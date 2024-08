- El aeropuerto de Dortmund está nuevamente sujeto al Tribunal Supremo Administrativo

El aeropuerto de Dortmund vuelve a estar en el punto de mira del Tribunal Administrativo Superior de Renania del Norte-Westfalia (OVG). Los jueces administrativos más altos del estado abordarán un pleito de los residentes contra la renovada aprobación por la Administración del Distrito de Münster para ampliar los horarios de operación hasta la noche el 23 de agosto. Los residentes argumentan que no hay suficiente protección contra el ruido, según lo anunciado por el tribunal.

Un litigio con una larga historia

Se concedió una aprobación para esto en 2014. Desde entonces, los residentes y la ciudad vecina de Unna han entrado en conflicto en los tribunales en varias ocasiones. Recientemente, el OVG dictaminó que la aprobación de la autoridad supervisora del 26 de enero de 2022 era ilegal. Sin embargo, los jueces administrativos más altos de NRW no revocaron la aprobación. En su lugar, se deben corregir los defectos en un procedimiento adicional. El OVG no permitió un recurso en 2022. El aeropuerto presentó un recurso, pero no tuvo éxito.

Según un portavoz del OVG, la ciudad de Unna ya no está entre los demandantes. Además, de los cinco residentes demandantes originales, solo quedan tres para la audiencia del 23 de agosto.

Las primeras horas de la noche están en el punto de mira

Ahora se trata de la segunda aprobación de cambio del 9 de junio de 2023 por la Administración del Distrito de Münster como autoridad supervisora. Esto permite al aeropuerto ampliar sus horarios de operación a las primeras horas de la noche bajo ciertas condiciones. Según la argumentación del aeropuerto, la hora después de las 22:00 permite a las aerolíneas conectarse a los grandes centros y optimizar los horarios de vuelo y el uso de las máquinas en las rutas europeas.

El aeropuerto actualmente tiene horarios de operación aprobados de 6:00 a 22:00. Sin embargo, se permiten un promedio de cuatro aterrizajes al día hasta las 23:00 en casos excepcionales. En caso de retrasos no justificados, la excepción se extiende hasta las 23:30. Para los despegues, el permiso proporciona tiempos hasta las 22:30. Si se supera el número de despegues y aterrizajes aprobados después de las 22:00, se debe obtener la aprobación del control de vuelo de la Administración del Distrito de Münster. La regla de excepción solo se aplica a aeronaves con un diseño de bajo ruido.

La decisión está programada para enero de 2022.

La Comisión ha mantenido la moción presentada por el aeropuerto, lo que permite la consideración de la segunda aprobación de cambio para los horarios de operación extendidos. A pesar del recurso de los residentes, la Comisión decidió seguir adelante con la audiencia programada para el 23 de agosto.

