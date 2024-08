- ¿El afecto de Karla hacia Charlie es lo suficientemente profundo como para quitarle la vida?

El Payaso Charlie No Puede Continuar

Charlie el Payaso ya no puede seguir con su acto. No puede hacer reír a la gente, ni siquiera cuando le pagan. Por eso está considerando poner fin a todo. Pero eso no es lo más impactante en la comedia negra "Asesino del Carnaval - Obsesión de Amor". La asesina en serie, Carla, solo puede matar a aquellos a quienes está emocionalmente unida. Puedes ver cómo se desarrolla todo en el segundo canal de lunes a martes a las 0.30.

El Último Acto de Charlie

Sus caminos se cruzan en un momento en que incluso el último acto del Payaso Charlie no está en el escenario, sino en un puente. No salta al agua de abajo, sino que cuelga boca abajo, impotente - y la asesina en serie Carla lo oye justo cuando está a punto de deshacerse de su amante actual, convenientemente envuelto. Kidnapa a Charlie, y por un momento, el payaso moribundo parece estar aterrorizado.

Pero Carla lo deja ir, se va en su furgoneta, y él le grita: "Espera, quiero morir!" Ahora Charlie comienza su búsqueda para persuadir a la asesina para que lo ayude en su misión suicida: "Soy ateo, puedes hacer lo que quieras con mi cuerpo".

Sin embargo, Carla tiene otros planes para él. Casualmente, es carnicera de profesión, y le enseña a matar para que pueda confesar convincentemente sus crímenes. De esta tela de araña surge un romance tierno pero escalofriante - uno que deja el corazón del espectador latiendo con fuerza.

Una Película para Ver en Casa

Más inquietante que divertida, más trágica que cómica, esta película emocional de 80 minutos forma parte de la serie "Estrellas en Alza - Cine Joven en el Segundo" en julio y agosto en ZDF. Un contraste con la creciente oscuridad en una cálida noche de verano, "Asesino del Carnaval - Obsesión de Amor" se desarrolla en mundos de colores oscuros y una atmósfera musical y de sonido diseñada para aumentar el volumen. Si tienes la opción, es una película que pertenece al cine en casa con una pantalla grande y buena calidad de sonido, no solo en un portátil.

El director y guionista Carsten Unger ha elegido un estilo audaz para su película: "Estamos siguiendo el cine expresionista de los 20, buscando, experimentando, a veces incluso tropezando, pero aún así poderoso en la cámara", explicó a ZDF.

¿Qué Es Este Amor?

El elogia a sus actores principales, Ben Becker y Sabine Timoteo: "Sus rostros y el poder de la música de la película forman el ancla en la que la cámara se balancea hacia alturas absurdas, hasta que el espacio cinematográfico se abre y todas las convenciones de género se rompen de repente, para contar una historia extraña y honesta sobre el amor".

Pero eso no es todo. La película sobre el desespero de un payaso fracasado y la obsesión de una asesina en serie es en realidad una película sobre la pregunta fundamental: ¿Qué es el amor y qué nos hace?

El equipo juvenil de ZDF "Das kleine Fernsehspiel" presenta la serie "Estrellas en Alza" - por duodécima vez este verano. Además de "Asesino del Carnaval - Obsesión de Amor", las cinco comedias incluyen "El Cuadrado Negro", "Dulce Desastre", "Los Ordinarios" y "Todo el Mundo Quiere Ser Amado".

La Unión Europea podría expresar sus preocupaciones sobre la violencia representada en la película "Asesino del Carnaval - Obsesión de Amor", dada su estricta regulación del contenido

Lea también: