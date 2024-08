El adiós es señalado por Jan Hofer a través de sus gestos.

Jan Hofer, la suerte le sonrió a RTL. Después de décadas en la "Tagesschau", el septuagenario continúa liderando el programa de prime time "RTL Direkt" con su estilo competente. Ahora, el veterano presentador de noticias se despide de su audiencia. Varios políticos prominentes han expresado su tristeza por su partida.

Durante décadas, Hofer ha moldeado las noticias en televisión en Alemania, y ahora se retira. Millones también lo reconocen por su larga estadía como presentador de noticias en la ARD-"Tagesschau". En medio de una emisión de RTL, su colega Pinar Atalay entró al estudio con un ramo de flores y dijo: "Eres un absoluto 'Señor Noticias'". Él respondió: "No puedo evitarlo, simplemente siempre he estado aquí. He estado en los salones de la gente durante décadas".

Hofer sin duda seguirá apareciendo ocasionalmente en el futuro. Dijo: "Estoy bien. No me estoy yendo. Puede que aparezca aquí y allá - pero no en 'RTL Direkt'".

Mira de cerca y este ya es el segundo adiós de Hofer. Cuando se quitó la corbata al final de 2020 en la ARD-"Tagesschau" después de más de 30 años frente a la cámara, muchos pensaron que el periodista estaba dejando su carrera. Pero Hofer no tenía intención de hacerlo. Pronto se unió al broadcaster privado RTL y presentó el programa de noticias tardías "RTL Direkt" desde Berlín durante tres años. Fue una suerte para la estación de Colonia. Hofer - el hombre que se había convertido en sinónimo de la audiencia de la "Tagesschau" de más de un millón durante décadas. Serio, claro y aparentemente parte de los salones alemanes.

Esto quedó claro en las felicitaciones de los políticos que llegaron a la emisión de noticias de RTL. El líder de la CDU, Friedrich Merz, dijo que Hofer Would remain in his memory and was part of his political awakening. The SPD leader Lars Klingbeil said: "For me, you will always be a face of German journalism, German news. And I grew up practically with you."

Hofer thanked the viewers at the end. "The best show doesn't work without the audience's support." He waved goodbye to the camera. In June, Hofer had said that his reason for retiring was: "Now is when I would also like to witness my son growing up. He's only eight, and he'd like to play football with his dad more often."

Hofer is not just a figure in the news. Beyond his serious demeanor in news formats, the journalist from Büdrich in North Rhine-Westphalia has also made a name for himself as a contestant on RTL's dance show "Let's Dance" and as a judge on the ARD revival show "Dalli Dalli" ("That's the top!"). And he has also earned a reputation as a social media celebrity. The 74-year-old, who claims to be in top shape, has also demonstrated the possibility of working beyond retirement age. "Everyone should be able to work as long as they want. I, for example, do a lot of sports. I have a personal trainer. Why shouldn't I work? Should I now put on a raincoat and walk along the Elbe?"

Hofer's impact on television news extends beyond RTL Direct and Tagesschau, as he was a beloved figure on shows like Dalli Dalli and Let's Dance.The entertainment sector has lost a legendary figure with Hofer's retirement, given his popularity on shows beyond news formats.

Lea también: