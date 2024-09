El alcalde de la ciudad de Nueva York se enfrenta actualmente a un proceso legal.

Hace un tiempo, circulan rumores de irregularidades que involucran al alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams. Sin embargo, la situación parece haber tomado un giro más serio: supuestamente, las autoridades federales planean procesar criminalmente a los demócratas. Según diversas fuentes periodísticas, esto se basa en la acusación de que contribuciones ilícitas de Ankara están en el centro de la investigación.

Según informes recientes, se espera que el alcalde Adams sea acusado hoy, jueves, por fiscales federales. Esta información proviene de medios de comunicación de EE. UU. que citan fuentes cercanas a la situación. Esto convertiría a Adams en el primer alcalde en ejercicio que enfrenta un juicio.

Al menos cuatro investigaciones federales están en curso contra Adams, incluyendo tres iniciadas por el tribunal federal de Manhattan, que también involucran a individuos en el círculo de Adams y a altos cargos de su administración. Adams mismo está bajo escrutinio en relación con su campaña electoral de 2021.

La acusación en su contra es que trabajó con el gobierno turco para obtener donaciones foreigners ilícitas. Se alega que ejerció presión para obtener la aprobación de un rascacielos para la nueva consulado turco, pasando por alto posibles preocupaciones de seguridad en el proceso.

Ocasio-Cortez exige la renuncia

Adams, quien mantiene su inocencia, expresó sus pensamientos el miércoles: "Suepe que me convertiría en el objetivo de los ataques cuando me puse de pie por los neoyorquinos, y ahora, me encuentro bajo ataque". Además, declaró: "Si soy acusado, soy inocente, y lucharé con todas mis fuerzas y determinación". Antes de esto, la congresista de EE. UU. Alexandria Ocasio-Cortez había instado a Adams a dimitir "por el bien de la ciudad".

Adams, que busca la reelección en 2025, es solo el segundo alcalde negro de Nueva York en la historia. Durante su mandato, la ciudad ha experimentado una disminución de la violencia criminal después de un pico durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la Ciudad de Nueva York, con una población de 8,5 millones de habitantes, actualmente lucha con una crisis habitacional, lo que ha llevado a niveles récord de alquileres.

