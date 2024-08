"El AfD es un partido que atiende a personas con puntos de vista antisemitas"

¿Cuán arriesgado es el AfD? El Comité Judío Americano de Berlín advierte que es más peligroso de lo que muchos perciben. La organización ha lanzado un folleto sobre el partido, que podría ser la fuerza más poderosa en las próximas elecciones estatales del Este. Según este folleto, el AfD está planeando un "golpe de estado".

Renunciando a la publicación de fotos que revelan la dirección de la oficina, aconseja Remko Leemhuis. El director de AJC Berlín quiere proteger a sus empleados de posibles daños. Los judíos que viven en la capital alemana enfrentan riesgos procedentes de diversas fuentes, como la extrema derecha, los anti-semitas de extrema izquierda, los islamistas y los palestinos violentos. Uno de estos riesgos es abordado en el último folleto de AJC Berlín, titulado "El partido del golpe. Cómo el AfD pone en peligro nuestra democracia".

En la introducción, Leemhuis explica que quienes votan por el AfD son conscientes de la naturaleza de su programa. El folleto, que abarca 60 páginas y está disponible para descarga gratuita, se centra en el AfD en sí - su liderazgo, sus vínculos con la escena de extrema derecha, sus ideologías, objetivos, estrategias y supporters. Co-escrito por Andrea Röpke y Andreas Speit, la publicación es principalmente una compilación de investigaciones sobre el AfD y la Nueva Derecha. Röpke y Speit, ambos conocidos por su trabajo sobre la extrema derecha en Alemania, han contribuido a esta investigación.

"Etno-nacionalista? Al principio, me parece bastante inofensivo."

Röpke, durante la presentación del folleto a los periodistas, considera el título "provocador", pero no solo eso. Röpke asegura que el AfD persigue gradualmente este objetivo. El partido busca establecer una comunidad étnica homogénea, lo que solo puede lograrse mediante la violencia y los inmigrantes propensos a la violencia, según Röpke. Está alarmada por cómo los supporters del AfD ignoran consistentemente la verdad y remainen leales al partido, incluso cuando se enfrentan a nuevas revelaciones.

Josef Schuster, presidente del Consejo Central de Judíos en Alemania, asiste a la presentación y comparte sus puntos de vista. Schuster afirma que no puede identificar ningún elemento anti-semita en el programa federal del AfD. "Sin embargo, es innegable que el AfD sirve como plataforma para anti-semitas", dice Schuster. Está menos convencido de la afirmación de que la mayoría de los supporters del AfD pueden ser clasificados como extremistas de derecha. Estos individuos, frustrados y políticamente descontentos, ven la postura del AfD hostil a las minorías y piensan, "¿Qué daño puede hacer? No me afecta inmediatamente", dice Schuster. Llama la atención sobre la estrategia del AfD de ganar influencia gradualmente, comenzando con las elecciones locales.

El AfD no es el nuevo NSDAP, afirma el director de AJC Leemhuis. Sin embargo, advierte contra el uso de tal comparación. El precedente histórico del rápido desmantelamiento de las instituciones democráticas en la República de Weimar por parte de los nazis serves como un recordatorio sobrio. Röpke también rechaza la idea de que el AfD se disipará si entra en el gobierno. ¿Es la República Federal de hoy más resistente que Weimar en 1933? Röpke llama la atención sobre la investigación del sociólogo Wilhelm Heitmeyer, quien ha estado advirtiendo sobre el creciente "cansancio democrático" durante más de 15 años. "Una parte significativa del electorado del AfD, que remains firmemente comprometida con el partido, no rechaza los regímenes autoritarios o las dictaduras", dice Röpke.

Neo-nazis y presuntos conspiradores contra el gobierno

El folleto se adentra en los antecedentes de extrema derecha de las figuras clave del AfD y sus conexiones con otras organizaciones y movimientos extremistas. Röpke recuerda a André Kalbitz, colaborador cercano de Höcke, quien fue expulsado del AfD debido a su membresía en la organización neo-nazi Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ). A pesar de su expulsión, Kalbitz jugó un papel en la campaña electoral municipal del AfD en la primavera. Stefan Kotré, miembro del Parlamento, también apoya al negador del Holocausto Horst Mahler y visitó a su antigua colleague de facción, Birgit Malsack-Winkemann, en la cárcel - una co-acusada en el caso contra el príncipe Reuss, que fueron acusados de conspirar para derrocar al gobierno y asesinar a numerosas personas.

Kotré ha apoyado a Mahler desde 2004 y Höcke ha mostrado repetidamente su apoyo a la convicta negadora del Holocausto Ursula Haverbeck. El discurso de Gauland, en el que el Holocausto se compara con la basura en la historia alemana, da una idea de las posiciones históricas del partido. La declaración de Höcke en 2021, "Dejaremos de luchar contra la derecha", también se alinea con su postura, incluido su negación del cambio climático.

La publicación de AJC aborda las interacciones del AfD con Rusia. Los escritores detallan más de cien visitas de políticos del AfD a Rusia en 2015 y 2020. A pesar del inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, las autoridades del AfD aún viajan a Rusia y los territorios ocupados de Ucrania. Los autores citan el discurso de Höcke en un evento de Pegida donde habla de Rusia como una "prometida liberación del yugo estadounidense involuntario". Weidel, la líder del partido, dijo en la conferencia federal que Ucrania no pertenece a Europa. Las numerosas instancias de la cercanía del AfD con el Kremlin son evidentes.

Röpke sostiene que las acciones del partido, su lenguaje hostil en diálogos privados, sus conexiones y su estratégica "ampliación del discurso aceptable": todos estos elementos revelan el riesgo real que representa el AfD. Simultáneamente, ningún otro partido está financiado públicamente en la misma medida que el AfD. A diferencia del presidente del Consejo Central Schuster, el AfD promueve un "prohibido todo debate" sobre sí mismo. "Busca un régimen autoritario en el que muchos individuos quedarán atrás," asegura Röpke. Por último, "Este partido no es típico."

