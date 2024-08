- El AfD despide a su representante de Asuntos Exteriores <unk>, sin saber de las posibles consecuencias.

Recientemente, la narrativa en torno al Comisionado de Extranjería de Bautzen ha dado un giro hacia un relato de fracasos. En particular, la propia Comisionada, Anna Piętak-Malinowska, ha resultado afectada, ya que el Consejo Distrital de Bautzen, con la ayuda de algunos consejeros del CDU, ha desmantelado su posición a petición del AfD. Si esta medida es incluso legal, sigue siendo incierto.

La lista de pérdidas es extensa y incluye:

El Landrat Udo Witschas (CDU), quien involuntariamente allanó el camino para el AfD sin comprender plenamente la resolución

El CDU de Sajonia, que ahora debe reflexionar sobre la solidez de su supuesta barrera contra el AfD, solo unos días antes de las elecciones estatales

El distrito de Bautzen, que envía un mensaje negativo hacia los extranjeros mientras busca simultáneamente profesionales extranjeros para su economía

El AfD Bautzen, que logra una solicitud de resolución torpe - pero esto es una cuestión de perspectiva. El AfD se ve a sí mismo como el vencedor

¿Cómo se desarrolló esto?

19 de agosto, 5 p.m., Oficina del Distrito de Bautzen: El consejo distrital recién elegido se reúne para su primera asamblea. El AfD tiene 32 escaños, con el CDU detrás con 25 escaños.

Bautzen: El AfD juega una carta ganadora

Los consejeros del distrito debaten sobre la adopción del estatuto principal, una especie de Constitución municipal, que regula la estructura administrativa y el propio consejo distrital. La resolución parece no controvertida, ya que los aspectos fundamentales del estatuto ya se habían acordado. Sin embargo, el AfD sorprende a todos en la noche con una propuesta para eliminar el cargo de Comisionado de Extranjería del estatuto principal.

La líder de la fracción del AfD, Heike Lotze, tiene otro movimiento en la manga: propone una votación secreta. Además de los 32 consejeros del distrito del AfD, tres consejeros del distrito de los extremistas de derecha "Libres Saxones", uno de los "Votantes Libres" y, especialmente, seis consejeros del distrito del CDU, incluyendo al propio Landrat Witschas, respaldan esta propuesta.

Con este apoyo, se alcanza una mayoría y se lleva a cabo la votación en secreto. Parece que algunas personas no quieren asociarse públicamente con el AfD.

En total, 47 miembros del parlamento votan a favor de abolir al Comisionado de Extranjería, 30 están en contra y 7 se abstienen. La mayoría solo se logró gracias a los votos de los consejeros del distrito del CDU.

El CDU no comprende el alboroto

Llamada al líder de la fracción del CDU, Matthias Grahl. No entiende el alboroto. Grahl afirma que Bautzen está en deuda y debe recortar costos. El consejo distrital ya no está legalmente obligado a nombrar a un Comisionado de Extranjería. Por lo tanto, es lógico eliminar el cargo.

De hecho, hasta hace poco, la Ordenanza Distrital de Sajonia exigía a los distritos que "nombraran comisionados para la migración". Y, de hecho, esta disposición se eliminó en la última enmienda de la ley.

Sin embargo, esto solo se debe a que ahora se puede encontrar en otra ley estatal, ligeramente modificada: en la Ley de Integración de Sajonia, que la Cámara Estatal ratificó en junio. Esta estipula que los distritos deben nombrar "comisionados administrativos principales para la integración y la participación".

La cuestión es "jurídicamente hermética", dice el hombre del CDU Grahl. Un Comisionado de Extranjería seguirá existiendo en el futuro. Y, curiosamente, están a favor de ello. Simplemente que ahora el estado es responsable de financiar el cargo, si lo especifica en una ley estatal.

Sin embargo, hay dudas sobre esta interpretación legal en Bautzen. Incluso el administrador del distrito Witschas no puede confirmar si su autoridad debe contratar ahora a un oficial de inmigración o no. Todavía está esperando instrucciones del estado, escribe en respuesta a una consulta. Quiere "investigar" las implicaciones para su administración y la oficial en cuestión.

También llamé a la líder de la fracción del AfD, Heike Lotze. Debería saber qué pasará con el oficial de inmigración ahora. Después de todo, ella redactó la solicitud y también ejerce la abogacía.

Bien.

Afirma que "no puede especificar actualmente" si la nueva ley estatal exige el cargo del oficial de inmigración. "La ley dice 'debe'. No está claro si esto es en el sentido de 'puede' o 'debe'. Su solicitud tenía 'razones sustanciales', también se refiere a la ordenanza distrital enmendada y los requisitos financieros del distrito.

Lotze devuelve la responsabilidad al administrador del distrito Witschas. "Es responsable de la administración operativa". No sabe del contrato de empleo y no puede estimar "si el administrador del distrito podría no simplemente reasignar al empleado a otro cargo". No me atrevería a anticipar la decisión del administrador del distrito, agrega.

Notamos: El consejo distrital de Bautzen abole al oficial de inmigración sin saber si esto es incluso legal. El CDU se esconde detrás de tecnicismos legales. El administrador del distrito sigue siendo incierto sobre las consecuencias de la resolución para su administración y la oficial en cuestión.

Todo esto suma una ridícula episodio de gobierno local en Bautzen. Sin embargo, el incidente también tiene una implicación secundaria, más política. Vuelve a plantear preguntas sobre cuán sinceramente el CDU, especialmente en Sajonia, toma su propio compromiso de establecer una barrera contra el AfD.

En Bautzen, la Unión expresa abiertamente su postura al respecto. Un veto de colaboración con el AfD, como se ha sugerido tanto a nivel federal como estatal, no puede implementarse en el nivel local, dice el líder de la fracción Grahl. "No presentamos solicitudes conjuntas con el AfD ni mantenemos reuniones de fracción conjuntas", aclara. "Pero sí nos relacionamos con todos los consejeros del distrito. Una solicitud no es mala solo porque venga de la fuente equivocada".

El administrador del distrito Witschas, quien también actúa como presidente de la asociación distrital de Bautzen del CDU, comparte que su rol le permite colaborar con todos los miembros del consejo del distrito. Tal colaboración, según él, no es posible en el nivel local debido a las actuales proporciones de mayoría.

El Ministerio de Asuntos Sociales de Sajonia aclara: Eliminar al oficial de inmigración va en contra de la Ley de Integración. La disposición se establece como una 'disposición de deber', señala la autoridad, permitiendo desviaciones solo en 'casos excepcionales justificados'. Los posibles ahorros también requieren 'revisión supervisora'.

Desafortunadamente, se ha confirmado oficialmente la historia triste del distrito de Bautzen.

Los consejeros del distrito del CDU, incluidos el Landrat Witschas, no comprendieron completamente las implicaciones de sus votos, ayudando involuntariamente a la AfD en la eliminación de la posición del Comisionado de Extranjería. A pesar de las afirmaciones del CDU sobre la legalidad, persisten dudas sobre la legalidad de abolir la posición.

La AfD Bautzen, a través de sus acciones, ha puesto ahora al Consejo del Distrito de Bautzen en una posición precaria, potencialmente violando la Ley de Integración y enfrentando escrutinio por su decisión.

