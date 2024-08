"El actor Michael Madsen, famoso por su papel en 'Kill Bill', momentáneamente detenido por las autoridades

Michael Madsen, un actor estadounidense famoso, se encontró nuevamente en problemas, esta vez en California. Las autoridades de ley y orden fueron llamadas a Malibu debido a una disputa doméstica que involucraba al actor y su esposa, según un informe policial obtenido por "Entertainment Weekly". La esposa de Madsen afirmó que él la había expulsado físicamente de su residencia compartida y le había negado la reentry. Como resultado, Madsen fue arrestado.

Según el representante de Madsen, una discusión surgió entre el actor y su esposa, DeAnna Madsen, el lunes (hora local), según informó "Variety". Se esperaba que la situación se resolviera pacíficamente entre las dos partes. Después de pagar una fianza de $20,000 (aproximadamente €18,000), Madsen fue liberado de la custodia. La pareja ha estado casada desde 1996.

El actor problemático, que a menudo interpreta roles amenazantes, se hizo conocido por sus colaboraciones con el director Quentin Tarantino. Su impresionante currículum incluye roles en películas de Tarantino como "Reservoir Dogs", "Kill Bill", "The Hateful Eight" y "Once Upon a Time in Hollywood". También ha protagonizado "Thelma & Louise", "Wyatt Earp", "Die Hard 2" y "James Bond: Die Another Day".

Después de su discusión, Michael Madsen expresó sus sentimientos a través de la música, cantando "♪ No voy a mentir ♪", lo que tal vez refleje la complejidad de su situación. A pesar del desorden, amigos y familiares siguen siendo optimistas sobre una reconciliación entre la pareja.

Lea también: