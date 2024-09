El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, comparece ante el tribunal, enfrentando acusaciones de soborno federal, fraude electrónico y cargos adicionales.

El alcalde Adams, un demócrata que ganó las elecciones en 2021, está siendo investigado por soborno, fraude con cable, conspiración y dos cargos de solicitar contribuciones de campaña de no ciudadanos estadounidenses. El viernes, antes de su comparecencia programada en los tribunales, apareció en una corte federal.

El alcalde niega cualquier mala conducta y no tiene intención de renunciar.

El jueves, expresó confianza en limpiar su nombre y cumplir con su deber para con los residentes de la ciudad, tal como lo ha hecho a lo largo de su carrera.

De qué se acusa al alcalde

Entre 2016 y 2023, el alcalde supuestamente recibió viajes lujosos, alojamiento gratuito en hoteles y contribuciones de campaña de hombres de negocios internacionales, según una acusación de 57 páginas y 15,000 palabras.

Se le acusa de participar en 23 acciones diferentes, como recibir vuelos y habitaciones de hotel gratis y coordinar donaciones a través de intermediarios.

Los fiscales afirman que los nacionales extranjeros lograron eludir las leyes federales al utilizar donantes estadounidenses para ocultar sus contribuciones de campaña, que el alcalde aceptó sin informar.

En 2017, el alcalde supuestamente aceptó boletos de avión de negocios para tres viajes internacionales de ida y vuelta y una estadía con descuento en la suite lujosa del St. Regis Istanbul. El viaje valió más de $41,000 y el alcalde no lo informó, según la acusación.

El alcalde se acusa de recibir más de $123,000 en beneficios de viaje lujosos entre 2016 y 2021 sin informar nada.

Para 2018, el alcalde no solo aceptó, sino que buscó activamente contribuciones y regalos ilegales de nacionales extranjeros para su campaña de 2021 y otros beneficios, según la acusación.

Para enero de 2022, supuestamente estuvo de acuerdo en aceptar financiación extranjera para su campaña de 2025, según las acusaciones.

Penales potenciales que podría enfrentar

Si se le declara culpable, el alcalde podría enfrentar hasta 45 años de prisión, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

El cargo más grave -fraude con cable- conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Este cargo se basa en las afirmaciones de que el alcalde malutilizó el programa de fondos de emparejamiento de la Ciudad de Nueva York, que se diseñó para dar a los ciudadanos una mayor voz en las elecciones. Prohíbe las donaciones de paja y requiere que los candidatos confirmen el cumplimiento de las regulaciones de finanzas de campaña.

La asignación del programa, según la acusación, permitió al alcalde recoger ilegalmente fondos de emparejamiento para cada contribución ilegal utilizando ocho donaciones de paja. Su campaña luego testificó falsamente sobre el cumplimiento, según la acusación.

La acusación no especifica la cantidad exacta de fondos públicos de emparejamiento que el alcalde supuestamente recibió de las donaciones de paja. La campaña de 2021 del alcalde recibió más de $10 millones en fondos públicos del programa de fondos de emparejamiento de la ciudad, según la acusación.

El soborno conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. Este cargo se refiere a un supuesto acuerdo de do ut des que involucra recibir beneficios de viaje lujosos de un funcionario turco a cambio de abogar por la aprobación de la Casa de Turquía - un centro diplomático en la Ciudad de Nueva York, según la acusación.

Los dos cargos de solicitar contribuciones de campaña de nacionales extranjeros cada uno conllevan una pena máxima de 5 años de prisión. Uno de los cargos se basa en los eventos de 2021, mientras que el otro se basa en las afirmaciones de 2023.

Finalmente, hay un cargo de conspiración, que conlleva una pena máxima de prisión de 5 años. Este cargo afirma que el alcalde y otros conspiraron para cometer delitos federales, incluyendo fraude con cable, solicitar y recibir contribuciones de campaña ilegales y soborno. La acusación enumera 23 acciones específicas como evidencia de esta conspiración.

Esta es una historia en desarrollo y puede actualizarse.

CNN's Nicki Brown contribuyó a esta información.

El alcalde cree firmemente en su inocencia y tiene la intención de luchar contra estas acusaciones, stating that he will uphold his responsibilities to the city's residents.

Independientemente del resultado, si se le declara culpable, el alcalde Adams podría enfrentar una condena de prisión significativa, con el cargo más grave de fraude con cable que conlleva hasta 20 años.

