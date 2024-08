- El actor se ve obligado a deshacerse de su camioneta.

Nuevos Desafíos en la Vida de Armie Hammer: El actor compartió una actualización sincera, un día antes de cumplir 38 años, sobre sus actuales dificultades financieras. En una publicación de Instagram, Hammer reveló que tuvo que desprenderse de su amada camioneta debido a su incapacidad para pagar la gasolina.

¿Armie Hammer está en Quiebra?

En el video, el actor de "Llámame por tu nombre" reveló que había estado residiendo en Los Ángeles durante unas pocas semanas, después de su paso por las Islas Caimán. Desde que surgieron las diversas acusaciones en contra de él a principios de 2021 -incluidos los fantasías de canibalismo y conducta sexual inapropiada- ha estado ausente del ojo público de Hollywood.

Parece que estas circunstancias han afectado sus finanzas. "Desde que volví a L.A., he estado gastando alrededor de $400 a $500 en gasolina y no puedo hacer que los números cuadren. Simplemente no puedo permitirme seguir así", admitió Hammer. Compró la camioneta como regalo de Navidad para sí mismo en 2017 y ha compartido muchos recuerdos con ella, incluyendo viajes de camping y viajes en carretera.

Ahora es el momento de un vehículo más eficiente en cuanto a combustible: "Es compacta. Es un coche eléctrico. Estimo que gastaré alrededor de $10 en combustible cada mes", compartió Hammer. Mantiene una actitud optimista: "Mañana es mi cumpleaños. El 28 de agosto, estaré dando un paso hacia mi nuevo coche, nuevo departamento y comenzando un nuevo capítulo en Los Ángeles".

Acusaciones Controversiales contra Armie Hammer

En 2021, Armie Hammer se vio envuelto en varias acusaciones escandalosas. Mujeres afirmaron haber recibido mensajes de Hammer, detallando fantasías sexuales violentas y canibalismo. Como resultado del escándalo, su agencia lo dejó y su reputación en Hollywood sufrió.

En junio de 2024, regresó al ojo público por primera vez en años para discutir el asunto en el podcast "Lecciones Painful". En julio, Piers Morgan (59) también publicó una entrevista con Hammer, en la que abordó las acusaciones y discutió su situación financiera.

A pesar de sus luchas, Armie Hammer tuvo que vender su amada camioneta debido a los altos costos de la gasolina. Ahora, está ansioso por un coche más eficiente en cuanto a combustible, que planea comprar en su cumpleaños.

