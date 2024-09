El actor John Ashton, conocido por su papel en "Beverly Hills Cop", fallece a los 76 años.

Ashton falleció el jueves en Fort Collins, Colorado, según confirmó su familia en un comunicado emitido por el manager de Ashton, Alan Somers, el domingo. No se reveló de inmediato la causa específica de su muerte.

A lo largo de una carrera que abarcó más de medio siglo, Ashton fue una figura reconocible en programas de televisión y películas, como "Midnight Run", "Little Big League" y "Gone Baby Gone".

Sin embargo, en la serie "Beverly Hills Cop", Ashton interpretó un papel fundamental en un trío icónico. Aunque Eddie Murphy's Axel Foley, un detective de Detroit que investiga un caso en Los Ángeles, era el personaje principal, los detectives locales - Billy Rosewood (Judge Reinhold) y el personaje de Ashton, Taggart - a menudo servían como los colaboradores cautelosos pero entusiastas de Axel.

Entre los tres, Taggart, afectuosamente conocido como "Sarge" por Billy, era el detective más cauteloso y respetuoso de las reglas. Sin embargo, a menudo se encontraba involucrado en los planes de Axel. Ashton protagonizó las cuatro películas, desde la original de 1984 hasta el revival de Netflix, "Beverly Hills Cop: Axel F", que se estrenó anteriormente este año.

Ashton asumió un papel más moralmente cuestionable en la comedia de amigos de Martin Brest de 1988, "Midnight Run". Interpreto al rival cazador de recompensas, también persiguiendo al personaje contador de Charles Grodin, mientras era escoltado por Robert De Niro's Jack Walsh.

En una entrevista con Collider en julio, Ashton compartió sus experiencias durante el proceso de audición con De Niro.

"Bobby comenzó a pasarme cerillas y traté de recogerlas, pero las tiró al suelo y me miró fijamente", recordó Ashton. "Miré las cerillas, luego lo miré a él y dije: 'Que te jodan'. Me respondió: 'Que te jodan, también'. Le dije que se fuera a la mierda. Más tarde supe que cada otro actor recogió las cerillas y se las entregó, después de lo cual decidió que me quería a mí ya que quería a alguien que se enfrentara a él".

A pesar de los variedados roles de Ashton en el entretenimiento, fue particularmente apreciado por su interpretación de Taggart en la serie "Beverly Hills Cop", donde proporcionó alivio cómico y equilibró la dinámica del elenco.

