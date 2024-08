El administrador de la ciudad de Berlín aboga por las prendas de tobillo después de los ataques con cuchillos

En el transcurso de unos pocos días, Berlín ha sido testigo de tres incidentes espantosos en los que mujeres han sido apuñaladas, dos de los cuales han resultado en fallecimientos. La ministra de Justicia de Berlín, Felor Badenberg, del partido CDU, ha vuelto a expresar su preocupación, declarando: "Ya es suficiente con estos ataques brutales contra mujeres por parte de hombres. Esto no es más que una muestra de misoginia pura". Urge al ministro de Justicia Buschmann que incluya el monitor de tobillo en la Ley de Protección contra la Violencia.

"Al mismo tiempo, estamos investigando a nivel estatal, considerando las enmiendas legales y medidas preventivas necesarias", dijo Badenberg. "Un hecho es innegable: estos incidentes sangrientos no pueden y no deben continuar".

El ministro de Justicia Marco Buschmann recently expressed his stance in an interview, viewing electronic ankle monitors as an effective tool against domestic violence and is open to employing them. These devices transmit the location and, should someone breach the victim's apartment under a restraining and contact order, the police are immediately notified.

Una mujer de 36 años sobrevive a un ataque con cuchillo

En otro incidente impactante en Berlín, una mujer de 36 años fue atacada violentamente con un cuchillo un miércoles, mientras que otra de 28 años cayó víctima un viernes. En ambos casos, los presuntos agresores son hombres. El presunto agresor de la mujer de 36 años es, supuestamente, su exmarido, bajo sospecha de femicidio, término que se utiliza para referirse a las mujeres que son asesinadas únicamente por su género.

Un viernes, una mujer de 38 años en Berlín fue agredida por un hombre que la estranguló y la cortó con un cuchillo de cocina. Afortunadamente, la policía intervino a tiempo y detuvo al sospechoso de 32 años. La mujer fue trasladada immediately al hospital.

Iniciativa gubernamental de la ministra de Familia

La ministra federal de Asuntos Familiares, Lisa Paus, del Partido Verde, está igual de determinada a proteger a las afectadas por la violencia. "Nuestro país lucha con un problema preocupante de violencia contra las mujeres", declaró. "Esto debe terminar".

"Necesitamos no solo un paquete de seguridad contra atacantes terroristas con cuchillos, sino también medidas para prevenir y proteger a las mujeres de la violencia", dijo Paus.

En este contexto, planea presentar una Ley de Asistencia contra la Violencia, diseñada para garantizar la protección de todas las víctimas de violencia. "Esto requerirá una inversión financiera, lo que nos permitirá apoyar a los estados en la creación de más centros de prevención y protección para mujeres", señaló Paus. "Actualmente, hay muy pocos de estos centros. Dos femicidios en Berlín en una semana equivale a una mujer asesinada cada dos días en Alemania por su pareja o ex

