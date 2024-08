El acusador de un agente de la ley acusa a un ex ayudante de homicidio en un incidente en su casa que involucró a un piloto.

Fort Walton Beach, Florida (AP) — Un deputy del Departamento del Sheriff del Condado de Okaloosa fue acusado de homicidio con arma de fuego tras el tiroteo mortal de un aviador que abrió la puerta de su apartamento mientras sostenía un arma, según anunciaron los fiscales el viernes.

El oficial acusado, Eddie Duran, fue acusado por el tiroteo mortal del Alférez Roger Fortson el 3 de mayo, según anunció el Fiscal Asistente Greg Marcille. Este cargo es un delito grave que conlleva una pena máxima de 30 años de prisión.

Hasta la tarde del viernes, se había emitido una orden de arresto para Duran, pero no estaba bajo custodia en ese momento.

El abogado de derechos civiles Ben Crump, quien representa a la familia de Fortson, declaró: "Esto es un recordatorio para los oficiales de la ley en todas partes de que juraron proteger y servir, y sus acciones tienen consecuencias, especialmente cuando se pierde una vida".

Sabu Williams, presidente de la rama local de la NAACP, dijo: "Este es el mejor resultado que podíamos esperar en este caso específico".

Fortson, de 23 años, era afroamericano, mientras que Duran se identificó como hispano en su registro de votante, y los documentos de acusación revelaron esta información.

Según las autoridades, Duran fue enviado al apartamento de Fort Walton Beach de Fortson en respuesta a un informe falso de disturbios domésticos. Después de varios golpes, Fortson abrió la puerta mientras sostenía su arma a un costado, apuntando hacia abajo. Duran es reportado como haber disparado varias veces antes de instruir a Fortson para que soltara el arma.

Duran fue despedido de su puesto el 31 de mayo después de que una investigación del departamento concluyera que su vida no estaba en peligro cuando abrió fuego. El abogado de Duran, John Whitaker, no estaba disponible para comentarios en ese momento.

La acusación de oficiales de la ley de Florida por muertes en servicio es un suceso poco común, con solo cuatro incidentes en los últimos 35 años antes de este caso. De hecho, solo uno de esos oficiales ha sido condenado.

Tres oficiales de policía en Crestview, Condado de Okaloosa, esperan juicio por cargos de homicidio por la muerte de Calvin Wilks Jr. en 2021, quien supuestamente falleció como resultado de ser electrocutado con una pistola eléctrica por los oficiales. Estos oficiales se han declarado no culpables de los cargos.

El oficial de Palm Beach Gardens Nouman Raja fue condenado por homicidio y tentativa de asesinato en 2015 por el tiroteo de Corey Jones, un hombre negro whose SUV había sufrido una avería en una rampa de salida de una autopista. El testimonio reveló que Raja, trabajando encubierto y de civil, nunca se identificó como oficial de policía, lo que llevó a Jones a temer un robo y a intentar huir, lo que resultó en su muerte.

Un deputy del sheriff del Condado de Broward fue acusado de homicidio por el tiroteo mortal de un hombre negro que sostenía un rifle de aire en 2014. El cargo fue posteriormente retirado por un juez.

Los oficiales de la ley a menudo reciben "inmunidad cualificada" por sus acciones en servicio, lo que dificulta la acusación y condena de ellos por tiroteos cuestionables. El Tribunal Supremo de EE. UU. dijo que los oficiales solo pueden ser condenados si su conducta se prueba que es ilegal y deberían haber sido conscientes de que estaban violando una "ley claramente establecida".

En un comunicado, la oficina del sheriff confirmó que respaldaba su decisión de despedir a Duran y mantenía su transparencia en todo el caso.

Duran comenzó su carrera en la ley como oficial de policía militar en el Ejército antes de unirse a un departamento de policía de Oklahoma en 2015. Luego trabajó para la oficina del sheriff del Condado de Okaloosa desde julio de 2019 hasta 2021, renunciando y luego reincorporándose al cuerpo en 2023.

Los registros personales de Okaloosa mostraron que Duran había sido reprendido en 2021 por no completar su asignación para confirmar las direcciones de tres delincuentes sexuales registrados visitando sus hogares. También fue disciplinado por salir de la escuela antes de la última campana y la salida de los estudiantes, violando el requisito de Florida de que un guardia armado esté en el campus durante las horas de clase.

El complejo de apartamentos de Fortson estaba a unos 8 millas de la Base Aérea de Hurlburt, donde trabajaba como aviador de misiones especiales en el 4º Escuadrón de Operaciones Especiales en un AC-130J Ghostrider. Sus roles incluían cargar las armas del avión durante los combates. Recibió una Medalla Aérea con dispositivo de combate, que generalmente se concede por 20 vuelos en una zona de combate o por valor o logro conspicuo en una misión única.

Duran visitó el complejo de apartamentos de Fortson en respuesta a un informe falso de disturbios domésticos el 3 de mayo. Las imágenes de la cámara corporal de Duran muestran su interacción con un administrador de apartamentos que lo dirigió a la unidad del cuarto piso de Fortson debido a frecuentes discusiones. Sin embargo, Fortson, sin antecedentes penales y sin invitados esa tarde, vivía solo y estaba en una llamada de video con su novia, quien confirmó que no hubo discusión y Fortson estaba jugando un videojuego.

Los registros de 911 indican que los deputies nunca habían sido convocados al apartamento de Fortson antes, pero habían asistido a una unidad cercana 10 veces en los últimos 8 meses, con un incidente siendo una disputa doméstica.

Al acercarse a la puerta de Fortson, Duran permaneció inmóvil durante 20 segundos, esforzándose por escuchar. Sin embargo, no se captaron voces en la grabación de la cámara corporal de Duran.

A continuación, Duran llamó a la puerta y guardó silencio sobre su identidad. Luego se trasladó al costado de la puerta, manteniendo una distancia de 5 pies. Duran explicó a los investigadores que tenía preocupaciones de que la persona dentro pudiera disparar a través de la puerta o empujarlo por la barandilla, que era una caída considerable de 40 pies.

Duran esperó una docena de segundos antes de golpear la puerta de nuevo, esta vez gritando: "Oficina del Sheriff - ¡abre!". Se retiró de nuevo y se escuchó una voz amortiguada en la grabación, maldiciendo a la policía, según Duran.

Dentro de segundos, Duran regresó a su posición frente a la puerta y atacó de nuevo, gritando su presencia por tercera vez.

La novia de Fortson le dijo a los investigadores que el aviador preguntó quién estaba allí, pero no recibió respuesta. Dijo que Fortson expresó su intención de no abrir la puerta, ya que no solía recibir visitas. Agregó que ninguno de los dos detectó a Duran gritando su afiliación con la oficina del sheriff.

Después del tercer golpe, Fortson le dijo a su novia, "Voy a buscar mi arma, porque no sé quién es".

Al abrir la puerta mientras sostenía su arma, Fortson fue instruido por Duran a "dar un paso atrás". Dos segundos después, Duran disparó. Fortson se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo.

Solo en ese momento, Duran gritó, "¡Suelte el arma!"

Fortson respondió, "Está por allá".

Se realizó una llamada de emergencia para los paramédicos, pero Fortson falleció poco después en el hospital.

