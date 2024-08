- El alcalde de Kiel renunciará a buscar la reelección por tercera vez.

Ulf Kämpfer, el alcalde de Kiel, no buscará un tercer mandato. "He estado sirviendo como alcalde de Kiel durante diez años, y serán doce años cuando me retire", declaró el político del SPD. "Doce años es un período bastante largo". El mandato de Ulf Kämpfer finalizará en abril de 2026. Las próximas elecciones municipales tendrán lugar entre agosto de 2025 y marzo de 2026.

"Extremadamente agradecido"

Nunca tuvo la intención de buscar este cargo y comenzó en la política local como un "hoja en blanco". "Los habitantes de Kiel mostraron una gran cantidad de fe en mí durante mi primera elección como alcalde en 2014", recordó Kämpfer.

"Estoy extremadamente agradecido por las oportunidades que he tenido de tener un impacto significativo durante algunos años emocionantes, especialmente los que aún están por venir", expresó el alcalde de Kiel. "Sin embargo, también creo que es mejor para ambos, yo y la democracia, que haya un cambio después de doce años", agregó Kämpfer.

Kämpfer mantiene las opciones abiertas

Aún no ha decidido sus planes posteriores a la alcaldía: "No tengo idea de qué vendrá después para mí en este cargo", dijo Kämpfer. Pero con su amplia experiencia, sin duda encontrará algo valioso que hacer.

Tampoco estaba claro si buscaría otros cargos o se adentraría en la política estatal. "Tomé esta decisión considerando solo este cargo y no considerando posibles futuros", explicó Kämpfer.

Kämpfer ofrece claridad

En opinión del presidente del grupo municipal de la CDU, Rainer Kreutz, el alcalde Kämpfer ha establecido "directrices claras" con su anuncio, realizado alrededor de dos años antes del final de su mandato. "Eso es justo y ofrece claridad para el proceso de selección de los partidos representados en el consejo municipal de Kiel", dijo Kreutz.

Kreutz destacó que la fracción del consejo municipal de la CDU había trabajado en colaboración con Kämpfer durante todo su mandato. Sin embargo, es prematuro despedirse con gratitud, ya que aún debe aprobar los presupuestos para 2025 y 2026.

