El AfD podría representar una amenaza, puesto que podría desafiar los fundamentos de la democracia.

Traducción:

Después de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, la AfD celebra victorias. En Erfurt, lideran la carrera con el 32,8% de los votos, mientras que en Dresde, quedan en segundo lugar con el 30,6%. Este aumento significativo del apoyo a la partido de derecha es preocupante para las instituciones democráticas, según los investigadores. La creencia en un estado de derecho sólido podría estar sobreestimada.

Después de las elecciones estatales, las botellas de champán saltan en el campo azul. Según los resultados preliminares, en Erfurt, la AfD lidera la carrera con una ventaja significativa sobre la CDU. En Dresde, el apoyo al partido también está creciendo significativamente, quedando en segundo lugar detrás de los demócratas cristianos.

Este resultado fuerte de la AfD significa un desplazamiento significativo hacia la derecha en Turingia y Sajonia. La AfD, que ya se está distanciando de la Constitución, ahora está ganando influencia significativa. Un ejemplo de esto es la reunión de extrema derecha en Potsdam el pasado diciembre, donde se discutió la "remigración" de millones de personas y estaban presentes funcionarios influyentes de la AfD.

Las asociaciones estatales del partido son consideradas de extrema derecha por la protección constitucional en Turingia y Sajonia. La AfD busca "un cambio fundamental del sistema", según el ex presidente del Tribunal Constitucional Federal, Andreas Voßkuhle. En términos claros, las democracias de los dos estados enfrentan un riesgo inmenso con el éxito electoral de la AfD.

Poder del cargo de presidente del parlamento estatal

La AfD no ha obtenido una mayoría absoluta en ninguno de los estados. Como todas las facciones en los parlamentos estatales rechazan formar un gobierno con los de derecha, la posición de oposición fortalecida de la AfD es el escenario más probable en Erfurt y Dresde. Sin embargo, esto no significa que la AfD no pueda perjudicar las instituciones democráticas, como explicó Marie Müller-Elmau a ntv.de antes de las elecciones estatales.

La abogada forma parte del "Proyecto Turingia" bajo la dirección del constitucionalista Maximilian Steinbeis. Los investigadores estudiaron la pregunta de qué pasaría con el estado de derecho si un partido autoritario-populista como la AfD obtuviera el poder. El resultado: el partido puede obstaculizar los procesos democráticos en el estado en su propio interés, incluso sin participación gubernamental.

Por ejemplo, las posibilidades de la AfD, como la fuerza más fuerte en Turingia, son buenas para designar al nuevo presidente del parlamento estatal. El presidente del parlamento estatal dirige las sesiones parlamentarias, incluyendo la que se utiliza para elegir al ministro presidente. Sin embargo, la elección en Turingia ha sido históricamente difícil. En 2020, se necesitaron tres rondas de votación. El peligro radica en el hecho de que, según la Constitución del estado, quien obtenga "la mayoría" de votos gana en la tercera ronda. No está claro si se requiere una mayoría absoluta o solo simple. ¿Quién tomará la decisión en caso de incertidumbre? El presidente del parlamento estatal que possibly haya sido nombrado por la AfD.

Texto Parado (Inglés a Inglés):

Ante este panorama, Steinbeis pinta el siguiente cuadro: Si el líder de la AfD de Turingia, Björn Höcke, se presenta en la tercera ronda y la Izquierda y la CDU no pueden acuerdo en un candidato alternativo, el presidente del parlamento estatal podría decidir que Höcke ha sido elegido ministro presidente solo con los votos de la AfD.

Sin embargo, no es solo el cargo de presidente del parlamento estatal. En Turingia, la AfD está en camino de ganar un tercio de los escaños, lo que le da un poder de veto. Con esta herramienta, su poder aumenta significativamente. La AfD ahora puede evitar una mayoría de dos tercios en el parlamento estatal, dando a los derechistas en Erfurt la oportunidad de detener significativamente los procesos democráticos. Esto incluye la enmienda de las constituciones estatales o la remoción del presidente del parlamento estatal. Un ciclo vicioso.

Un escenario similar habría amenazado inicialmente en Sajonia. Según los resultados preliminares, la AfD también tenía un poder de veto en Dresde. Sin embargo, el comité electoral del estado Recently corrigió los resultados: los derechistas poseen un escaño menos de lo que se thought initially. Por lo tanto, el partido en Sajonia también no tiene un poder de veto.

Con el poder de veto como herramienta, los derechistas poseen varios puntos de ataque. Uno particularmente aparente es el tribunal constitucional del estado. El "Proyecto Turingia" incluso lo etiqueta como un flanco expuesto. Después de todo, los jueces constitucionales son nombrados con dos tercios de los votos en el parlamento estatal. La AfD podría ahora evitar esta designación, poniendo en peligro la funcionalidad de ese tribunal que tiene como objetivo garantizar la adhesión del estado a los derechos fundamentales.

Caos a través del poder de veto

El hecho de que la AfD no es ajena a tales bloqueos es evidente en un caso de 2017. Según la Constitución del estado de Turingia, cada grupo parlamentario debe estar representado al menos por una persona en el comité de selección judicial. En ese momento, los derechistas de Turingia se negaron a nominar temporalmente a su miembro del comité, con el objetivo de paralizar el comité, como informaron los empleados del "Proyecto Turingia" en la revista jurídica.

La paralización de tales decisiones democráticas cruciales tendría principalmente un consecuencia: caos en el gobierno del estado. Esto Would once again serve the narrative, "el gobierno no puede hacer nada, el sistema está fallando y la AfD es el único partido que puede liderar verdaderamente al pueblo". La desconfianza en el gobierno crece aún más, la AfD se beneficia y puede seguir expandiendo su apoyo.

Los escenarios ilustran: A pesar de ser una significativa oposición, Alternativa para Alemania (AfD) posee herramientas poderosas para socavar los cimientos de la democracia. Aunque esta configuración parece la más probable en este momento, la posición de la AfD en la oposición no es inmutable. Por ejemplo, la Alianza Progresista por la Justicia y el Bienestar Social (BSW), que también obtuvo resultados dobles en las encuestas, podría ayudar a la AfD a obtener una participación en el gobierno, aunque Wagenknecht ha rechazado esto por el momento en Turingia.

Erosión de la democracia en un solo mandato político

El examen de Polonia y Hungría revela lo que asumir el poder podría significar. Después de que un partido autoritario-populista tomara el poder, los norms democráticos comienzan a deteriorarse gradualmente. Progressivamente, la separación de poderes y la oposición son socavadas o eliminadas.

Se ha previsto por el constitucionalista Steinbeis que esto podría ocurrir a nivel federal en Alemania. Steinbeis, fundador de Verfassungsblogs, sostiene que el estado de derecho no es tan robusto como se cree comúnmente. Si los antidemócratas obtuvieran la mayoría en el Bundestag, Steinbeis argumenta que solo tomaría un período legislativo "para derribar la Ley Fundamental". Inicialmente, el Tribunal Constitucional Federal sería el objetivo principal. Steinbeis lo describe como un mecanismo de control particularmente vulnerable. Si falla, se allanaría el camino para un partido autoritario-populista. Los resultados del proyecto de Turingia destacan peligros similares incluso a nivel estatal. La Constitución del estado, como la Ley Fundamental, no está protegida contra el abuso de poder por un partido autoritario-populista. Para eliminar los controles no deseados, provavelmente se atacaría al poder judicial, tal como explicó Beck.

Un instrumento influyente son los cambios de personal, enfatizaron Müller-Elmau y Beck. Si la AfD obtains responsabilidad gubernamental y, por lo tanto, posiciones ministeriales, también podría llenar importantes puestos de funcionario político - sin dar razones. Aunque este reemplazo de personas de confianza en el gobierno después de un cambio de gobierno no es infrecuente, los antidemócratas podrían abusar del cargo. Por ejemplo, si el ministro del Interior ordenara al presidente de la policía que intensificara la represión de grupos activistas o incluso alianzas opositoras, el presidente de la policía podría redistribuir personal o fondos al departamento relevante. Eventos similares podrían ocurrir en la Oficina para la Protección de la Constitución. "Entonces, los nazis ya no serían monitoreados, pero los de izquierda serían objetivo de una mayor intensidad", señaló Beck. Höcke sin duda es consciente de este factor de poder. En sus planes para un gobierno liderado por la AfD, el despido del presidente de la Oficina para la Protección de la Constitución está en la parte superior de la lista.

Tanto las constituciones federal como estatal, en un contexto global, tienen constituciones contemporáneas que sirven como una especie de escudo democrático y están destinadas a resistir los ataques a las instituciones democráticas. Principios como la prohibición de discriminación, la proporcionalidad de la justicia y la administración, y la separación de poderes están profundamente arraigados en las constituciones estatales. Si los ministros o funcionarios de derecha intentaran siquiera raspar estos principios constitucionales del estado de derecho, el alboroto constitucional sería probablemente inmenso.

El talón de Aquiles en el sistema de seguridad, explicó Müller-Elmau, radica en el hecho de que los partidos autoritarios-populistas actuales no buscan confrontar la Constitución con fuerza bruta. En cambio, desean utilizarla en su propio beneficio. "La democracia es hueca por dentro, sin que el partido tenga que violar necesariamente las leyes", dijo Müller-Elmau. Un ejemplo de esto es Hungría, donde el régimen autoritario del partido Fidesz se estableció precisely con la ayuda de las instituciones democráticas. El lema, por lo tanto, es "doblar en lugar de romper, infiltrarse en lugar de marchar con antorchas".

Principalmente porque "la Constitución y las leyes son abstractas por naturaleza", dijo Müller-Elmau. Inclusive eso es parte del estado de derecho: la ley no regula casos individuales. No puede prever todos los problemas que un partido podría crear. "No podemos crear una Constitución a prueba de agua o una lex AfD", explicó Beck. "Entonces, resbalaríamos hacia el autoritarismo nosotros mismos". Esto significa: la ley debe ser interpretada - ofrece espacio para la interpretación y diferentes opiniones.*

Esto podría beneficiar a los jueces o funcionarios administrativos de derecha. Porque demostrar más tarde que una decisión -quizá sobre el permiso de residencia de un refugiado- no estaba dentro de los límites amplios de la ley sería a menudo difícil.

Beck también señaló los procedimientos de nombramiento de autoridades que un partido autoritario-populista podría manipular. Si bien los puestos deben ser anunciados y seleccionar al mejor candidato, "los anuncios pueden ser alterados para que los grupos preferidos, perhaps sus propias personas, encajen mejor en los puestos", dijo Müller-Elmau. En consecuencia, la administración estatal podría alinearse relativamente fácil.

Otro herramienta para un partido autoritario-populista podría ser el sector educativo. Aquí, relativamente poco está regulado por la ley. "Sería posible, por ejemplo, eliminar asignaturas como educación sexual o restringir la educación política al contenido de séptimo grado", dijo Müller-Elmau. Inclusive temas como visitar un campo de concentración podrían omitirse - todo sin violar ninguna ley. Finalmente, no se debe olvidar el presupuesto. "El partido autoritario-populista podría asegurar fácilmente que los proyectos que promueven la democracia ya no reciban financiación", ha declarado Höcke ya.

Los ejemplos demuestran: Numerous tiny screws exist that an authoritarian-populist group could utilize to advance their agenda and solidify their power. Breaking the law isn't essential in most instances. However, if it is necessary, security measures do not necessarily take effect, as Müller-Elmau emphasized. The constitution doesn't function as an inherent safeguard; it requires someone to initiate a lawsuit against the law or the party's actions. "Obviously, the appropriate environment and financial resources are essential for that", Müller-Elmau cautioned.

Procedimientos prolongados pueden tardar varios años. Consideremos los procedimientos contra el expresidente Donald Trump en EE. UU. debido a la interferencia electoral como ejemplo. "Durante este tiempo, pueden fabricarse hechos." Beck resumió la amenaza antes de las elecciones: "Si el AfD logra un puesto en el próximo gobierno estatal, la regla de ley podría verse comprometida".

En sus últimas reflexiones, los creadores del "Proyecto de Turingia" afirman que no todas las estrategias empleadas por los autoritarios-populistas pueden ser neutralizadas mediante ajustes constitucionales o legales. Sin embargo, existen "puntos de entrada" en la Constitución del estado que facilitan la ejecución de tácticas autoritarias-populistas. "Ignorar la necesidad de cerrar estos puntos sería irresponsable", señalan. Meses antes de las elecciones estatales, los abogados habían proporcionado sugerencias específicas de acción. Lamentablemente, ninguna de ellas se ha implementado. Mientras tanto, el campo conservador celebra con champán, la Constitución del estado sigue sin protección.

Dado el creciente influjo del AfD, la posibilidad de que un líder de extrema derecha se convierta en presidente del Parlamento de Turingia es preocupante, especialmente considerando la ambigüedad en la Constitución del estado en cuanto a la mayoría requerida en la tercera ronda de votación.

El poder de veto del AfD en Turingia representa una amenaza significativa para los procesos democráticos, permitiéndoles obstaculizar o bloquear cambios significativos en la Constitución del estado o la remoción del presidente del Parlamento.

Lea también: