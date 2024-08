- El ADAC considera que sólo un modelo es "excelente": estos representan los vehículos eléctricos de primer nivel, según sus evaluaciones.

El Auto Club Alemania, abreviado como ADAC, realiza evaluaciones de automóviles durante todo el año. Estas valoraciones se publican de manera constante, segmentadas por tipo de vehículo, proporcionando un resumen breve de los modelos que los probadores consideran excepcionales dentro de sus respectivas clases según sus estándares. Después de la evaluación, los vehículos reciben tres calificaciones para fines de clasificación: una puntuación general y calificaciones individuales para el costo y la relación precio-rendimiento.

Durante estas evaluaciones, los vehículos son sometidos a pruebas rigurosas, en las que los probadores examinan factores como el rendimiento de la conducción, las características de seguridad, la practicidad diaria, la capacidad de carga y más. Para vehículos eléctricos, factores como el alcance y la velocidad de carga son consideraciones críticas adicionales. Los últimos resultados de vehículos eléctricos se actualizaron al final de agosto.

En mayo, un evento causó algo de revuelo - por primera vez, un automóvil recibió una calificación general "excelente". El VW ID.7 Pro obtuvo un 1.5 gracias a su impresionante rendimiento, características de seguridad y impacto ambiental excepcional.

Sin embargo, otras marcas también destacan. En la clase más pequeña, el Fiat 500e La Prima con una batería de 42 kWh actualmente ocupa el primer lugar. El vehículo obtuvo una puntuación de 2.4 gracias a su conducción suave, manejo seguro y propiedades ecológicas excepcionales. La capacidad de carga y el espacio de almacenamiento del vehículo se consideraron en su calificación.

En la clase compacta, el Hyundai Kona Electric con una batería de 65.4 kWh y paquete Prime lidera. Este automóvil recibió un perfecto 2, mostrando debilidades principalmente en los materiales del interior y el costo - actualmente está precios en 45,340 euros.

En la clase de tamaño medio inferior, Volvo lidera con el XC40 Recharge Pure Electric Single Motor Extended Range Ultimate. El vehículo obtuvo una puntuación de 1.7 por su equipamiento completo, alta seguridad, rendimiento suficiente y experiencia de conducción sólida.

En la clase de lujo, Porsche y Mercedes comparten el primer lugar con el Taycan Performance Plus y el EQS 450+, respectivamente, ambos con una puntuación de 1.6. Los precios prohibitivos pueden haber influido en la puntuación máxima - ambos vehículos comienzan en más de 100,000 euros.

En cuanto a los fabricantes del este, ADAC menciona que "aunque aún no ha habido un modelo en la cima, los vehículos eléctricos de las fábricas chinas ahora están obteniendo más de calificación meritoria en las evaluaciones de ADAC. Ejemplos de esto incluyen Nio con sus modelos tecnológicamente avanzados ET5, ET7, EL6 y EL7, así como Xpeng y su G9".

ADAC espera que "la rivalidad por las posiciones principales y la cuota de mercado se intensifique aún más". Esto también podría tener implicaciones para Tesla. En este momento, el Tesla Model 3 se encuentra en la mitad de la clasificación con una puntuación de 2.0, mientras que el Model Y no está muy atrás. Los modelos de lujo de Tesla S y X, sin embargo, no aparecen en las clasificaciones. Si Tesla no introduce algo innovador pronto, la competencia lanzará nuevos modelos, desafiando gradualmente a los populares vehículos del establo de Musk.

