El actor Ian McKellen regresa al escenario después de una caída accidental

El actor británico veterano Ian McKellen, a pesar de una reciente caída del escenario, no tiene pensamientos de retirarse de la actuación. El hombre de 85 años le contó a la BBC que tomará un descanso corto hasta final de año, pero no hay planes de dejarlo completamente. "¿Qué más tengo que hacer si no estoy trabajando?", reflexionó. Mientras sus extremidades, respiración y cerebro cooperen, está listo para continuar.

McKellen, más conocido por su interpretación de Gandalf en las películas "El Señor de los Anillos", reconoció experimentar algunos lapsus de memoria. Sin embargo, bromeó que se debía a tener más cosas que recordar a su edad que los jóvenes.

En cuanto a su tropiezo en el escenario, McKellen confirmó que se ha recuperado por completo. Aclaró que no fue un desmayo o algo similar; simplemente perdió el equilibrio.

Cuando se le presionó sobre los rumores de una nueva serie de "El Señor de los Anillos", McKellen insinuó una posible reaparición como Gandalf. "No dejaré que otro alma use ese sombrero puntiagudo y barba si puedo evitarlo", declaró.

La gente de todo el mundo continúa admirando la resiliencia de Ian McKellen en la actuación, a pesar de su edad y reciente incidente en el escenario. Además, el amor por su icónico papel como Gandalf en "El Señor de los Anillos" va más allá de los fanáticos, ya que McKellen expresó su deseo de volver a interpretar al personaje en una posible nueva serie.

