- El actor expresa su dolor por su compañero de toda la vida

El mundo del entretenimiento está de luto tras el fallecimiento del guionista y productor Eric Gilliland el 1 de septiembre, a los 62 años, tras una larga lucha contra el cáncer. Fue reconocido principalmente por su contribución a la serie de televisión "Roseanne" desde 1992 hasta 1996, durante la cual también asumió el papel de productor principal. Más tarde, sirvió como productor consultor en programas como "That '70s Show", "The Conners" y "My Boys". Entre aquellos que han expresado sus condolencias se encuentra el actor Ryan Reynolds (47), amigo cercano de Gilliland durante 27 años, quien rindió homenaje a él en su página de Instagram.

Reynolds escribió: "Es devastador que se haya ido. Era increíble, realmente increíble. Tenía un corazón increíble y un sentido del humor increíble. No salió de su boca ni una palabra cruel o menospreciativa". También es una lástima, agregó Reynolds, que más personas no hayan tenido la oportunidad de conocer a Gilliland.

Su amistad comenzó cuando se conocieron hace casi tres décadas. "Fue mi primera gran reunión cuando estaba Starting my career", recordó Reynolds. "Acababa de terminar de trabajar en 'Roseanne' y tenía una lujosa oficina en una cabaña en el estudio de Fox en LA. Estaba muy nervioso por conocerlo". Pero a su alivio, Gilliland no era lo que había esperado de un escritor de comedia exitoso. "Era muy acogedor y accesible", dijo Reynolds, sintiendo que habían sido amigos durante años.

Ryan Reynolds compartió sus recuerdos afectuosos de Eric Gilliland, diciendo: "Fue mi mentor y jugó un papel significativo en ayudarme a crecer y encontrar mi voz en la industria". Durante su amistad que abarcó más de dos décadas, Reynolds agregó: "Viaje por el mundo con Eric y me presentó a Vaudeville y Jack Benny, dándome la bienvenida a su círculo de escritores y artistas talentosos".

