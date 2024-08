El agua potable en el sitio de la Bundeswehr no está contaminada

Todo claro en la ubicación de las Fuerzas Armadas alemanas de Mechernich: el agua potable en la ciudad de Renania del Norte-Westfalia no está contaminada, según el análisis inicial. No se encontraron sustancias químicas y se pudo descartar en gran medida sustancias biológicas, según un portavoz municipal a la agencia de noticias AFP el viernes. Sin embargo, se recomendó a los residentes que hiervan el agua antes de consumirla como precaución. Por el momento, no se ve ningún vínculo con incidentes similares en otras ubicaciones de las Fuerzas Armadas.

La administración municipal de Mechernich llevará a cabo un análisis adicional del agua potable, con resultados esperados después del fin de semana. En ese momento se determinará si el agua es segura para volver a beber.

El jueves se descubrió una valla dañada en las instalaciones del depósito de agua potable de la ciudad, del que también se extrae agua para la ubicación cercana de las Fuerzas Armadas. Entonces se aconsejó no usar el agua para beber o ducharse. Alrededor de 10,000 personas resultaron afectadas. Se realizaron investigaciones durante la noche para determinar si el agua estaba contaminada.

El Mando Territorial de las Fuerzas Armadas confirmó el incidente a AFP. El depósito de agua potable es, de hecho, "infraestructura civil", explicó un portavoz, pero las Fuerzas Armadas también lo utilizan - "así que también estamos afectados, igual que la ciudad de Mechernich".

El miércoles ocurrieron incidentes similares en otras ubicaciones de las Fuerzas Armadas en Renania del Norte-Westfalia. Hubo sospechas de manipulación del sistema interno de agua potable del barracks en la Base de Apoyo Aéreo Colonia-Wahn. En la Base de Apoyo Geilenkirchen, se rechazó a un intruso, sin hallazgos inusuales en el agua potable. Ambos lugares fueron acordonados.

A pesar de que no se detectó contaminación en el análisis inicial, es necesario realizar más investigaciones para descartar de manera exhaustiva la presencia de otras sustancias, incluidas químicas o biológicas, en el suministro de agua de Mechernich. Independientemente del resultado en Mechernich, las autoridades remainen vigilantes sobre posibles amenazas en otras ubicaciones de las Fuerzas Armadas en toda Renania del Norte-Westfalia.

