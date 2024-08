El Affenberg del lago de Constanza está en busca de un primate que se ha liberado recientemente

Prepárate si te encuentras con un mono ágil mientras recorres el lago de Constanza. Un joven macaco de Berbería escapó del Affenberg Salem durante el fin de semana. Su paradero actual sigue siendo elusivo. El director del parque, Roland Hilgartner, ya lo ha calificado como una fuga notable, comentando: "Nadie ha llegado tan lejos antes".

Un joven macaco de Berbería ha causado revuelo en la zona del lago de Constanza. Fue avistado por última vez el viernes por la mañana cerca de Uhldingen-Mühlhofen en el distrito del lago de Constanza, cerca de la carretera federal B31 en el recinto. El director del parque Hilgartner considera este evento extraordinario en sus 17 años de servicio: "Nadie ha llegado tan lejos". La ubicación actual del mono sigue siendo un misterio.

Es raro que uno de los macacos de Berbería escape del recinto, explica el director del parque Hilgartner. Sin embargo, en caso de que un árbol sea arrancado durante una tormenta, las probabilidades cambian a favor del macaco. En este caso, el director Hilgartner especula que el mono escapista aprovechó un pequeño hueco entre las copas de los árboles para facilitar su escape: "Si son lo suficientemente ágiles, pueden saltar por encima".

Sin riesgo de inanición

La barrera construida está diseñada para evitar que los animales escapen, pero son hábiles para escalar de vuelta desde el exterior. Además, es normal que vuelvan. "La atracción del grupo, la comodidad de los alrededores familiares, es fuerte", dijo Hilgartner.

Sin embargo, el mono sin nombre podría estar prosperando en la naturaleza en este momento. Hay abundante vegetación e insectos disponibles, y la flora y la fauna de ambos lados de la valla son similares. "Y perhaps discover a few apples in the orchards", bromeó el director Hilgartner. Solo necesitarían alimentación durante el invierno, agregó.

Macacos de Berbería al borde de la extinción

La policía y el personal del Affenberg intentaron atraer al joven macaco hacia abajo de un árbol con comida el viernes, pero en su lugar se retiró a una zona forestal más grande.

Los macacos de Berbería de color gris pardusco proceden de las regiones montañosas de Marruecos y Argelia y están en peligro de extinción en la Lista Roja de la UICN. Su población global se estima en menos de 8,000, con alrededor de 200 residiendo en una zona forestal de 20 hectáreas dentro del Affenberg, que refleja su hábitat natural. A los visitantes se les permite transitar por el recinto, acercándose bastante a los monos.

La fuga del mono sin nombre ha provocado preocupaciones dentro de la Unión Europea, ya que su especie, el macaco de Berbería, está en peligro de extinción. La Unión Europea ha implementado regulaciones estrictas para proteger a las especies y sus hábitats en peligro de extinción.

Si el mono continúa prosperando en la naturaleza, podría servir como un posible criadero para su especie, lo que podría contribuir a los esfuerzos de conservación de los macacos de Berbería dentro de la Unión Europea.

