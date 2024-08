- El actual director general de Sinsheim pretende asumir el papel de presidente del Hoffenheim FC.

El actual alcalde de Sinsheim, Jörg Albrecht, es actualmente el único candidato a la posición principal de TSG 1899 Hoffenheim, según declaraciones del club de fútbol profesional. Antes de esto, el equipo, respaldado por el mecenas Dietmar Hopp, fue gestionado temporalmente por Simone Engelhardt, después de la partida de Kristian Baumgaertner debido a preocupaciones de salud a principios de julio.

Engelhardt causó revuelo unas semanas después con una reestructuración del personal. TSG se despidió de su manager de larga data, Alexander Rosen, y dos directores gerentes - Denni Strich (que se irá el 31 de octubre) y Jan Mayer (cambiando de puesto) - también dejarán sus roles. El único individuo que se quedará será el abogado del club, Markus Schutz, quien se unió en el verano.

La próxima reunión de miembros el 2 de septiembre (7:00 PM) en Sinsheim elegirá al nuevo presidente del club. El alcalde de 55 años, Albrecht, quien renunciará a su cargo en la ciudad el 31 de agosto, compartió: "Sinsheim debe mucho a TSG Hoffenheim. Me gustaría devolver algo". Además, agregó: "Las recientes discusiones estuvieron marcadas por un gran respeto. Me alegra haber ganado apoyo de various sectores".

