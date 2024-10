El actor Daniel Day-Lewis vuelve de su retiro para protagonizar una película dirigida por su hijo.

El proyecto fue desvelado el martes por Focus Features y Plan B, que se unen para "Anemone". Daniel Day-Lewis y Sean Bean están confirmados para protagonizar esta película, que marca el primer intento como director de Ronan Day-Lewis. Samantha Morton también aparecerá en la película, que fue escrita conjuntamente por los dos Day-Lewis.

El martes, Daniel Day-Lewis y Bean fueron vistos en una motocicleta en Manchester, Inglaterra, lo que ha avivado las especulaciones sobre el esperado regreso de Day-Lewis a la actuación. Después de su papel en la película de Paul Thomas Anderson de 2017 "Phantom Thread", el actor de 67 años había anunciado su retiro de la actuación.

En ese momento, dijo a la revista W: "Mi vida entera he estado parloteando sobre cómo debería dejar de actuar, pero no sé qué cambió esta vez. La necesidad de retirarme me consumió y se convirtió en una obsesión. Era algo que tenía que hacer".

Desde entonces, sus apariciones públicas han sido pocas y distanciadas. Sin embargo, en enero, apareció inesperadamente en los Premios de la Junta Nacional de Revisión para presentar un premio a Martin Scorsese, quien lo dirigió en "Gangs of New York" (2002) y "The Age of Innocence" (1993).

"Anemone", actualmente en producción, explora "las complejas interconexiones entre padres, hijos y hermanos, y las sutilezas de los lazos familiares".

Ronan Day-Lewis, de 26 años, es pintor. Su arte ha sido expuesto en Nueva York. Su primera exposición internacional en solitario se estrenará el martes en Hong Kong.

"Estamos emocionados de colaborar con el talentoso artista visual Ronan Day-Lewis en su primera película como director, donde se une a su padre, Daniel Day-Lewis", dijo Peter Kujawski, presidente de Focus Features. "Han escrito un guión sensacional y estamos ansiosos por llevar su visión compartida a la pantalla, trabajando junto a Plan B".

La próxima película "Anemone" promete ser una pieza de entretenimiento atractiva, con Daniel Day-Lewis y Sean Bean encabezando el reparto. Los fans de Day-Lewis estarán ansiosos por ver su regreso a la actuación después de su anterior anuncio de retiro.

