El acusado de asesino de Trump denota responsabilidad personal de inocencia

Un individuo de 58 años, implicado en una trama para asesinar al candidato presidencial republicano Donald Trump, se ha declarado no culpable en un tribunal. Ryan Wesley Routh rechazó todos los cinco cargos, según informan fuentes noticiosas reputadas como CNN y ABC News.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al principal sospechoso aproximadamente una semana después del intento de ataque, cargándolo con intentos de asesinato de un candidato presidencial y posesión de un arma de fuego como delincuente convicto con un número de serie alterado. Si se le encuentra culpable, Routh enfrenta una condena de por vida.

El 15 de septiembre, agentes del Servicio Secreto dispararon contra un hombre armado oculto entre los arbustos en el campo de golf de Trump en Florida. El sospechoso nunca disparó ningún tiro y huyó, pero fue arrestado y detenido más tarde. Los documentos judiciales sugieren que el dispositivo móvil de Routh estuvo presente en la escena durante aproximadamente doce horas, lo que sugiere que podría haber sido él.

El móvil detrás de sus acciones aún no está claro. Según la Agencia de Noticias Asociadas, Routh publicó un libro el año pasado en el que expresó que una vez había apoyado a Trump y se sentía en parte responsable de su presidencia. Lo describió como un "morón" debido a la toma de la sede del Capitolio en 2021 y la retirada del acuerdo nuclear internacional con Irán.

Posibles móviles?

En su libro, el sospechoso instó a Irán a asesinar al ex presidente: "Pueden eliminar a Trump". También lo describió como un "idiota" debido a los disturbios del Capitolio en 2021 y la retirada del acuerdo nuclear con Irán. Además, escribió: "He dado todo lo que tengo (...) Lo demás depende de ustedes para completar la tarea; y estoy dispuesto a ofrecer 150,000 dólares a quien pueda completarla". No estaba claro lo que el escritor pretendía y si había hecho la declaración en anticipación de un intento planificado de asesinato.

A pesar de sugerir el asesinato de Donald Trump en su libro, Routh negó vehementemente los cargos en su contra en el tribunal. El juicio contra el hombre de 58 años, involucrado en una presunta trama para asesinar al ex candidato presidencial republicano Donald Trump, continúa desarrollándose.

