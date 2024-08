- El AfD expresa su preocupación por la posibilidad de superar a la BSW en influencia.

Tras solicitudes del partido BSW de Wagenknecht para una nueva perspectiva sobre la AfD, los candidatos principales de los Verdes y la SPD mostraron preocupación. "¿Es su estrategia mantener todas las cartas sobre la mesa? Eso me preocupa de verdad", declaró la líder de los Verdes, Madeleine Henfling, a los medios alemanes. Se sugieren posibles alianzas entre BSW y la AfD, ya que ella notó solapamientos en ciertas áreas políticas entre los programas de ambos partidos. Además, existe el riesgo de que los miembros de BSW sean "inundados" debido a su falta de experiencia política, mencionó.

Posible Aprobación de Propuestas de la AfD

La candidata principal de BSW, Katja Wolf, causó revuelo el jueves durante un debate en televisión al no descartar que su partido apoyara propuestas de la AfD si las consideraba válidas. La fundadora del partido, Sahra Wagenknecht, afirmó más tarde que la antigua estrategia de rechazar abiertamente las iniciativas de la AfD y presumir de valores democráticos no había frenado a la AfD. "Si la AfD dice que el cielo es azul, BSW no dirá que es verde. Derivar intenciones de coalición de eso es simplista", añadió. Mientras tanto, los responsables de BSW a nivel federal y estatal reiteraron que no formarían una coalición con la AfD.

El candidato principal de la SPD, Georg Maier, afirmó que BSW se posiciona como una alternativa a la AfD, pero luego actúa como proveedor de mayoría. "Para mí, BSW sigue siendo una incógnita importante en términos de contenido y personal", declaró. Mucho de ello es contradictorio.

Henfling advirtió que BSW es una mezcla de "gran ingenuidad y falta de experiencia política. En un partido que está a punto de asumir la responsabilidad gubernamental, eso me inquieta aún más".

La presidenta de BSW, Katja Wolf, había sido miembro del Parlamento estatal y alcaldesa de Eisenach durante varios años, pero el partido joven también incluye a nuevos políticos que podrían entrar en el Parlamento estatal después de las elecciones.

Maier reiteró que la SPD no se unirá a un gobierno que dependa de mayorías cambiantes que involucren a la AfD.

Un nuevo Parlamento estatal será elegido en Turingia el 1 de septiembre. Según las últimas encuestas, BSW ocupa el tercer lugar con valores que van desde el 19 al 21 por ciento, justo detrás de la CDU. La SPD está entre el 6 y el 7 por ciento, y los Verdes deben prepararse para una posible pérdida de la reelección en el Parlamento estatal con valores entre el 3 y el 4 por ciento.

Lea también: