Durante su visita a una instalación industrial en Kropyvnytskyi, en el centro de Ucrania, Zelensky responde a una pregunta de un trabajador destacando que las posiciones ocupadas desempeñan un papel vital en el pago de los salarios de los soldados y en el fortalecimiento de los esfuerzos de defensa de Ucrania.

21:44 Ucrania anuncia avances territoriales en Kursk Ucrania afirma haber avanzado 28 a 35 kilómetros en la región rusa de Kursk, según sus propios informes. Las fuerzas rusas están reforzando sus posiciones allí con tropas de otras regiones, según el anuncio del jefe del ejército, Oleksandr Syrsky, en una dirección televisiva. Además, las fuerzas rusas están transfiriendo unidades a Pokrovsk, en el este de Ucrania, donde recently se han producido intensos combates. Rusia aún no ha respondido a estos desarrollos.

21:25 Putin regresa a Chechenia después de 13 años El presidente ruso, Vladimir Putin, visita la república rusa de Chechenia por primera vez en 13 años para reunirse con el líder Ramzan Kadyrov. Las fotos publicadas por la agencia de noticias RIA Novosti muestran a Putin saludando a Kadyrov en Grozny. Luego, Putin coloca su mano en el hombro de Kadyrov y lo abraza antes de partir en una limusina. Kadyrov comparte actualizaciones sobre una "agenda completa" de actividades, stating que Putin está "lleno de energía a pesar del día de trabajo agotador y ansioso por explorar varios lugares en Chechenia".

21:02 Scholz: Ucrania recibirá "mucho dinero, mucho dinero" El canciller alemán, Olaf Scholz, desmiente los cargos de insuficiente apoyo a Ucrania. Este año, Ucrania recibirá más de siete mil millones de euros, lo que la convierte en la mayor receptora entre los países europeos, explica Scholz en la estación de televisión Sat1. El año que viene, Ucrania recibirá cuatro mil millones de euros del presupuesto federal - otra vez, la mayor asignación entre las naciones europeas. Además, hay los 50 mil millones de dólares que los países del G7 occidentales planean poner a disposición a través de activos rusos congelados. "Mucho dinero, mucho dinero", enfatiza Scholz. Sin embargo, el cronograma preciso para el lanzamiento de los 50 mil millones a Ucrania remain unclear.

20:14 Putin establece paralelos entre el asedio de la escuela de Beslan y el avance ucraniano El presidente ruso, Vladimir Putin, establece una conexión entre el asedio de la escuela de Beslan en 2004 y las operaciones actuales del ejército ucraniano en Kursk, una región fronteriza rusa. Al igual que Rusia luchó contra "terroristas" en Beslan entonces, ahora debe combatir a "criminales" en Kursk, afirmó Putin durante su visita a Beslan.

19:43 Patriarcado de Moscú califica la prohibición de la Iglesia ucraniana como "ilegal" La Iglesia Ortodoxa Rusa condena la aprobación del parlamento ucraniano de una prohibición de la Iglesia Ortodoxa Ukrainiana alineada con Rusia como un "acto ilegal" y una "grave violación de la libertad religiosa y los derechos humanos", según Vladimir Legoida, portavoz de la Iglesia Ortodoxa Rusa, a través de Telegram. Él predice la posibilidad de "masivas violencia contra millones de creyentes" si se implementa la ley. El patriarca Kirill, jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, también expresó sus preocupaciones, describiendo estos tiempos como "desafiantes" y justificando la oposición debido a las diferencias de creencias en lugar de la maldad. Kirill es un firme partidario de la guerra contra Ucrania. Los parlamentarios ucranianos habían aprobado anteriormente un proyecto de ley que llamaba a prohibir las organizaciones religiosas con vínculos con Moscú.

